Экскурсия по музею «Прогулка в темноте»

Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности

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Приглашаем посетить необычную сенсорную экспозицию, которая позволит вам на время погрузиться в тотальную темноту и исследовать мир заново.

50 минут в нашем музее — это полифония эмоций, образов и нового знания о себе, свободного от стереотипов. После выхода на свет многое для вас станет другим. Почему так? Расскажут наши гиды, для которых темнота — привычная стихия.
Экскурсия по музею «Прогулка в темноте»
Экскурсия по музею «Прогулка в темноте»
Экскурсия по музею «Прогулка в темноте»
Экскурсия по музею «Прогулка в темноте»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тёмная часть (45-50 минут)

Стол, диван, стены — знакомая обстановка, не правда ли? Но стоит выключить свет, как всё меняется и вместе с пространством обретает магические черты. Вам предстоит посетить пять привычных локации в непривычных условиях, испытать свои чувства и обнаружить в себе скрытые возможности. Звуки, ароматы, атмосфера и ощущение расширенного пространства создадут эффект путешествия по обновлённой реальности.

Светлая часть (10-15 минут)

Завершает экскурсию насыщенная познавательная программа. Вы узнаете, как наш мозг воспринимает темноту и какие можно извлечь полезные навыки из такой практики, например, развитие эмоционального интеллекта. Мастера темноты расскажут об азбуке Брайля и познакомят вас с интересными историями из жизни незрячих знаменитостей.

Одной из важных задач экскурсии является также развитие толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями.

Организационные детали

  • Экскурсии проходят в группах в специальном павильоне под руководством незрячих или слабовидящих гидов. Они прошли специальную подготовку и хорошо ориентируется в пространстве помещения.
  • Продолжительность экскурсии может немного отличаться от заявленной исходя из обстоятельств, по усмотрению гида или администрации
  • Рекомендуем посещать экскурсию в удобной обуви
  • Правила посещения экспозиции вы сможете прочитать после бронирования

во вторник и четверг в 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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