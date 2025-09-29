Прокатимся по
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется прилетать в день начала тура до 13:00 (лучше раньше).
Для обратного вылета в день окончания тура рейс должен быть не ранее 16:00 (лучше позже).
Программа тура по дням
Гора Кольцо, Медовые водопады, перевал Гум-Баши, переезд в Домбай
Встречаемся и отправляемся любоваться необычной горой Кольцо. Затем доедем до Медовых водопадов, где можно прокатиться на зиплайне, устроить конную прогулку и попробовать национальные лакомства — хычины и лимонад «Груша».
Далее путь приведёт нас к перевалу Гум-Баши: отсюда открывается завораживающий вид на Эльбрус, и особенно красив закат с высоты около 2000 метров. После нас ждёт переезд в Домбай, ужин и отдых в отеле, где проведём следующие 2 ночи.
Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, озёра и река
После завтрака мы поднимемся на вершину Мусса-Ачитара — канатная дорога доставит нас на высоту 3200 метров, откуда видны все окрестные пики и ущелья. Здесь будет время для фото, прогулок и обеда.
Вторую часть дня посвятим Тебердинскому национальному парку: нас ждёт ущелье Гоначхир с озером Туманлы-Кёль на высоте 1850 метров, прогулка по вольерному комплексу и ужин в форелевом хозяйстве, где подадут свежую рыбу.
На обратном пути сделаем остановки у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу. Вечером вернёмся в Домбай, при желании можно организовать баню или чан.
Архыз, исторические места и посёлок Романтик
Сегодня отправимся в Архыз. По дороге посетим комплекс храмов 10 века Аланского государства и Шоанинский храм, известный как место силы. В Архызе продолжим знакомство с древним наследием: побываем в Аланском городище и, при желании, доберёмся к древнейшему в России наскальному Лику Христа.
Затем поднимемся в посёлок Романтик. Здесь можно прокатиться по канатной дороге или просто прогуляться и насладиться видами. После заселения в гостиницу возможна экскурсия в крупнейшую в стране астрономическую обсерваторию (билет оплачивается отдельно). Тут работают мощные телескопы, а экскурсовод расскажет о планетах, галактиках и других небесных объектах.
Завершение тура, отъезд
После завтрака, примерно в 10:00, мы отправимся обратно в Минеральные Воды, куда прибудем к 13:30. Если посещение обсерватории состоялось днём ранее, то утро можно посвятить канатным дорогам Архыза. Обратный рейс рекомендуем выбирать с вылетом после 16:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 291 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельных внедорожниках
- Работа гида-водителя и экскурсионная программа
- Экосборы
- Помощь с подбором рейсов и покупкой билетов
- Забота и сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - от 500 ₽
- Канатные дороги: Домбай - обязательная доплата 2700 ₽ Архыз - от 2800 ₽ (по желанию)
- Банный комплекс - от 1500 ₽
- Экскурсия в обсерваторию - от 500 ₽
- Катание на квадроциклах в Архызе - 10 000 ₽ на 3 человек
- Конные прогулки в Теберде - от 1500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 7500 ₽