9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца

О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы

Елена и Ольга
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Елена и Ольга – ваш гид
Гуляя по некрополю Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах прошедших эпох и наших современницах, их судьбах, выборе, роли в истории семьи, страны.

Их имена известны: Зоя Космодемьянская, Полина Молотова, Надежда Аллилуева, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и другие.

Мы вновь встретимся с ними, проследим их жизненный путь и постараемся понять, почему они удостоились чести упокоиться на кладбище «для избранных».

Мы проследим, как менялась роль женщины в разное время, и поразмышляем о роли женщины в современном мире.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца

Программа

  • За время экскурсии мы пройдем с вами возле стен и башен Новодевичьего монастыря – крепости, построенной по образцу Кремля. Узнаем его историю, славную и трагическую. Попытаемся понять, что скрывала «божественная красота» этой обители. Парк и пруд у стен древнего «пансионата» хранят свои легенды, и мы вам их поведаем. Побываем на кладбище, история которого ведется еще с 16 века и охраняет память о многих знатных, великих, заслуженных женщинах нашей земли.
  • Мы постараемся проследить, как история России с ее крутыми поворотами, тайнами и парадоксами отражалась на судьбах женщин и как изменилась роль женщины в мире за прошедшие столетия.

Мы надеемся, что, прочувствовав трагизм и величие этого места, вы будете возвращаться сюда и открывать новые тайны Новодевичьего, а зная истории знаменитых женщин, вы лучше поймете себя и свое предназначение в этом мире. Нам очень хочется, чтобы после нашей экскурсии вы полнее почувствовали радость жизни, желание расправить крылья и гордиться тем, что мы — женщины.

Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 декабря 2019
Прекрасная экскурсия и ОТЛИЧНЫЙ экскурсовод. Рекомендую всем, кому интересна история нашей страны!
Ольга
12 ноября 2019
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца - это не первая экскурсия по Москве, которую для нас проводила Елена. Елена потрясающий рассказчик и очень приятный собеседник. Любит свой город, глубоко знает историю и умеет рассказать ее так, что она на долго откладывается в твоей памяти.
Нам очень понравилась экскурсия. Новодевичий монастырь - невероятное место само по себе, но вместе с Еленой мы взглянули на него сквозь женские судьбы. Это было потрясающее воскресенье. Спасибо!
14 апреля 2019
Большое спасибо за прогулку и новые знания!
18 сентября 2018
Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Познавательно, увлекательно, узнали много нового для себя, замечательно провели время в компании интересного рассказчика. Время экскурсии пролетело незаметно! Спасибо!
20 ноября 2017
Не смотря на прохладную погоду проведеные на территории монастыря 2,5 часа пролетели незаметно. Елена прекрасный расказчик и очень приятный в общении гид☺
Анастасия
27 июля 2017
Начинается экскурсия у стен монастыря, с рассказом об истории местности, целях, которым служил монастырь, и его связях со средневековой Москвой, о том, как менялся его внешний вид и жители. Затем прогулка продолжается уже за стенами, с посещением храма (по желанию), а итогом посещения является посещение некрополя и его известных "обитателей". Экскурсию выдержали даже дети-школьники ))
10 мая 2017
Ходили на экскурсию с гидом Еленой. Елена очень интересно рассказывала об истории монастыря, о судьбе его обитателей. Хотя экскурсия и рассчитана на взрослую возрастную категорию, мы были с ребенком (10 лет), Елена очень старалась рассказывать всё доступно и ей это в целом удалось. Огромное спасибо Елене за экскурсию и за терпение!
12 марта 2017
Прошли с Ольгой экскурсию,, Новодевичий монастырь, Исповедь женского сердца,, ,девичья компания из четырёх человек, чудесно провели время , было очень интересно, познавательно, с занятными фактами из истории. Ольга перенесла нас в смутные времена так, что мы просто увидели историю женщин воочию и Софью и Евдокию и даже Бориса Годунова)).
Затем прошли по Новодевичьему кладбищу, тоже познавательно и интересно.
Спасибо Ольга, обязательно пойдём с Вами ещё.
19 января 2017
Большое спасибо Елене и Ольге!! Очень интересная экскурсия (18 января 2017 года)!! Прекрасное знание материала, ответы на все вопросы (с углублением в некоторые из них), понятное изложение! Хотелось бы повторить экскурсию с Ольгой и Еленой и по другим темам, возможностей у экскурсоводов много.

Большое спасибо

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