Садовое Кольцо – экскурсии в Москве

Найдено 13 экскурсий в категории «Садовое Кольцо» в Москве, цены от 1 197 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Жизнь и приключения улицы Смоленской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Тайны улицы Смоленской: экскурсия по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии
Начало: у метро «Смоленская»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка по северу столицы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000 за человека
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Ежедневная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
88 отзывов
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500 за человека
Пойдём на Патриаршие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.
Москва дворянская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека
Фаина Раневская и её московские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Басни Крылова на Патриарших
    Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
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    например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!

    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и дляПотрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
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    вначале ехал небыстро, чтобы я привыкла. Зато потом вошла во вкус и захотелось побыстрее. Очень необычные ощущения и впечатления. Стала фанатикой прогулок на мотоцикле - уже хочу поехать с ребятами подальше на день за город, например в Суздаль или Сергиев Пасад, когда будет возможность.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
    Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
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    было супер!) Как же мы были рады снова видеть ее сегодня:)) очень интересный маршрут, не банальный, сами бы туда не дошли! Узнали много интересного, на любой вопрос Юлия знала ответ)) большая рекомендация всем, кого интересует история Москвы в архитектуре, улочках, личностях!) очень интересно

    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    20.05.24 гуляла с Юлией по синему маршруту, моим восторгам нет предела - столько нового, красивого, интересного плюс дополнительная рекомендация смотровой
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    площадки, о которой я бы не узнала. Твердые пять с плюсом и огромное спасибо за новые уголки моей любимой Москвы. Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
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    донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними. Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.

  • В
    Варвара
    16 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо!
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Садовое Кольцо»

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  3. Басни Крылова на Патриарших
  4. По Тверской до Садового кольца: киноистория района
  5. Жизнь и приключения улицы Смоленской
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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