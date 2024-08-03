2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Как менялось и меняется московское метро
Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Начало: На станции метро "Динамо" (в центре зала), напроти...
Расписание: в субботу в 11:00
17 авг в 11:00
7 сен в 11:00
1 600₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
18 авг в 11:30
1 350₽ за человека
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
12 авг в 14:00
14 авг в 15:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 августа 2024Очень интересная экскурсия! Алёна профессионально всё организовала. Мы погрузились в удивительный мир метро. Хотим ещё экскурсии по другим веткам!
- ГГригорий29 июля 2024Все понравилось, спасибо!
- ЕЕкатерина21 июля 2024Московский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метро. Экскурсия наполнена интересными фактами, сопровождается фотоматериалами и познавательными историями. Алена очень интересно рассказывает и хорошо ориентируется в теме, отвечает на все возникающие вопросы.
- ЛЛюбовь6 мая 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метро для детей»
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