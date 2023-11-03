Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Москва всегда была центром притяжения талантливых и неординарных женщин.
Прогулка по Кузнецкому Мосту, Неглинной и Петровским линиям расскажет о судьбах княгини Зинаиды Волконской, предпринимательницы Веры Фирсановой и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской.
На Тверской улице и Пушкинской площади узнаете о литературных вечерах Людмилы Кожиной, богатейшей женщине Екатерине Козицкой и балерине Ольге Лепешинской. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
📚 Литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам Москвы и узнать много нового о выдающихся женщинах столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кузнецкий Мост
Неглинная улица
Сандуновские бани
Петровские линии
Столешников переулок
Тверская улица
Елисеевский магазин
Пушкинская площадь
Описание экскурсии
От Кузнецкого Моста до Петровки
В начале экскурсии мы прогуляемся по знаменитому Кузнецкому Мосту и вспомним романтическую историю, в результате которой хрупкая французская девушка стала русской декабристкой. Затем пройдем по улице Неглинная, рассмотрим великолепное здание Сандуновских бань и один из красивейших доходных домов, в котором жила умная и предприимчивая Вера Фирсанова. На улице Петровские линии узнаем о судьбе первой в мире женщины, ставшей профессором математики, — Софьи Ковалевской.
Пушкинская площадь и «дом под юбкой»
Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной. На Тверской мы остановимся у Елисеевского магазина: я раскрою, как он связан с Екатериной Козицкой, одной из богатейших женщин России XVIII века. Кроме того, я расскажу о «царице муз и красоты» Зинаиде Волконской, удивительной и талантливой женщине, создавшей самый известный творческий салон Москвы. На Пушкинской площади я покажу, где находился гостеприимный дом Римских-Корсаковых и поделюсь историей любви Алябьева — автора знаменитого романса «Соловей». А также вы увидите «дом под юбкой» и услышите о непростой жизни знаменитой советской балерины Ольги Лепешинской. Мы поговорим о судьбах людей, живших в разные времена и эпохи и о том, какую память оставили они в истории.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2160 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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2
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–
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1
–
Юлия
Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала на наши просьбы. Рекомендую!
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А
Александра
Прекрасная прогулка по центру Москвы
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М
Мария
Очень понравилась экскурсия, интересно и так живо, романтично! Прекрасный способ по-новому взглянуть на Москву. Лариса выбрала замечательные истории, которые заинтересуют мужчин и женщин, молодых девушек и юношей! Очень тепло и душевно провели время с пользой для кругозора.
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С
Светлана
Приятно прогуляться по центру и узнать про женщин, оставивших след в истории Москвы. Приятная подача информации. Чувствуется, что Ларисе самой интересно тема.
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Татьяна
В этот день,в день экскурсии,сложилось все: чудесная погода,отличная компания и великолепная экскурсия! Очень познавательно,увлекательно,очевидно,что Лариса любит свое дело и отдаётся ему полностью! Мы получили большой спектр знаний и положительных эмоций. Поверьте,истории будут не только о женщинах😄
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Ю
Юлия
Прекрасные рассказы о женских судьбах в истории. Отличный вариант для девичника. Мы были вдвоём с сестрой - очень довольны!