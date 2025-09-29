читать дальше

горных районов Балкарии, и получили ровно то, что хотелось. Четыре с половиной дня путешествий с Алексеем - насыщенные, но вместе с тем ненапряжные (у Алексея отличный стиль, веселый, позитивный, располагающий). Проехали по всем маршрутам, заезжали в любопытные места. От ледников и водопадов до всяческих кафешек - везде было интересно. Погода была отличная - и для парапланов, и для пеших прогулок. В 4,5 дня была умещена недельная программа. Но с турами команды Елены проблема (😅) в том, что путешествуй хоть 4 дня, хоть 7, хоть 11, в них не устаешь и все равно не хочется уезжать. Ну, во всяком случае, на наш вкус. Кажется, мы уже давно стали мерить туры не только по тому, интересно ли было в них, но хочется ли в них вернуться. (Все, пожалуй, знают, что часто бывают поездки интересные, но в которые по второму разу уже, наверное, не поедешь). А в этот тур безусловно хотим еще раз (было бы только время… 😼). Спасибо, Алексей, Елена, все было супер 🙌 🙏