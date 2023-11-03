Мои заказы

Женские истории Москвы

Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Москва всегда была центром притяжения талантливых и неординарных женщин.

Прогулка по Кузнецкому Мосту, Неглинной и Петровским линиям расскажет о судьбах княгини Зинаиды Волконской, предпринимательницы Веры Фирсановой и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской.

На Тверской улице и Пушкинской площади узнаете о литературных вечерах Людмилы Кожиной, богатейшей женщине Екатерине Козицкой и балерине Ольге Лепешинской. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
5
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте истории выдающихся женщин Москвы
  • 🏛 Прогулка по знаковым местам столицы
  • 👩‍🎓 Интересные факты о первой женщине-профессоре
  • 💃 Рассказ о знаменитой балерине Ольге Лепешинской
  • 📚 Литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам Москвы и узнать много нового о выдающихся женщинах столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы

Что можно увидеть

  • Кузнецкий Мост
  • Неглинная улица
  • Сандуновские бани
  • Петровские линии
  • Столешников переулок
  • Тверская улица
  • Елисеевский магазин
  • Пушкинская площадь

Описание экскурсии

От Кузнецкого Моста до Петровки

В начале экскурсии мы прогуляемся по знаменитому Кузнецкому Мосту и вспомним романтическую историю, в результате которой хрупкая французская девушка стала русской декабристкой. Затем пройдем по улице Неглинная, рассмотрим великолепное здание Сандуновских бань и один из красивейших доходных домов, в котором жила умная и предприимчивая Вера Фирсанова. На улице Петровские линии узнаем о судьбе первой в мире женщины, ставшей профессором математики, — Софьи Ковалевской.

Пушкинская площадь и «дом под юбкой»

Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной.
На Тверской мы остановимся у Елисеевского магазина: я раскрою, как он связан с Екатериной Козицкой, одной из богатейших женщин России XVIII века.
Кроме того, я расскажу о «царице муз и красоты» Зинаиде Волконской, удивительной и талантливой женщине, создавшей самый известный творческий салон Москвы.
На Пушкинской площади я покажу, где находился гостеприимный дом Римских-Корсаковых и поделюсь историей любви Алябьева — автора знаменитого романса «Соловей». А также вы увидите «дом под юбкой» и услышите о непростой жизни знаменитой советской балерины Ольги Лепешинской.
Мы поговорим о судьбах людей, живших в разные времена и эпохи и о том, какую память оставили они в истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2160 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
2
1
Юлия
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала на наши просьбы. Рекомендую!
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Прекрасная прогулка по центру Москвы
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия, интересно и так живо, романтично! Прекрасный способ по-новому взглянуть на Москву. Лариса выбрала замечательные истории, которые заинтересуют мужчин и женщин, молодых девушек и юношей!
Очень тепло и душевно провели время с пользой для кругозора.
Очень понравилась экскурсия, интересно и так живо, романтично! Прекрасный способ по-новому взглянуть на Москву. Лариса выбрала
Очень понравилась экскурсия, интересно и так живо, романтично! Прекрасный способ по-новому взглянуть на Москву. Лариса выбрала
Вам был полезен этот отзыв?
С
Приятно прогуляться по центру и узнать про женщин, оставивших след в истории Москвы. Приятная подача информации. Чувствуется, что Ларисе самой интересно тема.
Приятно прогуляться по центру и узнать про женщин, оставивших след в истории Москвы. Приятная подача информации.
Приятно прогуляться по центру и узнать про женщин, оставивших след в истории Москвы. Приятная подача информации.
Приятно прогуляться по центру и узнать про женщин, оставивших след в истории Москвы. Приятная подача информации.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
В этот день,в день экскурсии,сложилось все: чудесная погода,отличная компания и великолепная экскурсия! Очень познавательно,увлекательно,очевидно,что Лариса любит свое дело и отдаётся ему полностью! Мы получили большой спектр знаний и положительных эмоций. Поверьте,истории будут не только о женщинах😄
В этот день,в день экскурсии,сложилось все: чудесная погода,отличная компания и великолепная экскурсия! Очень познавательно,увлекательно,очевидно,что Лариса любит
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Прекрасные рассказы о женских судьбах в истории. Отличный вариант для девичника. Мы были вдвоём с сестрой - очень довольны!
Прекрасные рассказы о женских судьбах в истории. Отличный вариант для девичника. Мы были вдвоём с сестрой - очень довольны!
Прекрасные рассказы о женских судьбах в истории. Отличный вариант для девичника. Мы были вдвоём с сестрой - очень довольны!
Прекрасные рассказы о женских судьбах в истории. Отличный вариант для девичника. Мы были вдвоём с сестрой - очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Женские истории Москвы»

Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
434 отзыва
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
1700 ₽ за человека
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Пешая
2 часа
346 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
12 авг в 12:00
15 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
Истории женщин old money на прогулке по Поварской улице
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории женщин old money на прогулке по Поварской улице
Услышать реальные истории чьих-то прабабушек, которые умели жить красиво и грамотно вели бизнес
Начало: У станции метро «Арбатская»
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
На мотоцикле
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 10 900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 4000 ₽ за группу