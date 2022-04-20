Что вас ожидает

От Неглинной до Тверской

Мы погуляем по улице Неглинная, рассмотрим великолепное здание Сандуновских бань и доходный дом, в котором жила умная и предприимчивая Вера Фирсанова. Пройдя через Петровские линии, завернем в Столешников переулок — к усадьбе Кожиных, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера. На Тверской остановимся у Елисеевского магазина: я раскрою, как он связан с Екатериной Козицкой, одной из богатейших женщин России XVIII века.

Пушкинская площадь и «дом под юбкой»

На Пушкинской площади я покажу гостеприимный дом Римских-Корсаковых и поделюсь историю любви Алябьева — автора знаменитого романса «Соловей». А также вы увидите «дом под юбкой» и услышите о непростой жизни знаменитой советской балерины Ольги Лепешинской. Кроме того, я расскажу о «царице муз и красоты» Зинаиде Волконской и находчивой Александре Лаваль. В завершение подарю вам на память небольшие сувениры.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.