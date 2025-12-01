Групповая
до 25 чел.
Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
Познакомиться с творениями знаменитых архитекторов и погулять по историческому району Москвы
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 12:45
9 дек в 19:45
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
12 дек в 11:00
14 дек в 13:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Готические замки Маргариты на Патриарших
Какой же московский дом стал прототипом того самого «прекрасного особняка в саду»?
Начало: У станции метро «Маяковская»
9 дек в 17:30
10 дек в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 декабря 2025Экскурсия очень интересная, много раз ходила по этому маршруту, много читала и знаю о Шехтеле, но понравилось то, что было
- ООльга1 декабря 2025Так получилось, что на экскурсию я опоздала. На полчаса. Подумывала уже совсем отказаться и не ходить, но всё-таки пришла. Группа
- ААндрей30 ноября 2025Экскурсия однозначно очень понравилась всей нашей компании из 4-х человек. Экскурсоводу Дмитрию 5 баллов
- ГГалина30 ноября 2025На высшем уровне!
- ГГалина30 ноября 2025Отличная экскурсия! Рекомендую! Дмитрий прекрасный экскурсовод!
- ООльга22 ноября 2025Спасибо Дмитрию ща такое внимание, за прекрасную экскурсию! Мы были 2 часа в надёжных руках профессионала!
- ММария16 ноября 2025Чудесная экскурсия с прекрасным гидом. Получила много информации не только по архитектуре Москвы рубежа 19-20 столетий, но и дополнительную информацию
- ААнастасия15 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Дмитрий прекрасный рассказчик, информация не отягощена датами и другими не нужными фактами, всё самое интересное! Маршрут продуман
- ВВалерия14 ноября 2025Под впечатлением от экскурсии, спасибо огромное Дмитрию! 🙏🏻
Все отлично - от организации до материалов.
Очень интересно и понятно.
Смотрели красивое, узнавали новое, обращали внимание на вещи, которые не всегда заметны в повседневной суете.
Советую!
- ННаталия10 ноября 2025Посетили с мужем экскурсию. Остались самые прекрасные впечатления. Очень интересно, информативно, живо, узнали много новой информации. Гид-прекрасный рассказчик. Рекомендуем на 100%
- ГГалина9 ноября 2025Мы второй раз на экскурсии с Дмитрием и очень понравилась. Интересно, познавательно, хороший маршрут.
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Отличная, очень содержательная экскурсия. Особенно хочется отметить глубокие знания гида. Узнали множество интересных деталей, которые не найдешь в путеводителях. Информация
- ГГалина27 октября 2025Отлично провели воскресные 1.5 часа. Экскурсовод Дмитрий - профессионал.
- ЖЖанна20 октября 2025Огромная благодарность гиду Дмитрию,очень интересно и познавательно 🤗
- ЕЕкатерина20 октября 2025Спасибо,было непринуждённо,познавательно и нескучно.
Экскурсовод увлечён тем,о чем говорит,это всегда чувствуется и притягивает внимание!
- ЕЕлена17 октября 2025Дмитрий настоящий профессионал!
- ССергей14 октября 2025Дмитрий помог нам увидеть удивительную красоту творений лучших архитекторов одного из самых прекрасных районов Москвы Патриарших прудов. Открыли для себя новое имя - архитектор Нирнзее. Получили огромное эстетическое удовольствие.
- ССветлана13 октября 2025Очень понравилось все!
- ООльга8 октября 2025Прекрасная экскурсия!
Благодарю!
Прогулялись по улицам старой Москвы и познакомились с невероятными историями. Грамотная речь, юмор, знание истории и непринужденная атмосфера- прогулка удалась на славу!
- ХХнычева27 сентября 2025Очень понравилась экскурсия!
