Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Треккинг подходит для взрослых и детей от 14 лет в хорошей физической форме, либо с опытом горных походов.
июн
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 14 лет с опытом горных треккингов. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять разношенные треккинговые ботинки, треккинговые палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В 2-3-местных номерах с удобствами в отеле «Салам» или аналогичном в Терсколе. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть Wi-Fi. В шаговой доступности — продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга (день 2, 3, 5, 6) в виде пикников. Дополнительно оплачиваются обед в кафе в дороге в 1-й день и все ужины. Поесть можно в заведениях рядом или в кафе гостиницы.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит туристам в хорошей физической форме, либо с опытом горных треккингов. Можно взять физически подготовленных детей от 14 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 400 до 900 метров. Это, примерно, как подъём на 133-300 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите разношенные треккинговые ботинки. Желательно — треккинговые палки.
Общий километраж — 59,5 км.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Замок на воде и Баксанское ущелье
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.
По пути остановимся у замка Шато Эркен, построенного по инициативе местного предпринимателя Тембулата Эркенова. Прогуляемся по территории вокруг искусственного озера, сделаем эффектные фотографии на фоне красных башен и хрупких ив по берегам. Найдём чёрных пантер и отправимся далее.
Обращаем внимание, что замок является частной собственностью. Если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет другую интересную локацию.
После обеда заселимся в гостиницу среди гор в Баксанском ущелье. Желающие смогут прогуляться по окрестностям.
Ущелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледник
Проснёмся среди гор, позавтракаем и отправимся в треккинг на 12,8 км в ущелье Адыл-Су, что в переводе означает «красивая вода». Наберём 420 м высоты и поднимемся на высоту 2340 м над уровнем моря.
Через хвойные леса, наслаждаясь видами на бурную реку, дойдём до поляны «Улыбка Шхельды». Здесь приток Адыл-Су резко изгибается, обнимает галечный пляж и образует заводь. Открывается вид на ледник Шхельда, длина которого составляет 9 км. Лес вокруг богат ягодами. Остановимся на обед-пикник и рассмотрим пик Вольной Испании, гору Башкара и вершину Джантуган. Постараемся поймать в кадре кавказский контраст — суровые ледники с яркими цветами на первом плане.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Ущелье с альпийскими лугами
Сегодня отправимся в живописный край — ущелье Юсеньги. Пройдём 15,6 км, наберём 660 м высоты.
Начнём подъём через хвойный лес, выйдем к альпийским лугам, где в июне цветут рододендроны. Позже — незабудки, горцы, жёлтые лилии и голубые водосборы. Постепенно приблизимся к Главному Кавказскому хребту с горами-четырёхтысячниками. Здесь откроются восхитительные панорамы на снежники. Устроим обед-пикник, насладимся тишиной и видами вокруг.
К ужину вернёмся в гостиницу.
К Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моря
Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус.
Дойдём до канатной дороги, запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Увидим гостиницу для альпинистов «Приют одиннадцати», прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау.
Всего за день пройдём 13,5 км.
Высокогорное озеро Сылтранкёль
Сегодня увидим изюминку нашего путешествия, куда редко доходят туристы — озеро Сылтракёль. Пройдём 11,3 км, наберём и сбросим до 900 м высоты, что довольно ощутимо даже без рюкзаков. Рекомендуем взять с собой треккинговые палки и разношенные ботинки.
Начнём подъём от Верхнего Баксана. По тропе выйдем в лес и к альпийским лугам. Выше путь усложнится камнями под ногами и увеличенным наклоном подъёма. Однако все усилия стоят того — перед нами откроется дикое озеро, площадь поверхности которого достигает 30 гектаров. Его окружают скальные горы и снежные шапки вершин. Ощутим себя вдали от цивилизации и насладимся умиротворяющей атмосферой Сылтранкёля. Устроим обед-пикник, приготовим травяной чай с ягодами и засмотримся на переливающиеся оттенки воды.
Спустя 9 часов вернёмся в гостиницу.
Озёра-братья: Башкара и Лапа
Сегодня отправимся в треккинг на 13,6 км к двум озёрам — Башкара и Лапа. Наберём не более 640 м высоты.
По дороге инструктор расскажет легенды и тайны Приэльбрусья. Весь путь нас будет сопровождать гордый хозяин мест — пик Джантуган. Наслаждаясь пением горной реки, вскоре выйдем к озёрам Башкара и Лапа, над которыми возвышаются припорошенные снегом, словно сахарной пудрой, вершины. Около ледникового водоёма зеленоватого оттенка мы устроим привал с обедом. Отдохнём и отправимся в обратный путь.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Отъезд
Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и отправимся в Минеральные Воды.
К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах
- 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го дня во время треккинга (кроме 4-го дня)
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповой аптечки
- Экологические сборы в Национальном парке «Приэльбрусье»
- Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день в дороге, обед в 4-й день и все ужины (350-500 рублей)
- Одноместное размещение - доплата 16 000 рублей за весь тур
- Страховка (не обязательно)