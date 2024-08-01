1 день

Встреча. Аланское городище

11:00-11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).

По пути экскурсия в Аланское городище и Лик Христа.

Лик Христа, глядящий со скалы на Северный храм, немало удивит любителей иконописи, ведь это самая высоко находящаяся икона, а также наиболее древний архетип Иисуса в России.

Аланское городище — храмовый комплекс, включающий в себя религиозные, жилые и хозяйственные постройки народа, давно ушедшего в века, а также уникальный астрономический круг.

В окрестностях храма имеется Святой источник, из вод которого можно почерпнуть толику бодрости и здоровья.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

После посещения городища первый день тура также включает поселение в уютной гостинице и обзорную экскурсию по горному поселку Архыз.