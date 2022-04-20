Сретенский бульвар, по сравнению с другими московскими бульварами, самый короткий, его длина всего 214 м. Он был разбит в 1830 г. на месте стены Белого города, после ее сноса в конце XVIII в. здесь процветала торговля. В отличие от аристократического Тверского бульвара, здесь любили гулять представители самых разных социальных слоев, однако в начале ХХ в. в связи со строительством на бульваре элитного жилья, он становится местом прогулок интеллигентной публики.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле памятника В. Шухову, м. «Сретенский бульвар»
Завершение: на пересечении с ул. Сретенка
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 11 ч.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.