Приятный бонус именно весеннего тура — просыпающаяся природа, сочетание первой зелени и цветов с заснеженными вершинами. В ущельях увидим во всю
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).
Программа тура по дням
Термальные источники и Архыз
Сбор группы проходит в аэропорту и на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды. Затем мы отправляемся в горы, а по пути заедем к термальным источникам «Жемчужина Кавказа», где можно отдохнуть в нескольких бассейнах.
К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок. Ваш инструктор покажет ближайший магазин и хорошие рестораны для ужинов.
Долина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озеро
Сегодня маршрут проходит через хвойный лес, где среди высоких пихт и елей растут папоротники. Со смотровой площадки открывается вид на хребет Абишира-Ахуба, самый длинный и озёрный горный хребет Архыза. Далее мы следуем к Казачьему водопаду, а затем направляемся к Спящему озеру, возраст которого составляет около 12 000 лет. Это озеро постепенно мелеет, и учёные надеются, что когда-нибудь оно вновь порадует нас своей первозданной красотой.
Активная часть: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность 5-6 часов.
Смотровые площадки и панорамные виды
Выходим в треккинг от посёлка Романтик, путь сегодня проходит через сосново-пихтовый лес с редкими растениями. Полюбуемся видом со смотровой площадки на высоте 2200 м, рассмотрим горы Пшиш (3790 м) и София. Устроим пикник, отдохнём и спустимся обратно вниз.
Активная часть: 10,8 км пешком, перепад высот 2250-1650 м, продолжительность 6-7 часов.
Белореченский водопад
До поляны Таулу нас довезёт водитель, а дальше пойдём пешком. Дорога лёгкая и удобная, а в мае мы увидим первые цветы. Белореченский водопад — один из самых мощных в Архызе, окружённый вековым лесом. Атмосфера напоминает сказку, и кажется, что за каждым деревом скрывается что-то волшебное.
Активная часть: 18,1 км, перепад высот 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.
Софийский ледник
Сегодня мы поднимемся на УАЗе до «Ледниковой фермы» в долине реки София. Здесь можно рассмотреть постепенный переход от зелени к снегу. С территории фермы открывается панорама на гору София и Софийский ледник. За эффектными видами поднимемся по хребту Чегет-Чат ещё выше.
Активная часть: 7,5 км, перепад высот 2000-2560 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Если погодные условия не позволят посетить ущелье, маршрут будет заменён на альтернативный.
Перевал Пхия и смотровая площадка Карча-Тебе
Сегодня вас ждёт поездка на перевал Пхия, который находится на высоте 2160 м и разделяет 2 реки. С вершины открывается вид на долину Пхии и горные хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Весной здесь можно увидеть овец и табуны лошадей.
После этого отправляемся на смотровую площадку Карча-Тебе, где когда-то стояла башня карачаевцев. С вершины рассмотрим посёлок, реку Большой Зеленчук и хребет Морх-Сырты, на котором находится озеро Любви.
Активная часть: 13,5 км, перепад высот 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.
Отъезд
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. В городе будем к 12:30–13:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го по 6-й день во время треккингов
- Переезды по маршруту
- Аренда УАЗа в горах
- Катание на лошадях (лёгкая прогулка на пару часов)
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Входные билеты в Аланское городище и на термальные источники
- Прокат группового снаряжения
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день в дороге и все ужины
- 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽ за весь тур
- Страховка
- Аренда треккинговых палок (обязательно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
- Стоимость тура с заездом 3 мая - 70 600 ₽