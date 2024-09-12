1 час
Билеты
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
от 1 200₽ за билет
1 час
Билеты
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
от 1 700₽ за билет
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вокруг Шаболовки к Донскому монастырю
Начало: Ул. Шаболовская 1, 5 минут от метро Шаболовская
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей12 сентября 2024Очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шуховская башня»
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