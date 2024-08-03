Е Елена Тайны московского метро. Портал в другой мир Очень интересная экскурсия! Алёна профессионально всё организовала. Мы погрузились в удивительный мир метро. Хотим ещё экскурсии по другим веткам!

Г Григорий Тайны московского метро. Портал в другой мир Все понравилось, спасибо!

Е Екатерина Тайны московского метро. Портал в другой мир Московский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метро. Экскурсия наполнена интересными фактами, сопровождается фотоматериалами и познавательными историями. Алена очень интересно рассказывает и хорошо ориентируется в теме, отвечает на все возникающие вопросы.