Архыз –
Программа тура по дням
Встреча. Аланское городище
11:00-11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).
По пути экскурсия в Аланское городище и Лик Христа.
Лик Христа, глядящий со скалы на Северный храм, немало удивит любителей иконописи, ведь это самая высоко находящаяся икона, а также наиболее древний архетип Иисуса в России.
Аланское городище — храмовый комплекс, включающий в себя религиозные, жилые и хозяйственные постройки народа, давно ушедшего в века, а также уникальный астрономический круг.
В окрестностях храма имеется Святой источник, из вод которого можно почерпнуть толику бодрости и здоровья.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
После посещения городища первый день тура также включает поселение в уютной гостинице и обзорную экскурсию по горному поселку Архыз.
Софийские водопады
Сегодня отправляемся на надежном горном транспорте к Софийским водопадам.
Их истинную мощь можно осознать в теплое время года!
Маршрут к Софийским водопадам стартует от Ледниковой фермы, куда бесстрашный УАЗик с легкостью нас довезет — по бездорожью путь продлится примерно час.
Цель второго дня тура — гора София и ледник, угнездившийся на ней.
Ее высота — 3 637 метров, а растопленные ласковыми лучами потоки ниспадают с высоты 70 метром.
У Ледниковой фермы в сезон работают кафе, небольшой сувенирный рынок, расположены палаточные городки.
Маршрут к водопадам несложен: набор высоты — постепенный, местность — чудная: вокруг шумит хвойный бор, шепчет о чем-то своем легкомысленный березняк, обдают ароматом пихты.
Обернитесь — внизу, как на ладони видна Софийская долина!
Активная часть: 5,5 км, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность 5-6 часов.
Малые Дуккинские озёра
На третий день нас ожидает треккинг на озера реки Малая Дукка.
Треккинг пролегает по альпийским лугам, летом расцветающим наивно-голубыми незабудками, нарядно-розовыми горцами, серебристо-лавандовыми колокольчиками и мохнатыми рододендронами.
Минуя эту горную клумбу, мы приблизимся к первому озеру, прозрачная вода которого отливает насыщенным малахитом.
Треккинг в горах обязательно сопровождается приятным, оздоровительным бонусом — на обед инструктор потчует туристов ароматным, горным чаем.
Еще чуть выше — и перед восхищенными взорами предстает второй водоем.
Озеро находится в скальной чаше, на стенах которой никогда не тает снег, и отличается сапфирово-бирюзовым оттенком.
Далее активный тур становится еще более захватывающим — за перевалом с трогательным названием Ангелочек нас ожидает группа озер, каждое из которых ассоциируется с каким-либо живым существом.
Пешие прогулки в горы — лучшее времяпровождение во время тура, но в случае с разноцветными озерами, главное, не забыть палки для треккинга, чтобы пройти маршрут с максимальным комфортом.
Активная часть: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
Аланская башня, смотровая площадка Карча-Тебе. Казачий водопад, Спящее озеро
В этот день совершим прогулку по окрестностям поселка Архыз. Поднимемся на один из скальных выступов, чтобы увидеть руины древней Аланской башни.
Считается, что в XIII-XIV вв. здесь была башня Карчи – легендарного предка карачаевского народа. В наше время от башни осталась часть стен и фундамент.
После посещения башни, выйдем на отличную смотровую площадку: нам откроется с высоты поселок Архыз, горные хребты Чегет-Чат, Морх-Сырты и долина реки Большой Зеленчук.
Также в этот день сходим на простой маршрут к Казачьему водопаду и Спящему озеру. Обе локации находятся в потрясающем, хвойном лесу, на территории Тебердинского нацпарка.
После треккинга будет время для посещения сувенирного рынка и покупки подарков.
Активная часть прохождения по маршруту: 16 км, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Софийские озера/озеро Айматлы-Джагалыкёль
Пятый день тура также предлагает захватывающий треккинг и джиппинг, цель поездки — Софийские озера и Айматлы-Джагалыкёль.
Путь к этим чудесам природы частично проделаем на внедорожнике, а оставшийся участок — пройдем пешком.
