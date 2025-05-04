В мае многие пешие маршруты Архыза уже доступны для треккинга.Приятный бонус именно весеннего тура — просыпающаяся природа, сочетание первой зелени и цветов с заснеженными вершинами. В ущельях увидим во всю

шумящие полноводные водопады, среди которых Казачий и Белореченский. Поднимемся на высоту более 2500 метров, чтобы полюбоваться Софийским ледником и панорамами долин и хребтов. Тропы ведут через хвойные леса, по пути встретим папоротники и даже реликтовые растения. А ещё устроим пикники на природе, обновимся в термальных источниках и прокатимся на лошадях. Будем жить с комфортом в гостинице и гулять налегке, поэтому для участия достаточно иметь хорошую физическую подготовку или опыт подобных походов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).