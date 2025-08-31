Мы отправимся в тихий квартал между Бульварным кольцом и Цветным бульваром, где время словно застыло в прошлом. Погрузимся там в мир дореволюционной Москвы. Увидим бывшие трактиры и доходные дома в стиле модерн. Побываем в местах, которые помнят Левитана, Гиляровского, Чехова, и выясним, как быстро новый город проникает в хрупкую ткань старины.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

от 6500 ₽ за 1–3 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Ирина Ваш гид в Москве

Время начала: 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Пройдём мимо доходных домов в стиле модерн, отражающих влияние французского винзаводчика К. Депре и архитектора Н. Курдюкова.

Поговорим о жизни Чехова, Гиляровского и о других известных личностях, которые бывали в этих местах.

Посмотрим на доходные дома и старинную планировку квартала, сохранившуюся до наших дней.

Рассмотрим старинные двухэтажные деревянные постройки и выясним, почему в 19 веке добропорядочные граждане обходили этот квартал стороной.

Полюбуемся архитектурным декором: узорами лепнины, коваными решётками, искусной расстекловкой и столярной работой в оформлении оконных рам.

Обсудим, как квартал переживает встречу с новым городом и почему стоит поспешить, чтобы уловить ускользающий дух прошлого.

Организационные детали

Возрастное ограничение 18+.