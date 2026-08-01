Всего за 4 дня мы побываем в сказочной стране в окружении снежных вершин, полюбуемся панорамой Главного Кавказского Хребта, а также искупаемся в чистейших сине-зелёных горных озёрах.
Программа тура по дням
Прибытие. Переезд в Архыз, приют «Таулу»
08:00 Встреча в аэропорту города Минеральные Воды и ж/д вокзал города Минеральные Воды в 08:30.
Переезд в Архыз, на приют «Таулу».
Обед-перекус (готовит инструктор).
Переезд на автомобиле УАЗ на «Ледовую ферму».
Ужин (готовит инструктор).
Ночёвка в палатках.
Прогулка на Софийские водопады и перевал Софийское седло
Завтрак (готовит инструктор).
Прогулка (без рюкзаков) на Софийские водопады и перевал Софийское седло.
Обед-перекус (готовит инструктор).
Ужин (готовит инструктор).
Ночёвка в палатках.
Подъем на перевал Иркиз
Завтрак (готовит инструктор).
Подъем на перевал Иркиз (Зелёный, 2900, 1А кс).
Любуемся водопадом Ак–Кайры и красавицей горой Софией.
Ночёвка на Софийских озёрах (10 км).
Обед-перекус (готовит инструктор).
Ужин (готовит инструктор).
Ночевка в палатках.
Долина реки София. Отъезд
Завтрак (готовит инструктор).
Спуск в направлении реки София.
Отдых у горного озера.
Обед-перекус (готовит инструктор).
Выход в долину реки София.
Переезд на автомобиле УАЗ на Таулу.
Переезд на ж/д вокзал города Минеральные Воды.
- Примерное время прибытия: 17:30.
Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды.
- Примерное время прибытия: 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобус г. Минеральные Воды - п. Архыз - г. Минеральные Воды
- Заброска на автомобиле УАЗ на «Ледовую ферму» и выезд обратно
- 3-разовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок, снаряжение в аренду
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии), сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.