Именно поэтому необходимо позаботиться об экипировке — обязательны надежные ботинки и палки для треккинга, чтобы комфортно передвигаться по местному рельефу.
Нас ждет путешествие в сказочный край голубых озер, скрывающийся за грозной спиной перевала Иркиз.
Но сначала надо добраться до Ледниковой фермы, расположившейся у подошвы Софийского хребта, а затем спуститься в долину небольшой речушки Ак-Айры, где горы покрыты струнами водопадов, а можжевельник и пихта источают головокружительные ароматы.
К Софийским озерам путники ходят с начала июля, ведь только к этому времени водоемы избавляются ото льда.
Треккинг летом — бесспорно, потрясающ, но и осенью в этих местах не менее красиво: воздух — густой и свежий, небо — глубокое, а горы обрамлены оправой золотой листвы.
После умопомрачительной троицы Софийских водоемов, пятый день тура подготовил еще один сюрприз — поход к прекрасному Айматлы-Джагалыкёль.
Это озеро с изрезанной береговой линией и никогда не тающей снежной коркой на склонах чаши.
Активная часть: 13,2 км, перепад высот 2000-2880-1890 м, продолжительность 8-9 часов.
Важно! Треккинг на Софийские озера проводится с 5-7 июля в связи с тем, что до этого времени озера еще находятся подо льдом. До 5 июля туристы посещают озеро Айматлы-Джагалы-кель или озеро Любви.
Рафтинг по реке Большой Зеленчук, прогулка на лошадях
Сегодня тур предполагает невероятно насыщенное времяпровождение — рафтинг и конная прогулка.
Мы сплавимся по реке Большой Зеленчук и это событие навсегда запечатлеется в вашей памяти!
Опытный инструктор проведет инструктаж и выдаст для сплава гидрокостюм, каску и спасательный жилет.
Вы поймете, что отдых у реки и сплав по ней — это две большие разницы.
Активная часть: длина маршрута 7 км, продолжительность 1,5 часа (инструктаж + сплав).
Между тем тур резко меняет вектор, принимая более спокойный, но не менее интересный оборот.
Участников группы ожидает неспешная прогулка на покладистых лошадках по таинственным горным тропам.
Но без лайт-инструктажа все же обойтись не удастся, ибо безопасность — прежде всего.
По пути предполагаются остановки — окрестности Архыза так и манят сделать фотографии!
Но и на этом насыщенный день не заканчивается — тур продолжится маркетинговым треккингом: осмотром местного сувенирного рынка.
Сосновое варенье, душистый горный мед, местный чудодейственный чай, избавляющий от хворей и бед, тёплые цигейковые чуни, украшения из полудрагоценных камней: на местных прилавках вы обязательно отыщете то, что привезти из Архыза просто жизненно необходимо!
Возвращение в г. Минеральные Воды
Утром покидаем гостеприимный Архыз.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в пос. Архыз в гостинице "Незабудка".
При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 10 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Незабудка
Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.
Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи.
На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка. Кухня, а также уютный холл – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в пос. Архыз в гостинице
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Рафтинг
- Прогулка на лошадях
- Входные билеты в Аланское городище
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед в 1-й и 6-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: 300-400 руб. В гостинице «Незабудка» есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 10 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября:
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска, для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- наличные деньги;
- шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
- термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Список снаряжения для туров с 21 сентября по 15 ноября:
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
- шапка, перчатки;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как или шарф;
- ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговые ботинки по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем фактор защиты SPF50 и выше, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь. .
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Yota, Билайн): до 09:00 и после 18:00, во время треккинга по ущельям связь отсутствует.
Какая инфраструктура на маршруте?
В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире на сутки (1800-2000 руб. /сутки).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
За неделю объединила группу совершенно разных людей, разного возраста и интересов в сплоченную команду. Было очень красиво, интересно, весело, вкусно и душевно!!!
Впечатление от поездки остались самые яркие и незабываемые. Отдельная благодарность гиду Карине - настоящий профессионал в своем деле и человек с потрясающим чувством юмора)).
За неделю объединила группу совершенно разных людей, разного возраста и интересов в сплоченную команду.
Было очень красиво, интересно, весело, вкусно и душевно!!!