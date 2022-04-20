Сретенский бульвар, по сравнению с другими московскими бульварами, самый короткий, его длина всего 214 м. Он был разбит в 1830 г. на месте стены Белого города, после ее сноса в конце XVIII в. здесь процветала торговля. В отличие от аристократического Тверского бульвара, здесь любили гулять представители самых разных социальных слоев, однако в начале ХХ в. в связи со строительством на бульваре элитного жилья, он становится местом прогулок интеллигентной публики.