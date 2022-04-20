Женские истории Москвы

Погулять по центральным улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах

Индивидуальная
Москва всегда была центром притяжения талантливых, неординарных, деловитых и творческих личностей.

Среди них во все времена было много ярких женщин.

Именно о них мы и поговорим! Княгиня Зинаида Волконская, предпринимательница Вера Фирсанова, хозяйка светского салона Александра Лаваль, балерина Ольга Лепешинская — у каждой своя история и своя судьба.
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
Женские истории Москвы
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Что вас ожидает

От Неглинной до Тверской

Мы погуляем по улице Неглинная, рассмотрим великолепное здание Сандуновских бань и доходный дом, в котором жила умная и предприимчивая Вера Фирсанова. Пройдя через Петровские линии, завернем в Столешников переулок — к усадьбе Кожиных, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера. На Тверской остановимся у Елисеевского магазина: я раскрою, как он связан с Екатериной Козицкой, одной из богатейших женщин России XVIII века.

Пушкинская площадь и «дом под юбкой»

На Пушкинской площади я покажу гостеприимный дом Римских-Корсаковых и поделюсь историю любви Алябьева — автора знаменитого романса «Соловей». А также вы увидите «дом под юбкой» и услышите о непростой жизни знаменитой советской балерины Ольги Лепешинской. Кроме того, я расскажу о «царице муз и красоты» Зинаиде Волконской и находчивой Александре Лаваль. В завершение подарю вам на память небольшие сувениры.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Кузнецкий мост
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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