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например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!