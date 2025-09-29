Мои заказы

Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе

Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
В этом путешествии вас ждут горы, много гор! Мы увидим необычную гору Кольцо и Медовые водопады, поднимемся на перевал Гум-Баши, откуда нам откроется вид на Эльбрус в лучах заката.

канатной дороге на вершину Мусса-Ачитары к панорамам заснеженных пиков, полюбуемся озером Туманлы-Кёль в Тебердинском заповеднике. В Архызе прикоснёмся к истории Аланского государства: осмотрим древние храмы и живописное городище. Вы сможете отведать местных лакомств: карачаевские хычины, лимонад, свежую форель.

А при желании посетите самую крупную в России обсерваторию, где через мощные телескопы заглянете в глубины космоса.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется прилетать в день начала тура до 13:00 (лучше раньше).
Для обратного вылета в день окончания тура рейс должен быть не ранее 16:00 (лучше позже).

Программа тура по дням

1 день

Гора Кольцо, Медовые водопады, перевал Гум-Баши, переезд в Домбай

Встречаемся и отправляемся любоваться необычной горой Кольцо. Затем доедем до Медовых водопадов, где можно прокатиться на зиплайне, устроить конную прогулку и попробовать национальные лакомства — хычины и лимонад «Груша».

Далее путь приведёт нас к перевалу Гум-Баши: отсюда открывается завораживающий вид на Эльбрус, и особенно красив закат с высоты около 2000 метров. После нас ждёт переезд в Домбай, ужин и отдых в отеле, где проведём следующие 2 ночи.

2 день

Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, озёра и река

После завтрака мы поднимемся на вершину Мусса-Ачитара — канатная дорога доставит нас на высоту 3200 метров, откуда видны все окрестные пики и ущелья. Здесь будет время для фото, прогулок и обеда.

Вторую часть дня посвятим Тебердинскому национальному парку: нас ждёт ущелье Гоначхир с озером Туманлы-Кёль на высоте 1850 метров, прогулка по вольерному комплексу и ужин в форелевом хозяйстве, где подадут свежую рыбу.

На обратном пути сделаем остановки у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу. Вечером вернёмся в Домбай, при желании можно организовать баню или чан.

3 день

Архыз, исторические места и посёлок Романтик

Сегодня отправимся в Архыз. По дороге посетим комплекс храмов 10 века Аланского государства и Шоанинский храм, известный как место силы. В Архызе продолжим знакомство с древним наследием: побываем в Аланском городище и, при желании, доберёмся к древнейшему в России наскальному Лику Христа.

Затем поднимемся в посёлок Романтик. Здесь можно прокатиться по канатной дороге или просто прогуляться и насладиться видами. После заселения в гостиницу возможна экскурсия в крупнейшую в стране астрономическую обсерваторию (билет оплачивается отдельно). Тут работают мощные телескопы, а экскурсовод расскажет о планетах, галактиках и других небесных объектах.

4 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака, примерно в 10:00, мы отправимся обратно в Минеральные Воды, куда прибудем к 13:30. Если посещение обсерватории состоялось днём ранее, то утро можно посвятить канатным дорогам Архыза. Обратный рейс рекомендуем выбирать с вылетом после 16:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 291 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельных внедорожниках
  • Работа гида-водителя и экскурсионная программа
  • Экосборы
  • Помощь с подбором рейсов и покупкой билетов
  • Забота и сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины - от 500 ₽
  • Канатные дороги: Домбай - обязательная доплата 2700 ₽ Архыз - от 2800 ₽ (по желанию)
  • Банный комплекс - от 1500 ₽
  • Экскурсия в обсерваторию - от 500 ₽
  • Катание на квадроциклах в Архызе - 10 000 ₽ на 3 человек
  • Конные прогулки в Теберде - от 1500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 7500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт. Для обратного вылета в день окончания тура рейс должен быть не ранее 16:00 (лучше позже)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Проводим авторские туры по продуманным до мелочей маршрутам, наполняем путешествия интересными активностями. Добавляем нотку душевности, местного колорита и быта, приправляем юмором, финалим рилсом на память. Итог — все счастливы!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
А
Алексей
29 сен 2025
Замечательный тур, замечательный гид, замечательный организатор. Но мы уже третий раз в поездке с командой Елены, и другого не ожидали. Всё на высоте. В этот раз хотелось окунуться в атмосферу
читать дальше

горных районов Балкарии, и получили ровно то, что хотелось. Четыре с половиной дня путешествий с Алексеем - насыщенные, но вместе с тем ненапряжные (у Алексея отличный стиль, веселый, позитивный, располагающий). Проехали по всем маршрутам, заезжали в любопытные места. От ледников и водопадов до всяческих кафешек - везде было интересно. Погода была отличная - и для парапланов, и для пеших прогулок. В 4,5 дня была умещена недельная программа. Но с турами команды Елены проблема (😅) в том, что путешествуй хоть 4 дня, хоть 7, хоть 11, в них не устаешь и все равно не хочется уезжать. Ну, во всяком случае, на наш вкус. Кажется, мы уже давно стали мерить туры не только по тому, интересно ли было в них, но хочется ли в них вернуться. (Все, пожалуй, знают, что часто бывают поездки интересные, но в которые по второму разу уже, наверное, не поедешь). А в этот тур безусловно хотим еще раз (было бы только время… 😼). Спасибо, Алексей, Елена, все было супер 🙌 🙏

