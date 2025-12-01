Мои заказы

Готическая Москва – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Готическая Москва» в Москве, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
Познакомиться с творениями знаменитых архитекторов и погулять по историческому району Москвы
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 12:45
9 дек в 19:45
650 ₽ за человека
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
12 дек в 11:00
14 дек в 13:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Готические замки Маргариты на Патриарших
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Готические замки Маргариты на Патриарших
Какой же московский дом стал прототипом того самого «прекрасного особняка в саду»?
Начало: У станции метро «Маяковская»
9 дек в 17:30
10 дек в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Экскурсия очень интересная, много раз ходила по этому маршруту, много читала и знаю о Шехтеле, но понравилось то, что было
    читать дальше

    изюминкой экскурсии - противопоставление или вернее сравнение стилей Шехтеля и Нирнзее очень наглядно. О Нирнзее к стыду своему ничего не знала. Рассказ гида был очень содержательный, включал много исторических фактов, сведений о жизни архитекторов и их заказчиков. По пути он обращал наше внимание на работы других архитекторов, в том числе и современных. Всем рекомендую

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Так получилось, что на экскурсию я опоздала. На полчаса. Подумывала уже совсем отказаться и не ходить, но всё-таки пришла. Группа
    читать дальше

    уже продвинулвсь по маршруту, мне гид объяснмл, где их найти, и я наконец присоединилась.
    Московские гиды меня очень порадовали хорошим русским языком и подачей материала. Но Дмитрий! Это была не просто прогулка по Патриаршим прудам. Это был целый спектакль, который разыгрываося перед нами и мы чувствовали себя его участниками. Буквально за день я была на экскурсии посвящённой Шехтелю. Что нового мне могут сообщить? Дмитрий может! Какие-то нюансы, мотивы поступков, психологические характеристики героев! Время экскурсии давно подошло к концу, а рассказ всё ещё продолжался! Браво, Дмитрий!

  • А
    Андрей
    30 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Экскурсия однозначно очень понравилась всей нашей компании из 4-х человек. Экскурсоводу Дмитрию 5 баллов
  • Г
    Галина
    30 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    На высшем уровне!
  • Г
    Галина
    30 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Отличная экскурсия! Рекомендую! Дмитрий прекрасный экскурсовод!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Спасибо Дмитрию ща такое внимание, за прекрасную экскурсию! Мы были 2 часа в надёжных руках профессионала!
    Спасибо Дмитрию ща такое внимание, за прекрасную экскурсию! Мы были 2 часа в надёжных руках профессионала!
  • М
    Мария
    16 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Чудесная экскурсия с прекрасным гидом. Получила много информации не только по архитектуре Москвы рубежа 19-20 столетий, но и дополнительную информацию
    читать дальше

    об исторических и медийных личностях, проживавших в районе, архитектуре которого была посвящена экскурсия. Дмитрий прекрасно владеет материалом, прекрасно его излагает. Так что экскурсия получилась захватывающая. Очень рекомендую посетить.

  • А
    Анастасия
    15 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Очень понравилась экскурсия! Дмитрий прекрасный рассказчик, информация не отягощена датами и другими не нужными фактами, всё самое интересное! Маршрут продуман
    читать дальше

    так, чтобы долго не стоять на одном месте, от чего обычно болят ноги и ломит спина) Уже рекомендуем своим друзьям и знакомым.

  • В
    Валерия
    14 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Под впечатлением от экскурсии, спасибо огромное Дмитрию! 🙏🏻
    Все отлично - от организации до материалов.
    Очень интересно и понятно.
    Смотрели красивое, узнавали новое, обращали внимание на вещи, которые не всегда заметны в повседневной суете.
    Советую!
    Под впечатлением от экскурсии, спасибо огромное Дмитрию! 🙏🏻
  • Н
    Наталия
    10 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Посетили с мужем экскурсию. Остались самые прекрасные впечатления. Очень интересно, информативно, живо, узнали много новой информации. Гид-прекрасный рассказчик. Рекомендуем на 100%
  • Г
    Галина
    9 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Мы второй раз на экскурсии с Дмитрием и очень понравилась. Интересно, познавательно, хороший маршрут.
    Мы второй раз на экскурсии с Дмитрием и очень понравилась. Интересно, познавательно, хороший маршрут.
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Отличная, очень содержательная экскурсия. Особенно хочется отметить глубокие знания гида. Узнали множество интересных деталей, которые не найдешь в путеводителях. Информация
    читать дальше

    подавалась живо и интересно, не было ощущения «лекции». Смело рекомендую эту экскурсию как тем, кто впервые знакомится с городом, так и искушенным туристам. После экскурсии ещё долго обсуждали увиденное.
    Единственный незначительный минус при большом количестве человек не всю информацию можно услышать, т. к. то что говорится в процессе движения не всегда слышно.
    Но в целом это не очень помешало.
    Если раздумываете идти или нет смело идите)

  • Г
    Галина
    27 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Отлично провели воскресные 1.5 часа. Экскурсовод Дмитрий - профессионал.
  • Ж
    Жанна
    20 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Огромная благодарность гиду Дмитрию,очень интересно и познавательно 🤗
    Огромная благодарность гиду Дмитрию,очень интересно и познавательно 🤗
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Спасибо,было непринуждённо,познавательно и нескучно.
    Экскурсовод увлечён тем,о чем говорит,это всегда чувствуется и притягивает внимание!
    Спасибо,было непринуждённо,познавательно и нескучно
  • Е
    Елена
    17 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Дмитрий настоящий профессионал!
  • С
    Сергей
    14 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Дмитрий помог нам увидеть удивительную красоту творений лучших архитекторов одного из самых прекрасных районов Москвы Патриарших прудов. Открыли для себя новое имя - архитектор Нирнзее. Получили огромное эстетическое удовольствие.
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Очень понравилось все!
  • О
    Ольга
    8 октября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Прекрасная экскурсия!
    Благодарю!
    Прогулялись по улицам старой Москвы и познакомились с невероятными историями. Грамотная речь, юмор, знание истории и непринужденная атмосфера- прогулка удалась на славу!
  • Х
    Хнычева
    27 сентября 2025
    Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
    Очень понравилась экскурсия!
    Очень понравилась экскурсия!

