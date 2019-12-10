9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За время экскурсии мы пройдем с вами возле стен и башен Новодевичьего монастыря – крепости, построенной по образцу Кремля. Узнаем его историю, славную и трагическую. Попытаемся понять, что скрывала «божественная красота» этой обители. Парк и пруд у стен древнего «пансионата» хранят свои легенды, и мы вам их поведаем. Побываем на кладбище, история которого ведется еще с 16 века и охраняет память о многих знатных, великих, заслуженных женщинах нашей земли.
Мы постараемся проследить, как история России с ее крутыми поворотами, тайнами и парадоксами отражалась на судьбах женщин и как изменилась роль женщины в мире за прошедшие столетия.
Мы надеемся, что, прочувствовав трагизм и величие этого места, вы будете возвращаться сюда и открывать новые тайны Новодевичьего, а зная истории знаменитых женщин, вы лучше поймете себя и свое предназначение в этом мире. Нам очень хочется, чтобы после нашей экскурсии вы полнее почувствовали радость жизни, желание расправить крылья и гордиться тем, что мы — женщины.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Прекрасная экскурсия и ОТЛИЧНЫЙ экскурсовод. Рекомендую всем, кому интересна история нашей страны!
Ольга
12 ноября 2019
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца - это не первая экскурсия по Москве, которую для нас проводила Елена. Елена потрясающий рассказчик и очень приятный собеседник. Любит свой город, глубоко знает историю и умеет рассказать ее так, что она на долго откладывается в твоей памяти.
Нам очень понравилась экскурсия. Новодевичий монастырь - невероятное место само по себе, но вместе с Еленой мы взглянули на него сквозь женские судьбы. Это было потрясающее воскресенье. Спасибо!
Olga
14 апреля 2019
Большое спасибо за прогулку и новые знания!
Наталья
18 сентября 2018
Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Познавательно, увлекательно, узнали много нового для себя, замечательно провели время в компании интересного рассказчика. Время экскурсии пролетело незаметно! Спасибо!
Екатерина
20 ноября 2017
Не смотря на прохладную погоду проведеные на территории монастыря 2,5 часа пролетели незаметно. Елена прекрасный расказчик и очень приятный в общении гид☺
Анастасия
27 июля 2017
Начинается экскурсия у стен монастыря, с рассказом об истории местности, целях, которым служил монастырь, и его связях со средневековой Москвой, о том, как менялся его внешний вид и жители. Затем прогулка продолжается уже за стенами, с посещением храма (по желанию), а итогом посещения является посещение некрополя и его известных "обитателей". Экскурсию выдержали даже дети-школьники ))
Ольга
10 мая 2017
Ходили на экскурсию с гидом Еленой. Елена очень интересно рассказывала об истории монастыря, о судьбе его обитателей. Хотя экскурсия и рассчитана на взрослую возрастную категорию, мы были с ребенком (10 лет), Елена очень старалась рассказывать всё доступно и ей это в целом удалось. Огромное спасибо Елене за экскурсию и за терпение!
Ольга
12 марта 2017
Прошли с Ольгой экскурсию,, Новодевичий монастырь, Исповедь женского сердца,, ,девичья компания из четырёх человек, чудесно провели время , было очень интересно, познавательно, с занятными фактами из истории. Ольга перенесла нас в смутные времена так, что мы просто увидели историю женщин воочию и Софью и Евдокию и даже Бориса Годунова)).
Затем прошли по Новодевичьему кладбищу, тоже познавательно и интересно.
Спасибо Ольга, обязательно пойдём с Вами ещё.
Александра
19 января 2017
Большое спасибо Елене и Ольге!! Очень интересная экскурсия (18 января 2017 года)!! Прекрасное знание материала, ответы на все вопросы (с углублением в некоторые из них), понятное изложение! Хотелось бы повторить экскурсию с Ольгой и Еленой и по другим темам, возможностей у экскурсоводов много.
