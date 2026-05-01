Большая кольцевая линия метро: рекорды и тайны

Погрузиться в завораживающие глубины мира московского метро
Приглашаю в путешествие в события, планы и прошлое «Московского Метростроя». Вы познакомитесь с самым большим кольцом метро в мире. Узнаете, как оно стало основой для развития малоосвоенных городских пространств. Подивитесь футуристичным интерьерам. И выясните, куда пропадают действующие станции.
Описание экскурсии

На нашем подземном маршруте: «Воронцовская» — «Варшавская» — «Кленовый бульвар» — «Нагатинский затон» — «Нижегородская» — «Электрозаводская» — «Сокольники» — «Савёловская»

На станциях:

  • Мы поговорим о радиально-кольцевой структуре города и его подземке
  • Вы выясните, что за секретные слои подземных сооружений в немыслимом количестве обнаруживаются под столицей
  • В чём их почти фантасмагорическая уникальность
  • Убедитесь в том, что Большая кольцевая линия стала для Москвы самым крупным городским транспортным и архитектурным нововведением 21 века
  • Подивитесь оформлению станций
  • Услышите легенды московского метро
  • Узнаете о станциях-призраках
  • Раскроете истинное количество станций Большого кольцевого контура
  • Разберётесь, почему архитектура новых станций будоражит, а дизайн отражает ультрасовременные тенденции
  • Какие начинания прошлого реализовывает московское метро

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только в общедоступных помещениях Московского метрополитена и не распространяется на помещения технического назначения
  • Я использую радиогид, чтобы всем было хорошо слышно мой рассказ
  • Билеты в метро вам нужно купить дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 792 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

от 16 000 ₽ за экскурсию