Есть на Земле удивительные места, которые называются Святыми.
Одно из таких благодатных мест — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, настоящая жемчужина всего Православного мира.
Нас ждет неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря, а также селом Дивеево, известного своими целебными источниками.
Описание экскурсииМонастырь Богородицы Серафимо-Дивеевский монастырь – особенное место на Земле. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня – канавка на территории монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Нас ждет неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря. Вы сможете спокойно, не торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы, вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с собой горсточку святой земли из Канавки – она незримо будет охранять ваш дом. Святые источники На территории и в окрестностях села Дивеева находятся святые источники, известные своими удивительными исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в чудо. Мы посетим Источник Серафима Саровского, который забил после чудесного явления святого Серафима Саровского солдатам срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого источника славится своими поистине чудесными исцелениями. Вы проникнетесь Духом светлого Дивеева. И каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим – немного чище, лучше, добрее… Ведь, как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами праведных людей о нем.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Канавка Богородицы
- Дивеевские святые источники
- Источник Серафима Саровского
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд по платной дороге в обе стороны
- Сопровождение и путевая информация от профессионального гида
- Экскурсия по монастырю
- Посещение чудотворных источников Дивеева
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 960 руб. (по желанию при покупке тура)
Начало: Россия, Москва, Свободный проспект, 33Б
Завершение: Москва
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
