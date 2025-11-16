Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, Цейское ущелье
11:30-12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды.
Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов).
По пути заезжаем на термальные источники в с. Верхний Бирагзанг.
Эти источники относятся к лечебно-столовым минеральным водам.
Медики проверили состав воды и признали его полезным для укрепления здоровья.
Здесь можно расслабиться, поплавать и приятно провести время.
К вечеру приедем в Цейское ущелье, где и будем отдыхать ближайшие семь дней!
Треккинг в Осетии к леднику Сказка
Долина реки Сказдон — это очень уютное и живописное место Осетии.
Когда стоишь внизу, кажется, что ущелье гостеприимно раскинуло свои горные объятия и поджидает туристов, чтобы похвастаться своей красотой.
Наш путь к леднику начинается с зоны альпийских лугов.
Кроме привычных цветов, в июле здесь радуют глаз уникальные, оранжевые маки.
В августе в этих местах можно найти спелую малину и чернику.
Летом туристы поднимаются пешком к месту, которое называется «зеленый холм».
Холм действительно полностью зеленый и издалека очень живописно смотрится.
Мы же с вами поднимемся еще выше, чтобы вблизи рассмотреть ледник Сказка.
Он плавно спускается со Сказского перевала и словно замирает на огромных, отполированных скалах.
Острые пики ледника сверкают на солнце и переливаются голубыми и изумрудными красками.
Кроме ледника, отсюда полюбуемся на Пик туриста, который находится на противоположном горном хребте.
В эти места отправимся через несколько дней.
Активная часть прохождения по маршруту: 10,2 / 16,9 км, перепад высот 1970-2570 / 1740-2570 м, продолжительность треккинга 6-8 часов. Километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».
Святилище Реком и водопад Шагацикондон
За неделю отдыха в Осетии постепенно привыкаешь, что в этих местах есть свои, необычные божества.
Одно из них — Реком.
Это персонаж осетинской мифологии, очень почитаемое божество плодородия.
Также словом «Реком» обозначается одно из трёх, наряду с Мыкалгабырта и Таранджелоз, главных осетинских святилищ.
Реком существует женский и мужской.
Женский Реком представляет собой деревянное, резное сооружение, сложенное из бревен.
Женский реком украшают деревянные птички, разноцветные ленты, а на крыше растет зеленый мох.
И если на женский храм можно смотреть всем, то к мужскому Рекому женщинам нельзя даже приближаться.
Мужское святилище стоит на большой, открытой поляне и представляет собой деревянную хижину, украшенную резными орнаментами.
На полочке хижины лежат рога животных.
Дополняют весь этот суровый, мужской пейзаж изумительные горы вокруг!
Далее идем по лесной тропе на водопад Шагацикондон.
Тропинка петляет по лесу и выводит в живописный каньон.
Лес словно расступается, и перед нами во всей красе появляется водопад.
Здесь у нас всегда большая фотосессия, привал и обед.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 / 6,3 км, перепад высот 1970-1740-1970 / 1740–1970–1740–1870–1740 м, продолжительность треккинга 4-6 часов. Километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».
Цейское ущелье, треккинг к леднику Цей
Экскурсии по горам Осетии невозможно представить без прогулки к леднику Цей.
На этой прогулке живописно все, что увидим вокруг: шумная река Цейдон, гора Монах и, конечно, сам ледник Цей.
В солнечный день в каньоне получаются потрясающие, панорамные фотографии.
А в пасмурный день облака укутывают высокие горы и клубятся вокруг них.
В такие дни ущелье смотрится очень таинственно, пейзажи здесь, словно из фильма «Аватар».
Треккинг по Цейскому ущелью очень приятный: лесная тропинка плавно поднимается вверх.
Порой она приводит нас в заросли земляники и черники.
Пройдя большую часть пути, выйдем к беседке.
Здесь лес расступается — и прямо перед нами открываются высокие горы, а вдалеке блестит ледник Цей.
Идем поближе к леднику!
Ледник словно дышит, постоянно шумит и живет своей жизнью.
Из-под ледника вытекает очень бурный поток воды.
Рядом находится чистейший родник.
Здесь остановимся на обед и сделаем горный чай из родниковой воды.
Активная часть прохождения по маршруту: 8,8 / 12 км, перепад высот 1970-2230 / 1740-2230 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».
Пик Туриста
Пришло время посмотреть на ущелья Цей и Сказка с высоты птичьего полета!
С утра отправляемся в ближайший поселок Верхний Цей и начинаем наш длинный подъем.
В поселке посмотрим на родовые башни, а также издалека увидим на склоне горы еще одно святилище Реком.
По пути в июле собираем чабрец, в августе лакомимся малинкой и поднимаемся все выше и выше.
У подножия горы Пик Туриста очень часто лежат облака.
Но, как только оставляем их позади, сразу же открываются потрясающие панорамы!
Гора Монах, сверкающий ледник Сказка, грозный ледник Цей и вдалеке, на горизонте, манящая вершина Грузии — снежный Казбек.
Активная часть прохождения по маршруту: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность 8-9 часов.
Уастырджи, памятник Афсати, Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский монастырь, Кармадон
С утра едем на очередную экскурсию, чтобы посмотреть два новых места с непривычными нам названиями: Куртатинское и Кармадонское ущелья.
Сегодня легкий, но очень насыщенный день!
Сначала на нашем пути встретится божество Осетии — добрый покровитель животных, которого зовут Афсати.
Огромный, каменный Афсати сидит на троне и зорко наблюдает за своими владениями.
Афсати принято преподносить дары.
Чтобы немного его задобрить, мы тоже оставим ему монетку или сладости.
Далее в Алагирском ущелье увидим один из самых эффектных монументов Осетии — летящего на коне Уастырджи.
Он является покровителем мужчин, воинов и путешественников.
Огромный, эффектный всадник на стальном коне словно пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу.
Вес этой скульптуры — 28 тонн!
Это самый высокий конный монумент в мире.
По пути нас ожидают скальный город Дзивгис, ущелье Кармадон, где сошел ледник Колка, а также Аланский мужской монастырь.
Сюда часто приезжают паломники, которые покупают путевки в Осетию, цены на такие туры весьма демократичные.
Безусловно, одна из изюминок сегодняшней экскурсии — это Даргавс!
Те самые необычные, белые домики с коричневыми крышами, которые так привлекают ваше внимание на фотографиях.
Даргавс — визитная карточка Осетии.
Это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.
Активная часть треккинга: 3 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Отъезд
После завтрака покидаем Цейское ущелье.
Переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.
13:30-14:30 Прибытие в Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Вертикаль» или гостинице такого же класса: 2-местные номера.
Стоимость тура на 1 человека — 67 400 руб.
Действует скидка 20% для детей.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 23 700 руб. /весь период отдыха.
При бронировании и полной оплате до 30 ноября 2025 года скидка 20%!
При бронировании и предоплате до 30 ноября 2025 года скидка 15%!
Варианты проживания
Вертикаль
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице «Вертикаль» или гостинице такого же класса
- 2-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) в гостинице, обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс
- Посещение термальных источников
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день и день 6, ужины. В гостинице есть кафе, где можно поужинать
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 23 700 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. Во время обеда в горах инструктор делает чай, гости берут с собой кружки. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сидушка туристическая;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Гостям, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:30-14:30 МСК.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день).
Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.