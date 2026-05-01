В этой местности потрясающие горы и огромное количество живописных озер! Это путешествие в Архыз создано для тех, кто хочет не
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники. Архыз
11:30–12:00 Сбор группы в Минеральных Водах на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Из Минеральных Вод отправляемся в поселок Архыз.
По пути отдохнем в термальном комплексе Жемчужина Кавказа.
Здесь несколько бассейнов с водой разной температуры, сможете выбрать бассейн по душе, поплавать и расслабиться.
А к вечеру уже будем в горах, познакомимся и обсудим планы на следующий день.
Активная часть: 220 км на микроавтобусе; 1,5 км пешком.
Бездонное озеро и гора Карачайка
Сегодня наш первый ходовой день в горах!
Транспорт привезет нас на перевал Пхия, откуда и начнем наш путь.
Немного пройдя по тропе, выйдем к Бездонному озеру.
Озеро интересное, оно имеет очень непривычную форму для этих мест.
Водоем словно находится в кратере или глубокой, круглой воронке!
Глубокое ли это озеро? Его название говорит само за себя — оно Бездонное.
Полюбовавшись на водоем, далее поднимемся на гору Карачайка, чтобы с высоты полюбоваться роскошной панорамой Дуккинского хребта.
Активная часть: 15,7 км пешком, перепад высот 2190-2760 м, продолжительность 7-8 часов.
Озеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро, Белореченский водопад
Сегодня снова озерный и очень красивый день!
В нашем туре будьте готовы вставать и выезжать пораньше, поскольку планов у нас оооочень много и треки в некоторые дни весьма продолжительные.
На УАЗике приедем в долину реки Большой Дуккка и начнем свой путь.
Поднявшись вверх по долине, выйдем к потрясающему Семицветному озеру!
Оно огромное, живописное.
Полюбуемся на Семицветное и продолжим наш подъем.
Тропа будет манить за собой все выше и выше, по пути увидим еще несколько небольших озер, а затем выйдем на перевал Ай-Юлю.
С перевала виден Софийский хребет и снежные вершины Главного Кавказского хребта.
А еще внизу видно Белореченское озеро, куда мы вскоре спустимся.
Далее на нашем пути только спуск вниз.
Покинув высокогорье, постепенно уйдем в лес и в конце пути выйдем к Белореченскому водопаду.
Активная часть: 22,8 км пешком, перепад высот 1900-2870-1650 м, продолжительность 11-12 часов.
Канатная дорога Романтик, озеро Кяфар
По канатной дороге поднимемся на склон хребта Абишира-Ахуба, а дальше снова пешком.
И пойдем мы с вами в страну, которая носит название Заабиширье!
Так называется местность, расположенная по ту сторону хребта Абишира-Ахуба.
В этих местах раскинулось множество озер.
Пройдя через перевал Мылгвал, по пути увидим несколько водоемов, а затем выйдем к нашей главной цели — озеру Кяфар!
Это самое огромное озеро Архыза, его гордость!
Будем с вами сидеть на склоне и любоваться, какую же красоту создала Природа в этих местах!
Активная часть: 15,4 км пешком, перепад высот 3010-2350-3010 м, продолжительность 9-10 часов.
Рыбное озеро, Белкау-кёль, озеро Любви
Казалось бы, за прошлые дни мы уже столько с вами видели!
Но у нас есть еще озера, которые очень хочется показать.
Сегодня едем в совершенно противоположную сторону, в район поселка Нижний Архыз.
Поднявшись повыше, к обсерватории, опустим наш транспорт.
Ну а дальше вы уже поняли — снова пешком.
На склоне горы Пастухова начнется наш красивый и длинный путь!
За приятными разговорами, дойдем на хребет Морх-Сырт, который покажет нам свои озера.
Они такие разные и такие живописные: Рыбное озеро, Белкау-Кёль с водопадом и озеро Любви в форме настоящего сердечка!
Какое озеро самое красивое?
Обязательно обсудим это вечером в нашей теплой компании.
Активная часть: 35 км пешком, перепад высот 2200-2490-2350-1470 м, продолжительность 11-12 часов.
Баритовый водопад
В этот день наш путь начнется сразу из поселка Архыз.
По Баритовой балке и хвойному лесу поднимемся к одному из многочисленных водопадов Архыза.
Наша сегодняшняя цель — Баритовый водопад высотой 20 метров.
Но это еще не все: рядом с водопадом находится отличная смотровая площадка, откуда полюбуемся на наш поселок и хребет Морх-Сырты, по озерам которого мы уже погуляли.
Активная часть: 9 км пешком, перепад высот 1470-2070 м, продолжительность 5-6 часов.
Отъезд
С утра прощаемся с Архызом и уезжаем в Минводы.
12:30-13:30 Прибытие в Минеральные Воды на аэропорт и железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице пос. Архыз.
Стоимость тура на 1 человека — 71 800 руб.
При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 17 600 руб. за весь период отдыха.
Возможна замена на гостиницу на аналогичного класса.
Варианты проживания
Гостиница «Горная незабудка»
Расположена в Архызе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться общественной парковкой.
К размещению гостей предоставляются теплые и уютные номера. Все они включают в себя качественную мебель, удобные спальные места, современную технику и балкон.
В собственной ванной комнате обязательно есть душ. Вы всегда сможете приготовить себе все, что пожелаете на общей кухне. Она укомплектована всем, что так необходимо для готовки. Отлично обустроена обеденная зона.
Расстояние до канатной дороги примерно 7 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в пос. Архыз в гостинице: 2-, 3-местные номера с удобствами
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) сух. паёк в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Билеты на канатную дорогу на курорте Романтик
- Входные билеты на термальные источники
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед (день 1), ужины. Стоимость питания в кафе: от 600 руб. В гостинице «Незабудка» есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи
- При необходимости доплата за 1-местное размещение в номере - 17 600 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
Обращаем ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и т. д). Кружка и тарелка должны быть небьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- сидушка туристическая;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, фактор защиты SPF 50 и выше. Гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- наличные деньги;
- шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Список снаряжения для туров с 21 сентября по 15 ноября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день).
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
- шапка, перчатки;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
- Ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть небьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- сидушка туристическая;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше. Гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Где остановиться, если я приеду заранее?
Список небольших отелей Минеральных Вод: мини-гостиница «Теплый стан», гостиница «АртХолл Отель».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Какая инфраструктура в посёлке Архыз?
Есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка.
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.