уже продвинулвсь по маршруту, мне гид объяснмл, где их найти, и я наконец присоединилась.

Московские гиды меня очень порадовали хорошим русским языком и подачей материала. Но Дмитрий! Это была не просто прогулка по Патриаршим прудам. Это был целый спектакль, который разыгрываося перед нами и мы чувствовали себя его участниками. Буквально за день я была на экскурсии посвящённой Шехтелю. Что нового мне могут сообщить? Дмитрий может! Какие-то нюансы, мотивы поступков, психологические характеристики героев! Время экскурсии давно подошло к концу, а рассказ всё ещё продолжался! Браво, Дмитрий!