Приглашаем посетить необычную сенсорную экспозицию, которая позволит вам на время погрузиться в тотальную темноту и исследовать мир заново. 50 минут в нашем музее — это полифония эмоций, образов и нового знания о себе, свободного от стереотипов. После выхода на свет многое для вас станет другим. Почему так? Расскажут наши гиды, для которых темнота — привычная стихия.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тёмная часть (45-50 минут)

Стол, диван, стены — знакомая обстановка, не правда ли? Но стоит выключить свет, как всё меняется и вместе с пространством обретает магические черты. Вам предстоит посетить пять привычных локации в непривычных условиях, испытать свои чувства и обнаружить в себе скрытые возможности. Звуки, ароматы, атмосфера и ощущение расширенного пространства создадут эффект путешествия по обновлённой реальности.

Светлая часть (10-15 минут)

Завершает экскурсию насыщенная познавательная программа. Вы узнаете, как наш мозг воспринимает темноту и какие можно извлечь полезные навыки из такой практики, например, развитие эмоционального интеллекта. Мастера темноты расскажут об азбуке Брайля и познакомят вас с интересными историями из жизни незрячих знаменитостей.

Одной из важных задач экскурсии является также развитие толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями.

Организационные детали