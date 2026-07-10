Описание Фото Ответы на вопросы Прогулка по району Шаболовки познакомит вас с уникальными памятниками советского авангарда.



Вы увидите дома-коммуны, экспериментальную школу, знаменитую Шуховскую башню и узнаете, как архитекторы 1920–1930-х годов пытались создать новый быт и нового человека.

Александр Ваш гид в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 500 ₽ за человека 2 часа 1-25 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Социалистическая утопия в камне и бетоне Шаболовка — один из самых интересных районов Москвы для знакомства с архитектурой советского авангарда. Именно здесь на месте деревянных домов и огородов появился экспериментальный городской квартал, где архитекторы и инженеры пытались воплотить идеи нового общества. Многие здания сохранились до наших дней и позволяют увидеть, каким представляли будущее создатели молодой советской страны. Архитектурный эксперимент новой эпохи Наш маршрут начнётся у Шуховской башни — символа технического прогресса и отправной точки развития нового района. Мы поговорим о её создателе Владимире Шухове и узнаем, почему выдающийся инженер оказался под угрозой условного расстрела. Затем увидим экспериментальную школу-гигант на 2400 учеников, где применялись новые подходы к образованию, и познакомимся с понятием «дальтон-план», которое стало частью педагогических экспериментов первых советских десятилетий. Новый быт для нового человека Особое место на экскурсии займут знаменитые дома-коммуны. Мы увидим дом-коммуну на улице Лестева — первый дом переходного типа с новым взглядом на организацию повседневной жизни, а также дом-коммуну на Орджоникидзе, созданный как новаторское студенческое общежитие. Прогуливаясь по территории Хавско-Шаболовского жилмассива, вы узнаете, как архитекторы проектировали пространство для жизни рабочих, почему здесь появилась необычная система супрематической навигации и каким образом район превратился в настоящий архитектурный эксперимент под открытым небом. Истории района и его жителей Во время прогулки мы выясним, откуда произошло название Шаболовка, как приют для осиротевших детей превратился в телецентр и почему в середине XX века здесь сформировался район, связанный с наукой и техническим прогрессом. Через здания, улицы и судьбы людей перед вами откроется история одного из самых необычных районов Москвы.

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