Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам Москвы и узнать много нового о выдающихся женщинах столицы.

Москва всегда была центром притяжения талантливых и неординарных женщин. Прогулка по Кузнецкому Мосту, Неглинной и Петровским линиям расскажет о судьбах княгини Зинаиды Волконской, предпринимательницы Веры Фирсановой и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской. На Тверской улице и Пушкинской площади узнаете о литературных вечерах Людмилы Кожиной, богатейшей женщине Екатерине Козицкой и балерине Ольге Лепешинской. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Описание экскурсии

От Кузнецкого Моста до Петровки

В начале экскурсии мы прогуляемся по знаменитому Кузнецкому Мосту и вспомним романтическую историю, в результате которой хрупкая французская девушка стала русской декабристкой. Затем пройдем по улице Неглинная, рассмотрим великолепное здание Сандуновских бань и один из красивейших доходных домов, в котором жила умная и предприимчивая Вера Фирсанова. На улице Петровские линии узнаем о судьбе первой в мире женщины, ставшей профессором математики, — Софьи Ковалевской.

Пушкинская площадь и «дом под юбкой»

Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной.

На Тверской мы остановимся у Елисеевского магазина: я раскрою, как он связан с Екатериной Козицкой, одной из богатейших женщин России XVIII века.

Кроме того, я расскажу о «царице муз и красоты» Зинаиде Волконской, удивительной и талантливой женщине, создавшей самый известный творческий салон Москвы.

На Пушкинской площади я покажу, где находился гостеприимный дом Римских-Корсаковых и поделюсь историей любви Алябьева — автора знаменитого романса «Соловей». А также вы увидите «дом под юбкой» и услышите о непростой жизни знаменитой советской балерины Ольги Лепешинской.

Мы поговорим о судьбах людей, живших в разные времена и эпохи и о том, какую память оставили они в истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.