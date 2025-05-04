Мои заказы

Весенний Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Провести неделю в горах среди водопадов и снежников, увидеть первые цветы и Софийский ледник
В мае многие пешие маршруты Архыза уже доступны для треккинга.

Приятный бонус именно весеннего тура — просыпающаяся природа, сочетание первой зелени и цветов с заснеженными вершинами. В ущельях увидим во всю
читать дальше

шумящие полноводные водопады, среди которых Казачий и Белореченский.

Поднимемся на высоту более 2500 метров, чтобы полюбоваться Софийским ледником и панорамами долин и хребтов. Тропы ведут через хвойные леса, по пути встретим папоротники и даже реликтовые растения. А ещё устроим пикники на природе, обновимся в термальных источниках и прокатимся на лошадях.

Будем жить с комфортом в гостинице и гулять налегке, поэтому для участия достаточно иметь хорошую физическую подготовку или опыт подобных походов.

5
1 отзыв
Весенний Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Весенний Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Весенний Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Архыз

Сбор группы проходит в аэропорту и на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды. Затем мы отправляемся в горы, а по пути заедем к термальным источникам «Жемчужина Кавказа», где можно отдохнуть в нескольких бассейнах.

К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок. Ваш инструктор покажет ближайший магазин и хорошие рестораны для ужинов.

Термальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и АрхызТермальные источники и Архыз
2 день

Долина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озеро

Сегодня маршрут проходит через хвойный лес, где среди высоких пихт и елей растут папоротники. Со смотровой площадки открывается вид на хребет Абишира-Ахуба, самый длинный и озёрный горный хребет Архыза. Далее мы следуем к Казачьему водопаду, а затем направляемся к Спящему озеру, возраст которого составляет около 12 000 лет. Это озеро постепенно мелеет, и учёные надеются, что когда-нибудь оно вновь порадует нас своей первозданной красотой.

Активная часть: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность 5-6 часов.

Долина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озероДолина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озероДолина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озероДолина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озероДолина реки Кизгыч, хребет Абишира-Ахуба, Казачий водопад и Спящее озеро
3 день

Смотровые площадки и панорамные виды

Выходим в треккинг от посёлка Романтик, путь сегодня проходит через сосново-пихтовый лес с редкими растениями. Полюбуемся видом со смотровой площадки на высоте 2200 м, рассмотрим горы Пшиш (3790 м) и София. Устроим пикник, отдохнём и спустимся обратно вниз.

Активная часть: 10,8 км пешком, перепад высот 2250-1650 м, продолжительность 6-7 часов.

Смотровые площадки и панорамные видыСмотровые площадки и панорамные видыСмотровые площадки и панорамные видыСмотровые площадки и панорамные видыСмотровые площадки и панорамные видыСмотровые площадки и панорамные виды
4 день

Белореченский водопад

До поляны Таулу нас довезёт водитель, а дальше пойдём пешком. Дорога лёгкая и удобная, а в мае мы увидим первые цветы. Белореченский водопад — один из самых мощных в Архызе, окружённый вековым лесом. Атмосфера напоминает сказку, и кажется, что за каждым деревом скрывается что-то волшебное.

Активная часть: 18,1 км, перепад высот 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.

Белореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопадБелореченский водопад
5 день

Софийский ледник

Сегодня мы поднимемся на УАЗе до «Ледниковой фермы» в долине реки София. Здесь можно рассмотреть постепенный переход от зелени к снегу. С территории фермы открывается панорама на гору София и Софийский ледник. За эффектными видами поднимемся по хребту Чегет-Чат ещё выше.

Активная часть: 7,5 км, перепад высот 2000-2560 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Если погодные условия не позволят посетить ущелье, маршрут будет заменён на альтернативный.

Софийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледник
6 день

Перевал Пхия и смотровая площадка Карча-Тебе

Сегодня вас ждёт поездка на перевал Пхия, который находится на высоте 2160 м и разделяет 2 реки. С вершины открывается вид на долину Пхии и горные хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Весной здесь можно увидеть овец и табуны лошадей.

После этого отправляемся на смотровую площадку Карча-Тебе, где когда-то стояла башня карачаевцев. С вершины рассмотрим посёлок, реку Большой Зеленчук и хребет Морх-Сырты, на котором находится озеро Любви.

Активная часть: 13,5 км, перепад высот 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.

Перевал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-ТебеПеревал Пхия и смотровая площадка Карча-Тебе
7 день

Отъезд

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. В городе будем к 12:30–13:30.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го по 6-й день во время треккингов
  • Переезды по маршруту
  • Аренда УАЗа в горах
  • Катание на лошадях (лёгкая прогулка на пару часов)
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
  • Входные билеты в Аланское городище и на термальные источники
  • Прокат группового снаряжения
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге и все ужины
  • 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽ за весь тур
  • Страховка
  • Аренда треккинговых палок (обязательно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
  • Стоимость тура с заездом 3 мая - 70 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:00
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
4 мая 2025
100 из 10! Поездка превзошла все ожидания! Получилась полная перезагрузка! Организация отличная, все продумано до мелочей. Жили в отдельном гостином доме в больших комфортных номерах, по утрам нам хозяйка готовила
читать дальше

вкуснейшие домашние завтраки. До ночи играли в настолки и пели песни - кухня с полной звукоизоляцией, чтобы всем было комфортно. Маршрут сказочный: виды будут сниться ещё долго! Архыз - просто чудо на земле! Продумана программа и логистика так, чтобы после подъемов и был отдых и поход по равнине. Гид Ирина заботилась о нас как вторая мама, переживала за каждого, делилась своим теплом! Успела каждого полюбить и уже хочется вернуться!
Ребята просто лучшие! ❤️

100 из 10! Поездка превзошла все ожидания! Получилась полная перезагрузка! Организация отличная, все продумано до мелочей.100 из 10! Поездка превзошла все ожидания! Получилась полная перезагрузка! Организация отличная, все продумано до мелочей.100 из 10! Поездка превзошла все ожидания! Получилась полная перезагрузка! Организация отличная, все продумано до мелочей.100 из 10! Поездка превзошла все ожидания! Получилась полная перезагрузка! Организация отличная, все продумано до мелочей.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
На машине
7 дней
2 отзыва
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:0...
25 мая в 08:00
1 июн в 08:00
46 000 ₽ за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Пешая
7 дней
5 отзывов
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
44 800 ₽ за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и насладиться озёрами
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
69 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод