Порадуйте любимого человека необыкновенным подарком! Подарите ему драгоценное время, проведённое наедине с вами в нестандартных условиях. Мы предлагаем уникальный перформанс только для вашей пары на уровне облаков в Москва-Сити. Вас встретит проводник нашего пространства и погрузит вас в атмосферу чарующего свидания, которое позволит вашей паре испытать яркие и незабываемые эмоции.

Описание

Пространство [CAMERA] представляет уникальный спектакль-свидание, который рассчитан на двоих людей, готовых почувствовать невероятное сближение и доверие. Снаружи [CAMERA] одинакова для всех — аудио-визуальная инсталляция в абсолютно белой комнате. Главное же происходит внутри, наедине… О концепции Вас двое. У вас час и 1 минута. Время – это самое ценное, что вы можете подарить друг другу, а любовь – это время, проведенное вместе. Что сейчас между вами? Вы влюблены? Легко ли вам делиться своими чувствами? Спектакль-свидание [ДВОЕ] поможет рассказать о своей любви самому важному для вас человеку и шагнуть на новый уровень доверия и близости. Не важно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, кого любите – вас просто [ДВОЕ].