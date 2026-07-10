Прогулка по району Шаболовки познакомит вас с уникальными памятниками советского авангарда.
Вы увидите дома-коммуны, экспериментальную школу, знаменитую Шуховскую башню и узнаете, как архитекторы 1920–1930-х годов пытались создать новый быт и нового человека.
Вы увидите дома-коммуны, экспериментальную школу, знаменитую Шуховскую башню и узнаете, как архитекторы 1920–1930-х годов пытались создать новый быт и нового человека.
Описание экскурсииСоциалистическая утопия в камне и бетоне Шаболовка — один из самых интересных районов Москвы для знакомства с архитектурой советского авангарда. Именно здесь на месте деревянных домов и огородов появился экспериментальный городской квартал, где архитекторы и инженеры пытались воплотить идеи нового общества. Многие здания сохранились до наших дней и позволяют увидеть, каким представляли будущее создатели молодой советской страны. Архитектурный эксперимент новой эпохи Наш маршрут начнётся у Шуховской башни — символа технического прогресса и отправной точки развития нового района. Мы поговорим о её создателе Владимире Шухове и узнаем, почему выдающийся инженер оказался под угрозой условного расстрела. Затем увидим экспериментальную школу-гигант на 2400 учеников, где применялись новые подходы к образованию, и познакомимся с понятием «дальтон-план», которое стало частью педагогических экспериментов первых советских десятилетий. Новый быт для нового человека Особое место на экскурсии займут знаменитые дома-коммуны. Мы увидим дом-коммуну на улице Лестева — первый дом переходного типа с новым взглядом на организацию повседневной жизни, а также дом-коммуну на Орджоникидзе, созданный как новаторское студенческое общежитие. Прогуливаясь по территории Хавско-Шаболовского жилмассива, вы узнаете, как архитекторы проектировали пространство для жизни рабочих, почему здесь появилась необычная система супрематической навигации и каким образом район превратился в настоящий архитектурный эксперимент под открытым небом. Истории района и его жителей Во время прогулки мы выясним, откуда произошло название Шаболовка, как приют для осиротевших детей превратился в телецентр и почему в середине XX века здесь сформировался район, связанный с наукой и техническим прогрессом. Через здания, улицы и судьбы людей перед вами откроется история одного из самых необычных районов Москвы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шуховская башня
- Экспериментальная школа на 2400 учеников
- Дом-коммуна на улице Лестева
- Хавско-Шаболовский жилмассив
- Дом-коммуна на Орджоникидзе
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шаболовская
Завершение: М. Ленинский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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