7 дней
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
Начало: Г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт)
«(7 дней): 29 июня - 05 июля 2025 03 августа - 09 августа 2025 Место нашего отдыха – Цейское ущелье, которое находится на Кавказе, в Северной Осетии»
Расписание: Согласно расписанию
29 июн в 11:30
55 600₽ за человека
7 дней
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Начало: Г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт)
«Именно здесь раскинулось Цейское ущелье – одно из самых сказочных мест Осетии»
Расписание: 19 — 25 июня, 24 — 30 июля
29 июн в 11:30
38 000₽ за человека
7 дней
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, 11:30-12:...
«Едем около 5 часов в Цейское ущелье»
29 июн в 11:30
3 авг в 11:30
55 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Цейское ущелье»
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