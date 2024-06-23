Путешествие для тех, кто уже видел все популярные локации Приэльбрусья и хочет насладиться природой без толп туристов. Мы поселимся в гостинице и исследуем 3 живописнейших ущелья — Баксанское, Адыл-Су и Юсеньги. Притронемся к ледниковым озёрам после треккинга через хвойные леса и альпийские луга. Увидим водоём, площадь поверхности которого достигает 30 гектаров. Почти каждый день будем уходить подальше от цивилизации и поближе к хозяину мест — пику Джантуган. Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе. В июне застанем цветение рододендрона. Позже — жёлтых лилий, незабудок, горцев и голубых водосборов. Треккинг подходит для взрослых и детей от 14 лет в хорошей физической форме, либо с опытом горных походов.

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Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет с опытом горных треккингов. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять разношенные треккинговые ботинки, треккинговые палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)