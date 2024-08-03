Метро для детей – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Метро для детей» в Москве, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Как менялось и меняется московское метро
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Как менялось и меняется московское метро
Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Начало: На станции метро "Динамо" (в центре зала), напроти...
Расписание: в субботу в 11:00
17 авг в 11:00
7 сен в 11:00
1 600 за человека
Тайны московского метро. Портал в другой мир
58 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
18 авг в 11:30
1 350 за человека
Квест по метро «Московское подземелье»
27 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
12 авг в 14:00
14 авг в 15:00
7 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Тайны московского метро. Портал в другой мир
    Очень интересная экскурсия! Алёна профессионально всё организовала. Мы погрузились в удивительный мир метро. Хотим ещё экскурсии по другим веткам!
  • Г
    Григорий
    29 июля 2024
    Тайны московского метро. Портал в другой мир
    Все понравилось, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    21 июля 2024
    Тайны московского метро. Портал в другой мир
    Московский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метро. Экскурсия наполнена интересными фактами, сопровождается фотоматериалами и познавательными историями. Алена очень интересно рассказывает и хорошо ориентируется в теме, отвечает на все возникающие вопросы.
    Московский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метроМосковский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метроМосковский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метроМосковский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метроМосковский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метроМосковский метрополитен - удивительное завораживающее место, на экскурсии узнали об истории планирования, создания и изменения метро
  • Л
    Любовь
    6 мая 2024
    Как менялось и меняется московское метро
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метро для детей»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Как менялось и меняется московское метро
  2. Тайны московского метро. Портал в другой мир
  3. Квест по метро «Московское подземелье»
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Зарядье
  9. Патриаршие пруды
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Метро для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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