1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны улицы Смоленской: экскурсия по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии
Начало: у метро «Смоленская»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июня 2024Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
- ВВероника30 мая 2024Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
- ТТатьяна30 мая 2024Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
- ЕЕкатерина27 мая 2024Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
- ППолина24 мая 2024Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
- ЕЕлена20 мая 202420.05.24 гуляла с Юлией по синему маршруту, моим восторгам нет предела - столько нового, красивого, интересного плюс дополнительная рекомендация смотровой
- ТТатьяна20 мая 202419.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
- ВВарвара16 мая 2024Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо!
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Садовое Кольцо»
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