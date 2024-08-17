9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся вдоль крепости, построенной по образцу Кремля. Вспомним её славную и трагическую историю. Попытаемся понять, что скрывала «божественная красота» этой обители.
Пройдём на территорию монастыря с хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем, который является образцом стиля «московского барокко». Гармоничный комплекс крепостных стен и башен, соборов и колокольни притягивает людей своей красотой, величием и историей.
Судьбы знаменитых женщин
Монастырь хранит память о знатных, великих и самоотверженных женщинах нашей земли. Я расскажу, как история России с её крутыми поворотами, тайнами и парадоксами отражалась на судьбах и как изменилась роль женщины в мире за прошедшие столетия.
Мы обязательно посетим знаменитое кладбище, расположенное рядом с монастырем. Судьбы знаменитых женщин, которые покоятся на нём, до сих пор интересны нашим современникам. Вспомним их имена.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются экскурсионные билеты на территории монастыря.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые читать дальшеуменьшить
просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы-столицы. Если вам интересна Москва, я буду рада открыть для вас новые и интересные стороны её истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлиана
Поход в Новодевичий монастырь спланировали с подругами неожиданно. Живем в Москве уже более 10 лет, но осознанное желание узнавать новое о городе появилось именно сейчас. Выбрали место с «женской душой». читать дальшеуменьшить
Елена провела обстоятельную экскурсию. Рассказала об истории создания монастыря, обратив наше внимание на общую концепцию расположения монастырей в Москве, наглядно показала архитектурные особенности постройки. Сейчас монастырь на реставрации, поэтому в полной мире увидеть его красоту не совсем возможно. Очень надеемся, что реставрационные работы в скором времени закончат. Так как это место однозначно стоит посетить ещё раз, почувствовать дух времени, оценить богатство нашей неоднозначной истории.
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Ольга
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца - это не первая экскурсия по Москве, которую для нас проводила Елена. Елена потрясающий рассказчик и очень приятный собеседник. Любит свой город, глубоко знает историю читать дальшеуменьшить
и умеет рассказать ее так, что она на долго откладывается в твоей памяти. Нам очень понравилась экскурсия. Новодевичий монастырь - невероятное место само по себе, но вместе с Еленой мы взглянули на него сквозь женские судьбы. Это было потрясающее воскресенье. Спасибо!
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О
Ольга
Прошли с Ольгой экскурсию,, Новодевичий монастырь, Исповедь женского сердца,,,девичья компания из четырёх человек, чудесно провели время, было очень интересно, познавательно, с занятными фактами из истории. Ольга перенесла нас в смутные читать дальшеуменьшить
времена так, что мы просто увидели историю женщин воочию и Софью и Евдокию и даже Бориса Годунова)). Затем прошли по Новодевичьему кладбищу, тоже познавательно и интересно. Спасибо Ольга, обязательно пойдём с Вами ещё.
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Анастасия
Начинается экскурсия у стен монастыря, с рассказом об истории местности, целях, которым служил монастырь, и его связях со средневековой Москвой, о том, как менялся его внешний вид и жители. Затем прогулка продолжается уже за стенами, с посещением храма (по желанию), а итогом посещения является посещение некрополя и его известных "обитателей". Экскурсию выдержали даже дети-школьники))
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О
Ольга
Ходили на экскурсию с гидом Еленой. Елена очень интересно рассказывала об истории монастыря, о судьбе его обитателей. Хотя экскурсия и рассчитана на взрослую возрастную категорию, мы были с ребенком (10 лет), Елена очень старалась рассказывать всё доступно и ей это в целом удалось. Огромное спасибо Елене за экскурсию и за терпение!
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А
Александра
Большое спасибо Елене и Ольге!! Очень интересная экскурсия (18 января 2017 года)!! Прекрасное знание материала, ответы на все вопросы (с углублением в некоторые из них), понятное изложение! Хотелось бы повторить экскурсию с Ольгой и Еленой и по другим темам, возможностей у экскурсоводов много.
Большое спасибо
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