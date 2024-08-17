9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гуляя по территории Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах, их судьбах и роли в истории страны. Был ли выбор у великих княжен и простых крестьянок? Шло время, менялась роль женщины в обществе и семье — мы обязательно затронем эту тему.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Возле стен и башен Новодевичьего монастыря

Мы прогуляемся вдоль крепости, построенной по образцу Кремля. Вспомним её славную и трагическую историю. Попытаемся понять, что скрывала «божественная красота» этой обители.

Пройдём на территорию монастыря с хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем, который является образцом стиля «московского барокко». Гармоничный комплекс крепостных стен и башен, соборов и колокольни притягивает людей своей красотой, величием и историей.

Судьбы знаменитых женщин

Монастырь хранит память о знатных, великих и самоотверженных женщинах нашей земли. Я расскажу, как история России с её крутыми поворотами, тайнами и парадоксами отражалась на судьбах и как изменилась роль женщины в мире за прошедшие столетия.

Мы обязательно посетим знаменитое кладбище, расположенное рядом с монастырем. Судьбы знаменитых женщин, которые покоятся на нём, до сих пор интересны нашим современникам. Вспомним их имена.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются экскурсионные билеты на территории монастыря.