В этот регион приезжаешь, крутишь головой по сторонам – и с первых минут понимаешь, что вокруг потрясающая картинка и тебе сразу здесь хорошо! В этом туре Вас ждет живописный треккинг налегке с проживанием на туристической базе.
Программа тура по дням
Прибытие. Ущелье реки Большая Лаба
11:30-12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Собравшись все вместе, едем в Дамхурц!
Эта локация находится высоко в горах, чтобы добраться сюда, сначала будем ехать на микроавтобусе (около 3-3,5 часа), а потом пересядем на горный транспорт (около 2 часов).
К вечеру приедем туда, где стоят наши любимые горы, бегут шустрые реки.
И в этой красоте будем отдыхать всю неделю.
Поселимся на турбазе, где будем жить в течение тура.
Активная часть тура: 1,5 км пешком.
Пик Закан или Тещин зуб
Да-да! Сегодня едем к той самой необычной скале, которая притягивает взгляд на фото!
Около 4 километра пути, 800 м по вертикали – и мы на месте!
Пик Закан или Тещин зуб – весьма и весьма эффектный пик.
Причем, пока не дойдешь до самой верхней смотровой – ты видишь все, что угодно: долину Большой Лабы, Имеретинскую долину, селение Закан, роскошные хребты вокруг.
Но ты до последнего не видишь тот самый открыточный вид, ради которого шел сюда!
И только поднявшись на саааамую верхнюю смотровую площадку, можно увидеть пик Закан во всей красе.
Активная часть тура: 7,2 км пешком, перепад высот 1270-2050 м, продолжительность 6-7 часов.
Озера Мамхурц
Ну что, пойдем вверх повыше, чтобы продолжать впечатляться озерами этих мест!
На горном транспорте поднимемся по ущелью реки Мамхурц.
А дальше - пешком и только пешком.
Как думаете, какие они, озера Мамхурц? Они не-ве-ро-ят-ные!!
Природа создала здесь целых семь водоемов, на которые мы с удовольствием пойдем любоваться!
Озера меняют свой цвет от голубого до изумрудного.
И как обычно, они божественно красивы!
Активная часть тура: 15,6 км пешком, перепад высот 1600-2300 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Двуозерье под горой Шхуанта
Новый день, новые озера!
Сегодня держим путь по долине реки Загеданка к Двуозерью – двум прекраснейшим водоемам.
По пути увидим гору Шхуанту.
Это не просто гора.
Это вершина, которая тут же привлекает взгляд своей потрясающей, острой формой.
В июне она ярко-зеленая, а в сентябре и октябре примеряет свой осенний наряд.
В конце маршрута наградой за проделанный путь будут нам два озера!
Они часто меняют свой цвет: иногда они ярко-зеленые, а порой бывают голубыми или черными.
Активная часть тура: 19,3 км пешком, перепад высот 1340-2600 м, продолжительность треккинга 10-11 часов.
Ущелье реки Дамхурц
После двух активных дней треккинга стоит немного отдохнуть и пойти на легкую прогулку.
В этот день тура отправимся по долине реки Дамхурц к водопаду.
Водопад находится на небольшом ручье, который впадает в полноводную реку Дамхурц.
Летом она имеет очень красивый, светло-изумрудный цвет.
Река Дамхурц бежит 22 км и затем впадает в одну из самых полноводных рек Кавказа – Большую Лабу.
Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 1160-1380 м, продолжительность 5-6 часов.
Черное озеро, водопад Тамара, водопады Санчаро
Сегодня насыщенный и очень живописный день тура!
Транспорт повышенной проходимости отвезет нас поглубже в горы.
Наша первая локация – водопад Тамара.
Он находится на реке Западка.
Река спокойно бежит по лесу и в какой-то момент стремительно прыгает вниз с огромного, каменного уступа.
Придя к водопаду, ты быстро теряешь ощущение, что находишься на Кавказе.
Визуально здесь очень необычное ущелье, вокруг растут папоротники, высокие растения и все это дарит ощущение, будто ты находишься в джунглях или в тропическом лесу.
Едем дальше!
Следующая локация по карте – Черное озеро.
Как обычно, на самом деле, оно зеленого цвета.
Придем к озеру, погуляем здесь и сделаем красивые фото.
Но наша самая главная цель еще впереди!
И это – водопады Санчаро.
Водопады находятся на одноименной реке.
И прелесть их в том, что они потрясающе необычные!
Мы все привыкли, что водопад – этот просто поток воды сверху.
А здесь водопады совсем другие!
В одном месте Природа создала огромную, очень живописную скалу, с двух сторон которой несутся водопады.
Они словно вырываются из-за угла и создают перед собой изумрудную заводь.
Смотрится все это совершенно потрясающе!
А в июне к этой красоте еще добавляются рододендроны.
Треккинг сюда Вам точно понравится!
Активная часть тура: 10,8 км пешком, перепад высот 1570-1930 м, продолжительность 7-8 часов.
Отъезд
С утра отправляемся в обратный путь.
14:00-15:00 Приезд в г. Минеральные Воды.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в ущелье р. Большая Лаба на турбазе “Дамхурц” или аналогичной.
Стоимость тура на 1 человека — 71 400 руб.
Доплата за одноместное размещение в номере — 11 000 руб.;
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе в указанное в программе время
- Проезд на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
- Проживание в ущелье р. Большая Лаба на турбазе «Дамхурц» или аналогичной турбазе. Удобства на территории, летний душ (вода нагревается от солнца), баня (за дополнительную плату), электричество по вечерам. Постельное белье выдают. Полотенца нужно брать свои
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются готовыми, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере: 11 000 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Список снаряжения для туров с 01 июня по 24 сентября:
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- шапка (для поездок в сентябре, октябре);
- термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- наличные деньги;
- налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик;
Список снаряжения для туров с 25 сентября по 15 ноября.
Температура воздуха в этот период: - рано утром и вечером +1… +5С; - днём +7… +13С.
- шапка, перчатки;
- куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф;
- теплые ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л) Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- налобный фонарик(для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Нужен ли пропуск в туре?
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Для граждан России пропуск оформляется 15 рабочих дней (21 календарный день), для граждан иностранных государств оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где остановиться, если я приеду заранее?
Список небольших отелей Минеральных Вод: мини-гостиница «Теплый стан», гостиница «АртХолл Отель».
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту. День 1 - связь до 14:00, День 2-6 связи нет, День 7 - связь после 12:00.
На территории лагеря есть платный Wi-Fi, для пользования которым необходима предварительная регистрация.
Какая инфраструктура?
Инфраструктура. Магазинов, кафе, аптек рядом нет. Маленький магазин есть через 12 км в соседнем селе.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.