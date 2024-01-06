1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Бульварное кольцо Москвы: Сретенский бульвар
Начало: Возле памятника В. Шухову, м. «Сретенский бульвар»
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира6 января 2024Понравилось все! Мороз в 27 градусов нам был не помеха, мы ж на удобном автомобиле путешествовали))). ВИКТОРИЯ очень интересный рассказчик,
- ААнна6 января 2024Экскурсия очень понравилась. У меня был особый случай: в -23 не хотелось выходить из машины из-за лёгкой одежды)) экскурсовод Максим очень хорошо адаптировался к этому пожеланию. Экскурсия была прекрасная, столько интересной информации и фактов!!!! Отдельное спасибо вежливому водителю!
- RRich-5002 мая 2023Экскурсия прошла отлично, но в конце пути при расчете выяснилось что нужно доплатить 6000₽ за транспорт. Былинепричтно удивлен. Стоимость выросла с 8900 до 14900₽. В документах этой информации небыло
- EEkaterina18 августа 2020Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сретенский бульвар»
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