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Софийские озера в Архызе. Пеший тур

Софийские озера в Архызе
«Архыз. Софийские озера» — один из наиболее зрелищных, ярких и при этом доступных неподготовленному туристу маршрутов на Северном Кавказе.

Всего за 4 дня мы побываем в сказочной стране в окружении снежных вершин, полюбуемся панорамой Главного Кавказского Хребта, а также искупаемся в чистейших сине-зелёных горных озёрах.
Софийские озера в Архызе. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Софийские озера в Архызе. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Софийские озера в Архызе. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»

08:00 Встреча в аэропорту города Минеральные Воды и ж/д вокзал города Минеральные Воды в 08:30.

Переезд в Архыз, на приют «Таулу».

Обед-перекус (готовит инструктор).

Переезд на автомобиле УАЗ на «Ледовую ферму».

Ужин (готовит инструктор).

Ночёвка в палатках.

Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седло

Завтрак (готовит инструктор).

Прогулка (без рюкзаков) на Софийские водопады и перевал Софийское седло.

Обед-перекус (готовит инструктор).

Ужин (готовит инструктор).

Ночёвка в палатках.

Прогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седлоПрогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седлоПрогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седлоПрогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седло
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Подъем на перевал Иркиз

Завтрак (готовит инструктор).

Подъем на перевал Иркиз (Зелёный, 2900, 1А кс).

Любуемся водопадом Ак–Кайры и красавицей горой Софией.

Ночёвка на Софийских озёрах (10 км).

Обед-перекус (готовит инструктор).

Ужин (готовит инструктор).

Ночевка в палатках.

Подъем на перевал ИркизПодъем на перевал ИркизПодъем на перевал ИркизПодъем на перевал Иркиз
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Долина реки София. Отъезд

Завтрак (готовит инструктор).

Спуск в направлении реки София.

Отдых у горного озера.

Обед-перекус (готовит инструктор).

Выход в долину реки София.

Переезд на автомобиле УАЗ на Таулу.

Переезд на ж/д вокзал города Минеральные Воды.

  • Примерное время прибытия: 17:30.

Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды.

  • Примерное время прибытия: 18:00.
Долина реки София. ОтъездДолина реки София. ОтъездДолина реки София. ОтъездДолина реки София. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Варианты проживания

Палатка

3 ночи
Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобус г. Минеральные Воды - п. Архыз - г. Минеральные Воды
  • Заброска на автомобиле УАЗ на «Ледовую ферму» и выезд обратно
  • 3-разовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок, снаряжение в аренду
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии), сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Дневная температура в горах примерно +15 (пасмурно), +20 и более в солнечный день. Ночи холодные. В лесной зоне, по мере приближения к морю, может быть жарко.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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