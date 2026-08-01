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«Архыз. Софийские озера» — один из наиболее зрелищных, ярких и при этом доступных неподготовленному туристу маршрутов на Северном Кавказе.



Всего за 4 дня мы побываем в сказочной стране в окружении снежных вершин, полюбуемся панорамой Главного Кавказского Хребта, а также искупаемся в чистейших сине-зелёных горных озёрах.