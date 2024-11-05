Когда-то стена Белого города была границей Москвы: под этой надежной охраной стояли монастыри, чья жизнь тесно переплелась с судьбой столицы.
На прогулке по запутанным переулкам вы проследите летопись Белокаменной и узнаете, как она стала сперва духовным центром русских княжеств, а потом и столицей русского государства.
На прогулке по запутанным переулкам вы проследите летопись Белокаменной и узнаете, как она стала сперва духовным центром русских княжеств, а потом и столицей русского государства.
Описание экскурсии
Три монастыря в московских хрониках
От Константинопольского подворья до места, где в прошлом стоял Златоустинский монастырь: я проведу вас по Петровке и Большой Лубянке, Страстному и Рождественскому бульварам. Объясню, когда была построена и разобрана стена Белого города, что находилось рядом и какие события здесь происходили. Вы посетите те благостные места в самом центре мегаполиса, где можно отдохнуть душой и в прямом смысле прикоснуться к прошлому:
- Высоко-Петровский монастырь познакомит вас с архитектурным стилем «нарышкинское барокко». Вы полюбуетесь собором митрополита Петра, автором которого был итальянец Алевизо Новый — я расскажу, как проходило его строительство, открою летопись рода Нарышкиных и покажу, где скрывался от преследований молодой Пётр Первый.
- На примере Рождественского монастыря вы разберетесь в событиях французской оккупации 1812 года. Поговорим и о судьбе монастырской общины, которая продолжала жизнь даже после закрытия монастыря в годы советской власти.
- В Сретенском монастыре вы посетите подземную крипту с точной копией Туринской плащаницы, а у стен великолепного нового собора во имя Новомучеников Российских разберетесь, кем были обновленцы в РПЦ и какими лозунгами они привлекали народ после октября 1917 года.
в понедельник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети 13-16 лет
|800 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 3726 туристов
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я самЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
5 ноя 2024
Прогулка по бульварному кольцу удалась, несмотря на неожиданно ожидаемую погоду 4 ноября. Спасибо Андрею, прогулка была насыщенный, по увлекательно новому маршруту, по местам знакомо незнакомым. В районе Крапивники, в храме
Илья
14 ноя 2023
С каждым приездом, для меня Москва открывается какой-то новой стороной. После экскурсии несколько раз прошелся по тому же маршруту))) На фото чай брусничный))) (трапезная на территории Сретенского монастыря) и копия Туринской плащаницы(просто других фото, где я не за кадром нет))). Остался в восторге!! Рекомендую.
С
Светлана
27 сен 2023
Я была на экскурсии 11 сентября, экскурсоводом был Андрей, было очень интересно, профессионально. Андрей - превосходный экскурсовод, он не просто интересно рассказывал, но и легко и непринуждённо, самое главное, грамотно, отвечал на все вопросы.
Спасибо Андрею! Удачи всем вам! Процветания!
И просвещения всем гостям красивого г. Москвы!
Спасибо Андрею! Удачи всем вам! Процветания!
И просвещения всем гостям красивого г. Москвы!
Nanna
26 сен 2023
Выражаю огромную благодарность гиду Андрею за прекрасную экскурсию.
Андрей рассказывает понятно и увлекательно, со знанием и любовью к местам, не перезагружает информацией, запоминается отлично. Маршрут составлен удобно. Действительно, благостные исторические места в центре города, про которые мало кто знает. Получила большое удовольствие от прогулки. И знания.
С удовольствием, в следующий приезд в Москву, возьму ещё одну экскурсию у Андрея.
Андрей рассказывает понятно и увлекательно, со знанием и любовью к местам, не перезагружает информацией, запоминается отлично. Маршрут составлен удобно. Действительно, благостные исторические места в центре города, про которые мало кто знает. Получила большое удовольствие от прогулки. И знания.
С удовольствием, в следующий приезд в Москву, возьму ещё одну экскурсию у Андрея.
Юлия
20 мар 2023
Экскурсия очень понравилась. Продолжительность 2.5 часа. Прошли по древним монастырям, заглянули в современные дворы, в которых сочетается и глубокая старина и совсем недавнее прошлое. Экскурсовод Андрей- интеллигентный эрудированный рассказчик, показал часть Бульварного кольца не только с парадной стороны,но и "изнутри". После этой экскурсии захотелось ещё глубже окунуться в историю Москвы. Спасибо за прекрасно проведённое время!
А
Алексей
29 дек 2021
Прогулка получилась просто супер! Андрей отлично знает «улочки московские», умеет красиво их показать и интересно о них рассказать. А показывать и рассказывать есть что…
Жаль, не удалось увидеть последний остаток стены Белого города (был заметен снегом). Но, с другой стороны, будет повод вернуться! В тёплое время года:)
Жаль, не удалось увидеть последний остаток стены Белого города (был заметен снегом). Но, с другой стороны, будет повод вернуться! В тёплое время года:)
М
Марина
5 окт 2021
Очень интересная экскурсия, прекрасный рассказ экскурсовода Андрея, индивидуальный подход к туристам. Понедельник, не на работу, прекрасная погода бабьего лета, интересная прогулка по сказочному городу. Кто бы мог подумать, что за фасадами привычной Москвы притаилась такая историческая красота. Большое спасибо!
И
Ирина
25 авг 2021
Я хотела погулять по Москве. И было очень интересно гулять и слушать интересности про места, в которых гуляешь. Честно говоря, если бы я просто шла по бульварам, я бы прошла
О
Ольга
17 авг 2021
Все очень понравилось! Много заходили внутрь монастырей, хорошо подготовленная экскурсия. И отдельное спасибо за презент в конце экскурсии
И
Ирина
25 авг 2020
Огромное спасибо гиду Андрею за экскурсию! Невероятно насыщенный, познавательный и увлекательный маршрут! История города оживает перед твоими глазами, в том числе, и благодаря таланту Андрея как рассказчика, его умению понять интересы своих слушателей и тут же скорректировать свое повествование и маршрут так, чтобы им было наиболее интересно. Рекомендую!!!
Е
Елена
21 июл 2020
Очень рада, что экскурсия понравилась не только мне, опытному путешественнику, но и моему 11-летнему сыну Дмитрию, большому поклоннику Майнкрафт) Спасибо Андрею, что смог вовлечь нас в свой круг единомышленников!
Е
Елена
14 мар 2020
Очень емко и содержательно! Андрей уточнил мои интересы и делал акценты на них. Удобное время начала экскурсии если уезжаешь вечером. Обязательно вернусь на маршрут еще раз после прочтения подаренной книги автора. Всем рекомендую!
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