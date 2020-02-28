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  4. Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории

Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве

Надежда
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Надежда – ваш гид
Новодевичье кладбище — самое почётное для захоронения в столице.

Здесь, у Кремлёвской стены, погребены писатели, художники и другие выдающиеся личности.

Вы узнаете, как переплетаются судьбы людей, упокоенных здесь.

Увидите могилу Н.

В.

Гоголя — одно из самых мистических захоронений на некрополе, узнаете тайну надгробного камня М.

А.

Булгакова.

А также погуляете по территории обители и услышите её историю.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Встреча — ст. метро Спортивная
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории

Что вас ожидает

Вокруг Новодевичьего: храмы и истории
Перед тем, как попасть на некрополь, я покажу вам владения Новодевичьего монастыря: вы увидите сам монастырь, храмы Покрова Пресвятой Богородицы, Спаса Преображения и Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Я обзорно познакомлю вас со святынями, а также расскажу о самой обители, которую считают красивейшей в столице. Также вы узнаете, что повлияло на выбор территории для строительства Богородице—Смоленского Новодевичьего монастыря, почему цвет стен обители отличается от Кремлевских, и другие факты из биографии живописного храмового комплекса.

Некрополь. Какие тайны хранит?
На Новодевичьем кладбище вы побываете на участках с названиями «Аллея МХАТ» и «Артистические подмостки», увидите могилы известных артистов, писателей и политиков. Я расскажу вам историю перезахоронения писателя Н. В. Гоголя и легенду, связанную с этим событием. Удивлю тем, как переплелись судьбы Н. С. Хрущева и скульптора, создавшего памятник на его могиле. А также растолкую таинственный знак на памятнике А. П. Чехова.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Новодевичий монастырь вы можете посетить самостоятельно после экскурсии
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ст. метро Спортивная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Надежда
Надежда
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу! Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 февраля 2020
Спасибо за интересную экскурсию, было очень интересно и познавательно!

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