Мы отправимся в тихий квартал между Бульварным кольцом и Цветным бульваром, где время словно застыло в прошлом. Погрузимся там в мир дореволюционной Москвы. Увидим бывшие трактиры и доходные дома в стиле модерн.
Побываем в местах, которые помнят Левитана, Гиляровского, Чехова, и выясним, как быстро новый город проникает в хрупкую ткань старины.
Побываем в местах, которые помнят Левитана, Гиляровского, Чехова, и выясним, как быстро новый город проникает в хрупкую ткань старины.
Описание экскурсии
Пройдём мимо доходных домов в стиле модерн, отражающих влияние французского винзаводчика К. Депре и архитектора Н. Курдюкова.
Поговорим о жизни Чехова, Гиляровского и о других известных личностях, которые бывали в этих местах.
Посмотрим на доходные дома и старинную планировку квартала, сохранившуюся до наших дней.
Рассмотрим старинные двухэтажные деревянные постройки и выясним, почему в 19 веке добропорядочные граждане обходили этот квартал стороной.
Полюбуемся архитектурным декором: узорами лепнины, коваными решётками, искусной расстекловкой и столярной работой в оформлении оконных рам.
Обсудим, как квартал переживает встречу с новым городом и почему стоит поспешить, чтобы уловить ускользающий дух прошлого.
Организационные детали
Возрастное ограничение 18+.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Цветном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Меня зовут Ирина Николаевна, и я работаю гидом с тех пор, когда Москва готовилась принять Олимпийские игры. За эти годы я провела сотни экскурсий, и каждый раз передо мной открываютсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 авг 2025
Большое спасибо, Ирине Николаевне, за проведённую экскурсию. Экскурсия пролетела как одно мгновение! Все очень понравилось, показали места по которым мы бы сами не ходили, потому-что, даже не узнали бы о
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
14 ноя в 17:30
15 ноя в 14:00
1334 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
21 ноя в 13:00
26 ноя в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.