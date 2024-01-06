Памятник Шухову и Скамейки наук – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Шухову и Скамейки наук» в Москве, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 4 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 6 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Сретенский бульвар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Бульварное кольцо Москвы: Сретенский бульвар
Начало: Возле памятника В. Шухову, м. «Сретенский бульвар»
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    6 января 2024
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Понравилось все! Мороз в 27 градусов нам был не помеха, мы ж на удобном автомобиле путешествовали))). ВИКТОРИЯ очень интересный рассказчик,
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    с хорошо поставленным голосом)))) и мои разбредающиеся в стороны дети её прекрасно слышали))). Информации много, много фактов, много истории, много юмора. Спасибо огромное!!!

  • А
    Анна
    6 января 2024
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Экскурсия очень понравилась. У меня был особый случай: в -23 не хотелось выходить из машины из-за лёгкой одежды)) экскурсовод Максим очень хорошо адаптировался к этому пожеланию. Экскурсия была прекрасная, столько интересной информации и фактов!!!! Отдельное спасибо вежливому водителю!
  • R
    Rich-500
    2 мая 2023
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Экскурсия прошла отлично, но в конце пути при расчете выяснилось что нужно доплатить 6000₽ за транспорт. Былинепричтно удивлен. Стоимость выросла с 8900 до 14900₽. В документах этой информации небыло
  • E
    Ekaterina
    18 августа 2020
    Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
    Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Шухову и Скамейки наук»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник Шухову и Скамейки наук" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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