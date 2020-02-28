Что вас ожидает

Вокруг Новодевичьего: храмы и истории

Перед тем, как попасть на некрополь, я покажу вам владения Новодевичьего монастыря: вы увидите сам монастырь, храмы Покрова Пресвятой Богородицы, Спаса Преображения и Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Я обзорно познакомлю вас со святынями, а также расскажу о самой обители, которую считают красивейшей в столице. Также вы узнаете, что повлияло на выбор территории для строительства Богородице—Смоленского Новодевичьего монастыря, почему цвет стен обители отличается от Кремлевских, и другие факты из биографии живописного храмового комплекса.

Некрополь. Какие тайны хранит?

На Новодевичьем кладбище вы побываете на участках с названиями «Аллея МХАТ» и «Артистические подмостки», увидите могилы известных артистов, писателей и политиков. Я расскажу вам историю перезахоронения писателя Н. В. Гоголя и легенду, связанную с этим событием. Удивлю тем, как переплелись судьбы Н. С. Хрущева и скульптора, создавшего памятник на его могиле. А также растолкую таинственный знак на памятнике А. П. Чехова.