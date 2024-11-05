Светлана читать дальше Сергия Радонежского, находится древнейшая религиозная святыня — Кийский Крест, копия креста, на котором распяли Христа, Меншикова башня 1707 года выполнена в европейском стиле, основная часть интерьера внутри башни осталась такой, какой она была при строительстве, узнали историю чайного дома, построенного в 1890 году, посетили подземную крипту с точной копией Туринской плащаницы, и еще очень много интересного узнали на прогулке. Это уже вторая экскурсия с Андреем, спасибо! Маршрут увлекательный, насыщенный и познавательный. История оживает и Москва открывается по новому. Рекомендую для неспешной и интересной прогулки. Прогулка по бульварному кольцу удалась, несмотря на неожиданно ожидаемую погоду 4 ноября. Спасибо Андрею, прогулка была насыщенный, по увлекательно новому маршруту, по местам знакомо незнакомым. В районе Крапивники, в храме

Илья С каждым приездом, для меня Москва открывается какой-то новой стороной. После экскурсии несколько раз прошелся по тому же маршруту))) На фото чай брусничный))) (трапезная на территории Сретенского монастыря) и копия Туринской плащаницы(просто других фото, где я не за кадром нет))). Остался в восторге!! Рекомендую.

С Светлана Я была на экскурсии 11 сентября, экскурсоводом был Андрей, было очень интересно, профессионально. Андрей - превосходный экскурсовод, он не просто интересно рассказывал, но и легко и непринуждённо, самое главное, грамотно, отвечал на все вопросы.

Спасибо Андрею! Удачи всем вам! Процветания!

И просвещения всем гостям красивого г. Москвы!

Nanna Выражаю огромную благодарность гиду Андрею за прекрасную экскурсию.

Андрей рассказывает понятно и увлекательно, со знанием и любовью к местам, не перезагружает информацией, запоминается отлично. Маршрут составлен удобно. Действительно, благостные исторические места в центре города, про которые мало кто знает. Получила большое удовольствие от прогулки. И знания.

С удовольствием, в следующий приезд в Москву, возьму ещё одну экскурсию у Андрея.

Юлия Экскурсия очень понравилась. Продолжительность 2.5 часа. Прошли по древним монастырям, заглянули в современные дворы, в которых сочетается и глубокая старина и совсем недавнее прошлое. Экскурсовод Андрей- интеллигентный эрудированный рассказчик, показал часть Бульварного кольца не только с парадной стороны,но и "изнутри". После этой экскурсии захотелось ещё глубже окунуться в историю Москвы. Спасибо за прекрасно проведённое время!

А Алексей Прогулка получилась просто супер! Андрей отлично знает «улочки московские», умеет красиво их показать и интересно о них рассказать. А показывать и рассказывать есть что…

Жаль, не удалось увидеть последний остаток стены Белого города (был заметен снегом). Но, с другой стороны, будет повод вернуться! В тёплое время года:)

М Марина Очень интересная экскурсия, прекрасный рассказ экскурсовода Андрея, индивидуальный подход к туристам. Понедельник, не на работу, прекрасная погода бабьего лета, интересная прогулка по сказочному городу. Кто бы мог подумать, что за фасадами привычной Москвы притаилась такая историческая красота. Большое спасибо!

И Ирина читать дальше мимо стены Белого города. И мы зашли-заглянули в такие закоулки, в которые сама бы я точно не зашла. И все эти закоулки - очаровательны. Андрей очень хороший рассказчик. Вся экскурсия прошла четко по плану Я хотела погулять по Москве. И было очень интересно гулять и слушать интересности про места, в которых гуляешь. Честно говоря, если бы я просто шла по бульварам, я бы прошла

О Ольга Все очень понравилось! Много заходили внутрь монастырей, хорошо подготовленная экскурсия. И отдельное спасибо за презент в конце экскурсии

И Ирина Огромное спасибо гиду Андрею за экскурсию! Невероятно насыщенный, познавательный и увлекательный маршрут! История города оживает перед твоими глазами, в том числе, и благодаря таланту Андрея как рассказчика, его умению понять интересы своих слушателей и тут же скорректировать свое повествование и маршрут так, чтобы им было наиболее интересно. Рекомендую!!!

Е Елена Очень рада, что экскурсия понравилась не только мне, опытному путешественнику, но и моему 11-летнему сыну Дмитрию, большому поклоннику Майнкрафт) Спасибо Андрею, что смог вовлечь нас в свой круг единомышленников!