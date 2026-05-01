3 день

Озеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро, Белореченский водопад

Сегодня снова озерный и очень красивый день!

В нашем туре будьте готовы вставать и выезжать пораньше, поскольку планов у нас оооочень много и треки в некоторые дни весьма продолжительные.

На УАЗике приедем в долину реки Большой Дуккка и начнем свой путь.

Поднявшись вверх по долине, выйдем к потрясающему Семицветному озеру!

Оно огромное, живописное.

Полюбуемся на Семицветное и продолжим наш подъем.

Тропа будет манить за собой все выше и выше, по пути увидим еще несколько небольших озер, а затем выйдем на перевал Ай-Юлю.

С перевала виден Софийский хребет и снежные вершины Главного Кавказского хребта.

А еще внизу видно Белореченское озеро, куда мы вскоре спустимся.

Далее на нашем пути только спуск вниз.

Покинув высокогорье, постепенно уйдем в лес и в конце пути выйдем к Белореченскому водопаду.

Активная часть: 22,8 км пешком, перепад высот 1900-2870-1650 м, продолжительность 11-12 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160