2 день

Треккинг в Осетии к леднику Сказка

Долина реки Сказдон — это очень уютное и живописное место Осетии.

Когда стоишь внизу, кажется, что ущелье гостеприимно раскинуло свои горные объятия и поджидает туристов, чтобы похвастаться своей красотой.

Наш путь к леднику начинается с зоны альпийских лугов.

Кроме привычных цветов, в июле здесь радуют глаз уникальные, оранжевые маки.

В августе в этих местах можно найти спелую малину и чернику.

Летом туристы поднимаются пешком к месту, которое называется «зеленый холм».

Холм действительно полностью зеленый и издалека очень живописно смотрится.

Мы же с вами поднимемся еще выше, чтобы вблизи рассмотреть ледник Сказка.

Он плавно спускается со Сказского перевала и словно замирает на огромных, отполированных скалах.

Острые пики ледника сверкают на солнце и переливаются голубыми и изумрудными красками.

Кроме ледника, отсюда полюбуемся на Пик туриста, который находится на противоположном горном хребте.

В эти места отправимся через несколько дней.

Активная часть прохождения по маршруту: 10,2 / 16,9 км, перепад высот 1970-2570 / 1740-2570 м, продолжительность треккинга 6-8 часов. Километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».

