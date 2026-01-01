По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
«Пройдёмся по подвесному мосту и остановимся у горного озера Кара-Кёль»
24 янв в 07:00
31 янв в 07:00
22 000 ₽ за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
17 июн в 12:15
26 авг в 12:15
55 100 ₽ за человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Отправимся гулять по альпийским лугам в ущелье Юсеньги и совершим треккинг на самое большое озеро Приэльбрусья — заоблачный Сылтран-кёль»
21 июн в 10:00
23 авг в 10:00
от 61 800 ₽ за человека
Верхом по Архызу: тур для конников с любой подготовкой (всё включено)
Попрактиковаться в езде, дойти к Софийским водопадам, искупаться в озере прямо на лошади
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«Сегодня выходим на маршрут «Лесное озеро»»
30 апр в 12:00
11 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Дайвинг-тур в Кабардино-Балкарию с опциональными погружениями в Нижнее Голубое озеро (мини-группа)
Изучить подводный мир под руководством инструкторов и насладиться природой Кавказа
Начало: Нижнее Голубое озеро, Кабардино-Балкария, 9:00
«Программа объединит серию погружений в холодные прозрачные воды Нижнего Голубого озера и отдых в горах»
7 мая в 09:00
46 000 ₽ за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
«Умоемся ледниковой водой из Живого озера, обновимся и выспимся на свежем воздухе»
7 июн в 11:30
14 июн в 11:30
45 800 ₽ за человека
Кавказ 3 в 1: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места
Прогуляться к Софийским водопадам, увидеть загадочное озеро Кара-Кёль и попробовать минеральную воду
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
«Посетим древнее и загадочное озеро Кара-Кёль, происхождение которого до сих пор остаётся не до конца изученным»
30 апр в 12:00
9 июн в 12:00
82 000 ₽ за человека
Кавказ ждёт вас: индивидуальный джип-тур выходного дня
Побывать в Домбае, полюбоваться озером Кара-Кёль и посетить Махарское ущелье
Начало: Города КМВ (по договорённости) или аэропорт (при п...
«На следующий день проедем к Замковому камню и слиянию рек Кубань и Худес, далее — к озеру Кара-Кёль, и в посёлке Домбай сможем подняться к вершине Мусса-Ачитара по канатной дороге»
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
54 000 ₽ за всё до 4 чел.
