читать дальше с хорошо поставленным голосом)))) и мои разбредающиеся в стороны дети её прекрасно слышали))). Информации много, много фактов, много истории, много юмора. Спасибо огромное!!!

Понравилось все! Мороз в 27 градусов нам был не помеха, мы ж на удобном автомобиле путешествовали))). ВИКТОРИЯ очень интересный рассказчик,