Бриллианты Золотого Кольца - авиаэкскурсия на самолете, полёт над самыми главными достопримечательностями Владимира и Суздаля на высоте до 500 метров. А также знакомство с Владимиром в сопровождении гида и на комфортабельном транспорте.

Храм Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Суздаль во всей своей красе - взгляд на достояние ЮНЕСКО с борта самолёта, вместе с командой Among Clouds!

Наш путь - над землей древней Северо-Восточной Руси. Сначала мы полетим вдоль величественной русской реки Оки, увидим древние города-крепости, оборонявшие Московское государство с юга - Каширу, Зарайск и прекрасную Коломну, место впадения Москвы-реки в Оку, коломенские посад и кремль. Вторая часть пути пройдет над загадочной и болотистой землей Мещеры - огромной лесной зоны, до сих пор сохранившейся к югу от Владимира. Вы увидите, что такое бескрайний лес под крылом самолета, а гид поведает о главных тайнах этой земли.

Квинтэссенция полёта, его кульминация - обзор шедевров древнерусского зодчества, к которым стремятся каждый год сотни тысяч туристов. Мы совершим пролеты возле храмов, являющихся объектами охраны ЮНЕСКО. Из иллюминатора самолета Вы увидите храм Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, Золотые ворота. Еще несколько минут - и под нами откроется нежная панорама древнего Суздаля - города-музея под открытым небом. Только у вас будет уникальная возможность увидеть Суздаль в прекрасном единстве всех его церквей, монастырей и исторических зданий.

После полёта отправляемся знакомиться с древним Владимиром. Для этого необходимо сойти на землю. Мы сделаем это в аэропорту "Семязино" и дальше отправимся на комфортабельном транспорте и в сопровождении гида знакомиться с древней столицей Руси - Владимиром. Первым делом наш путь лежит в центр города, где находятся главные его святыни - Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, постройки 12 века, домонгольской Руси, когда Владимир был одним из самых крупных городов Европы. Лучшие гиды подробно и интересно расскажут вам всё самое главное о городе. Еще одна достопримечательность города - Владимирский централ, пересыльная тюрьма, история которой уходит вглубь веков, в те времена, когда начинается освоение Сибири. После обеда в одном из лучших ресторанов города мы отправимся в соседнее с Владимиром село Боголюбово, рядом с которым расположена жемчужина северо-восточной Руси - величественная и в одновременно очень трогательная церковь Покрова-на-Нерли. Расположенная на высоком берегу, отражающаяся в воде, эта церковь влечет к себе любителей истории и художественной фотографии со всех концов Земли. После посещения церкви мы вернемся в аэропорт к нашему самолету, чтобы совершить обратный перелет до Москвы. На этот раз он пройдет быстрее - примерно 1 час.