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
Экскурсионная познавательная программа для школьников 7-14 лет
Во время экскурсии дети откроют тайны древнейшего района Москвы, познакомятся с его архитектурными и историческими памятниками. Прогуляются по самым старым улицам столицы и услышат познавательные истории о царских династиях, юродивых, жителях и гостях Великого Посада.
Участники познакомятся с подлинными шедеврами русского зодчества, расположенными в редкой по красоте местности. Услышат давно забытые народные пословицы и поговорки, узнают о русских традициях гостеприимства и о том, как раньше встречали гостей на Государевом дворе в Коломенском. В результате, дети откроют для себя насыщенную историю заповедника, а увлекательный и веселый формат квеста поможет им усвоить самую важную информацию.
Прогуляться по одной из красивейших улиц Москвы и раскрыть секреты её хроник
Петровка зрелищная, торгово-гостиная, ресторанная и административно-властная — этой улице есть, что показать. Вы прогуляетесь от знаменитой балетно-оперной сцены до Главного Управления, где наличие пистолета на боку было не желательным, а обязательным. Узнаете о доходных и торговых домах, посетите древний монастырь и услышите о прошлом московских улиц.
Необычные места и их история на прогулке по одной из главных улиц города
Чтобы понять современную Москву, важно знать, как она менялась и развивалась, какие новшества приносила очередная историческая эпоха и как она отражалась и продолжает отражаться на облике города, его зданиях, архитектуре и людях. А начнем знакомство с историей города мы на одной из главных улиц Москвы – Мясницкой.
Мы исследуем сквер и найдем артефакты литературного достояния: Слона и Моську, хитрую лисицу и доверчивую ворону, и даже встретим самого Ивана Андреевича! Мы обсудим скрытую мораль, сюжеты и мотивы, к которым обращался автор. А небольшой кроссворд добавит интриги в наше путешествие.
Познавательная прогулка для детей по древнему и уютному району Москвы
На экскурсии мы познакомим ребят с одним из самых красивых уголков столицы – Замоскворечьем. Мы расскажем об истории возникновения района, его жителях, слободах и ремеслах, о том, кто такие купцы, какой образ жизни они вели, и какое место в их жизни занимала традиция чаепития с пряниками. После такой прогулки у детей сформируется целостное представление о Золотоглавом Замоскворечье и его самобытности.
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом. Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II. После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.
«— Скажите, Алексей Максимович, а как живут писатели за границей? — На дачах, Иосиф Виссарионович. — А у нас? — К сожалению, нет. — Надо это исправить. Составьте список самых лучших, человек пятьдесят...» Так началась история легендарного поселка. И теперь как нет Пушкина без Болдинской осени, так нет русской литературы ХХ века без Переделкино. И я приглашаю вас в литературно-историческое путешествие по этому удивительному дачному поселку!
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Каждая улица — это кладезь тайн и хроник. Мы не спеша прогуляемся по Варварке, и я расскажу историю о каждой любопытной постройке на нашем пути и вдохну жизнь в одну из старейших московских улиц: перед вами предстанут весёлые купцы, буйные пьяницы и простые горожане! А современное Зарядье погрузит в футуристичный мир со своими павильонами, стеклянными куполами и парящим над Москвой-рекой мостом.
Уютная одноэтажная жизнь, когда времена года неспешно сменяют друг друга, заметая аллеи сугробами, усыпая их весенними цветами и осенними листьями, когда знаешь всех соседей в лицо и по имени, когда свои не только квадратные метры, но еще и маленькие садики с фруктовыми деревьями и клумбами... И если это не дальняя загородная дача, а домик в самом центре города. Такое бывает? При некотором стечении обстоятельств — да. И я покажу вам этот удивительный феномен на прогулке по малоизвестному уголку Москвы — поселку художников на Соколе.
Недавно открывшийся городской парк «Зарядье» принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века. На экскурсии я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город. Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, а закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.