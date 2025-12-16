Готика — острые шпили, стрельчатые окна, каменные узоры, гаргульи… До старой Руси этот стиль не добрался, но отозвался в особняках Москвы конца 19 века.
Мы отыщем неоготику в пределах Садового кольца, поговорим о средневековой застройке Европы, обсудим тёмные века и столичных призраков и разберёмся, что значит архитектура выбора.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- доходный дом Эпштейна — средневековый замок, который охраняют рыцарь, дракон и саламандры.
- особняк Высоцких, стилизованный под французское шато 17 века.
- дом Московского Политехнического общества — он создан по мотивам готической архитектуры Англии и украшен собственным портретом.
- кирпичи Фальконье с редким лучевым рисунком матовых стеклоблоков.
- доходный дом Смазина — образец кирпичной неоготики.
И узнаете:
- что такое архитектура выбора и что именно выбирали архитекторы.
- кто и когда поселил средневековых рыцарей на московских домах.
- в каком доме разбилось сердце Бориса Пастернака и заключались многомиллионные сделки.
- как простой кирпич стал основой для целого стиля.
- кого в московском переулке спас призрак и кто хотел украсть клад с золотом.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 16 лет.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 8000 ₽ за компанию 1–10 чел. Детали уточняйте в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 62 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Мне всегда нравилось изучать город через его архитектуру, ведь окружающие нас здания бережно хранят истории о своих владельцах и могут многое рассказать о своих создателях. Главное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Измалков
16 дек 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию! Всё понравилось - маршрут, гид, легкая подача информации в формате живых историй о людях и событиях.
Особенно понравились здания, которые показывала гид: неожиданно было увитеть готику в тихих московских переулках.
Дмитрий
16 дек 2025
15.12.25 была на готической экскурсии у Олеси и осталась в полном восторге!
Какие тщательно подобранные красивые здания и какой интересный рассказ!! Экскурсовод рассказала и про европейскую архитектуру, и любопытные истории про российских предпринимателей, и городские легенды про приведений, и даже дала посмотреть антикварные вещи) Очень атмосферная прогулка, всем рекомендую! Особенно тем, кто любит старые города Европы и средневековую архитектуру)))
М
Марк
16 дек 2025
Был у Олеси на других маршрутах - всё было супер - решил сходить и на этот.
В Москве готики минимум - и тем интереснее отыскать у нас в городе её элементы!
Экскурсия
Входит в следующие категории Москвы
