«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир

«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир
«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир
«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир
«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир
«Бриллианты Золотого кольца России» - полет во Владимир

Что вы увидите 🤩

  • Земли древней Северо-Восточной Руси
  • Величественную русскую реку "Ока"
  • Древние города-крепости: Кашира, Зарайск и Коломна
  • Место впадения Москвы-реки в Оку
  • Коломенские посад и кремль
  • Храм Покрова-на-Нерли
  • Успенский и Дмитриевский соборы Владимира
  • Золотые ворота
  • Cуздаль.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Бриллианты Золотого Кольца - авиаэкскурсия на самолете, полёт над самыми главными достопримечательностями Владимира и Суздаля на высоте до 500 метров. А также знакомство с Владимиром в сопровождении гида и на комфортабельном транспорте.
Храм Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Суздаль во всей своей красе - взгляд на достояние ЮНЕСКО с борта самолёта, вместе с командой Among Clouds!
Наш путь - над землей древней Северо-Восточной Руси. Сначала мы полетим вдоль величественной русской реки Оки, увидим древние города-крепости, оборонявшие Московское государство с юга - Каширу, Зарайск и прекрасную Коломну, место впадения Москвы-реки в Оку, коломенские посад и кремль. Вторая часть пути пройдет над загадочной и болотистой землей Мещеры - огромной лесной зоны, до сих пор сохранившейся к югу от Владимира. Вы увидите, что такое бескрайний лес под крылом самолета, а гид поведает о главных тайнах этой земли.
Квинтэссенция полёта, его кульминация - обзор шедевров древнерусского зодчества, к которым стремятся каждый год сотни тысяч туристов. Мы совершим пролеты возле храмов, являющихся объектами охраны ЮНЕСКО. Из иллюминатора самолета Вы увидите храм Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, Золотые ворота. Еще несколько минут - и под нами откроется нежная панорама древнего Суздаля - города-музея под открытым небом. Только у вас будет уникальная возможность увидеть Суздаль в прекрасном единстве всех его церквей, монастырей и исторических зданий.
После полёта отправляемся знакомиться с древним Владимиром. Для этого необходимо сойти на землю. Мы сделаем это в аэропорту "Семязино" и дальше отправимся на комфортабельном транспорте и в сопровождении гида знакомиться с древней столицей Руси - Владимиром. Первым делом наш путь лежит в центр города, где находятся главные его святыни - Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, постройки 12 века, домонгольской Руси, когда Владимир был одним из самых крупных городов Европы. Лучшие гиды подробно и интересно расскажут вам всё самое главное о городе. Еще одна достопримечательность города - Владимирский централ, пересыльная тюрьма, история которой уходит вглубь веков, в те времена, когда начинается освоение Сибири. После обеда в одном из лучших ресторанов города мы отправимся в соседнее с Владимиром село Боголюбово, рядом с которым расположена жемчужина северо-восточной Руси - величественная и в одновременно очень трогательная церковь Покрова-на-Нерли. Расположенная на высоком берегу, отражающаяся в воде, эта церковь влечет к себе любителей истории и художественной фотографии со всех концов Земли. После посещения церкви мы вернемся в аэропорт к нашему самолету, чтобы совершить обратный перелет до Москвы. На этот раз он пройдет быстрее - примерно 1 час.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • перелет на частном самолете в обе стороны
  • услуги гида в полете
  • услуги гида на земле
  • комфортабельный трансфер на весь день во Владимире
Что не входит?
  • обед в ресторане
Место начала и завершения?
Аэродром "Новинки"
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые выходные в 10:00, полеты в будние дни проводятся по заявке
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждые выходные в 10:00, полеты в будние дни проводятся по заявке

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚁На вертолёте⚙️Необычные🙏Религиозные🏡Выездные🧘На выходные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыЭкскурсии для иностранцевЗолотое кольцо

Еще несколько похожих предложений в Москве

«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
14ч
2 250
за 1 чел.
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Носящий имя своего основателя, князя Владимира Мономаха, древний город Владимир - столица Золотого...
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
7 000
за 1 чел.
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
🚌 На автобусе
Полёт на самолете над Москвой
Индивидуальная экскурсия
5
3
30м
13 990
за 1-3 чел.
Полёт на самолете над Москвой
🛫 Полеты на самолетах
Москва - столица России, город федерального значения с великой историей
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
С понедельника по воскресенье с 09:00 до 22:00
Калязин и Кашин: осколки Золотого кольца
Индивидуальная экскурсия
5
1
11ч
16 400
за 1-3 чел.
Калязин и Кашин: осколки Золотого кольца
🚗 На машине
Приглашаю вас в путешествие во времени туда, где до сих пор слышны отзвуки русской старины
Легендарная Русь: Переславль-Залесский, Кострома, Ярославль
4.7
7
7 990
за 1 чел.
Легендарная Русь: Переславль-Залесский, Кострома, Ярославль
🚌 На автобусе
Золотое кольцо - один из популярных маршрутов
20 ноя
27 ноя
4 дек
ещё...
По субботам 8:00
Полёт Маргариты
Индивидуальная экскурсия
5
14
3 000
за 1-50 чел.
Полёт Маргариты
👣 Пешеходная
Вас ожидает прогулка по самым красивым московским улочкам и мистическим переулкам
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
все дни, кроме пятницы- с 15-30 и позднее; в пятницу- в 11-12 часов
Богема Бульварного кольца
Индивидуальная экскурсия
5
17
2ч 30м
5 650
за 1-6 чел.
Богема Бульварного кольца
👣 Пешеходная
Историческая прогулка по московским бульварам
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
6 000
за 1-8 чел.
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
👣 Пешеходная
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Храм Вооруженных Сил России
5
1
1 570
за 1 чел.
Храм Вооруженных Сил России
🚌 На автобусе
С нами вы отправитесь в путешествие по храмам, которые посвящены ратным подвигам воинов
18 ноя
19 ноя
ещё...
Смотрите свободные даты
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000
за 1-2 чел.
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
👣 Пешеходная
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
«Душой исполненный полёт»: история русского балета
👣 Пешеходная
Узнать, как формировался символ национального искусства, на прогулке по театральным улицам Москвы
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 900
за 1-3 чел.
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
20 ноя
21 ноя
23 ноя
ещё...

AmongClouds проводит ещё 1 экскурсию

Тула - полет в город мастеров
10ч
25 000
за 1 чел.
Тула - полет в город мастеров
🎈 На воздушном шаре
17 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Каждые выходные в 10:00, полеты в будние дни проводятся по заявке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