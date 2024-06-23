Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Авторский тур в Минеральных Водах

Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м

Путешествие для тех, кто уже видел все популярные локации Приэльбрусья и хочет насладиться природой без толп туристов. Мы поселимся в гостинице и исследуем 3 живописнейших ущелья — Баксанское, Адыл-Су и Юсеньги. Притронемся к ледниковым озёрам после треккинга через хвойные леса и альпийские луга. Увидим водоём, площадь поверхности которого достигает 30 гектаров. Почти каждый день будем уходить подальше от цивилизации и поближе к хозяину мест — пику Джантуган. Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе. В июне застанем цветение рододендрона. Позже — жёлтых лилий, незабудок, горцев и голубых водосборов.

Треккинг подходит для взрослых и детей от 14 лет в хорошей физической форме, либо с опытом горных походов.
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
23
июн
25
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет с опытом горных треккингов. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять разношенные треккинговые ботинки, треккинговые палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В 2-3-местных номерах с удобствами в отеле «Салам» или аналогичном в Терсколе. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть Wi-Fi. В шаговой доступности — продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга (день 2, 3, 5, 6) в виде пикников. Дополнительно оплачиваются обед в кафе в дороге в 1-й день и все ужины. Поесть можно в заведениях рядом или в кафе гостиницы.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит туристам в хорошей физической форме, либо с опытом горных треккингов. Можно взять физически подготовленных детей от 14 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 400 до 900 метров. Это, примерно, как подъём на 133-300 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите разношенные треккинговые ботинки. Желательно — треккинговые палки.
Общий километраж — 59,5 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Замок на воде и Баксанское ущелье

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.

По пути остановимся у замка Шато Эркен, построенного по инициативе местного предпринимателя Тембулата Эркенова. Прогуляемся по территории вокруг искусственного озера, сделаем эффектные фотографии на фоне красных башен и хрупких ив по берегам. Найдём чёрных пантер и отправимся далее.

Обращаем внимание, что замок является частной собственностью. Если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет другую интересную локацию.

После обеда заселимся в гостиницу среди гор в Баксанском ущелье. Желающие смогут прогуляться по окрестностям.

Замок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущельеЗамок на воде и Баксанское ущелье
2 день

Ущелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледник

Проснёмся среди гор, позавтракаем и отправимся в треккинг на 12,8 км в ущелье Адыл-Су, что в переводе означает «красивая вода». Наберём 420 м высоты и поднимемся на высоту 2340 м над уровнем моря.

Через хвойные леса, наслаждаясь видами на бурную реку, дойдём до поляны «Улыбка Шхельды». Здесь приток Адыл-Су резко изгибается, обнимает галечный пляж и образует заводь. Открывается вид на ледник Шхельда, длина которого составляет 9 км. Лес вокруг богат ягодами. Остановимся на обед-пикник и рассмотрим пик Вольной Испании, гору Башкара и вершину Джантуган. Постараемся поймать в кадре кавказский контраст — суровые ледники с яркими цветами на первом плане.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Ущелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледникУщелье Адыл-Су и поляна «Улыбка Шхельды» с видом на 9-километровый ледник
3 день

Ущелье с альпийскими лугами

Сегодня отправимся в живописный край — ущелье Юсеньги. Пройдём 15,6 км, наберём 660 м высоты.

Начнём подъём через хвойный лес, выйдем к альпийским лугам, где в июне цветут рододендроны. Позже — незабудки, горцы, жёлтые лилии и голубые водосборы. Постепенно приблизимся к Главному Кавказскому хребту с горами-четырёхтысячниками. Здесь откроются восхитительные панорамы на снежники. Устроим обед-пикник, насладимся тишиной и видами вокруг.

К ужину вернёмся в гостиницу.

Ущелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугамиУщелье с альпийскими лугами
4 день

К Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моря

Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус.

Дойдём до канатной дороги, запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Увидим гостиницу для альпинистов «Приют одиннадцати», прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау.

Всего за день пройдём 13,5 км.

К Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моряК Эльбрусу на канатной дороге на высоту 3850 м над уровнем моря
5 день

Высокогорное озеро Сылтранкёль

Сегодня увидим изюминку нашего путешествия, куда редко доходят туристы — озеро Сылтракёль. Пройдём 11,3 км, наберём и сбросим до 900 м высоты, что довольно ощутимо даже без рюкзаков. Рекомендуем взять с собой треккинговые палки и разношенные ботинки.

Начнём подъём от Верхнего Баксана. По тропе выйдем в лес и к альпийским лугам. Выше путь усложнится камнями под ногами и увеличенным наклоном подъёма. Однако все усилия стоят того — перед нами откроется дикое озеро, площадь поверхности которого достигает 30 гектаров. Его окружают скальные горы и снежные шапки вершин. Ощутим себя вдали от цивилизации и насладимся умиротворяющей атмосферой Сылтранкёля. Устроим обед-пикник, приготовим травяной чай с ягодами и засмотримся на переливающиеся оттенки воды.

Спустя 9 часов вернёмся в гостиницу.

Высокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро СылтранкёльВысокогорное озеро Сылтранкёль
6 день

Озёра-братья: Башкара и Лапа

Сегодня отправимся в треккинг на 13,6 км к двум озёрам — Башкара и Лапа. Наберём не более 640 м высоты.

По дороге инструктор расскажет легенды и тайны Приэльбрусья. Весь путь нас будет сопровождать гордый хозяин мест — пик Джантуган. Наслаждаясь пением горной реки, вскоре выйдем к озёрам Башкара и Лапа, над которыми возвышаются припорошенные снегом, словно сахарной пудрой, вершины. Около ледникового водоёма зеленоватого оттенка мы устроим привал с обедом. Отдохнём и отправимся в обратный путь.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Озёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и ЛапаОзёра-братья: Башкара и Лапа
7 день

Отъезд

Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и отправимся в Минеральные Воды.

К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го дня во время треккинга (кроме 4-го дня)
  • Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповой аптечки
  • Экологические сборы в Национальном парке «Приэльбрусье»
  • Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге, обед в 4-й день и все ужины (350-500 рублей)
  • Одноместное размещение - доплата 16 000 рублей за весь тур
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаТреккинг и походыВсе туры7-дневные турыПриэльбрусье

Похожие туры из Минеральных Вод

Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Аэропорт Минеральные Воды
10 мая
11 мая
22 мая
1 июня
21 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
45 200 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
31 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам