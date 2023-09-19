Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности
50 минут в нашем музее — это полифония эмоций, образов и нового знания о себе, свободного от стереотипов. После выхода на свет многое для вас станет другим. Почему так? Расскажут наши гиды, для которых темнота — привычная стихия.
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Описание
Что вас ожидает
Тёмная часть (45-50 минут)
Стол, диван, стены — знакомая обстановка, не правда ли? Но стоит выключить свет, как всё меняется и вместе с пространством обретает магические черты. Вам предстоит посетить пять привычных локации в непривычных условиях, испытать свои чувства и обнаружить в себе скрытые возможности. Звуки, ароматы, атмосфера и ощущение расширенного пространства создадут эффект путешествия по обновлённой реальности.
Светлая часть (10-15 минут)
Завершает экскурсию насыщенная познавательная программа. Вы узнаете, как наш мозг воспринимает темноту и какие можно извлечь полезные навыки из такой практики, например, развитие эмоционального интеллекта. Мастера темноты расскажут об азбуке Брайля и познакомят вас с интересными историями из жизни незрячих знаменитостей.
Одной из важных задач экскурсии является также развитие толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями.
Организационные детали
- Экскурсии проходят в группах в специальном павильоне под руководством незрячих или слабовидящих гидов. Они прошли специальную подготовку и хорошо ориентируется в пространстве помещения.
- Продолжительность экскурсии может немного отличаться от заявленной исходя из обстоятельств, по усмотрению гида или администрации
- Рекомендуем посещать экскурсию в удобной обуви
- Правила посещения экспозиции вы сможете прочитать после бронирования
во вторник и четверг в 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 17:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.