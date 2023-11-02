Индивидуальная экскурсия в Москва-Сити: уникальный перформанс для влюбленных
Порадуйте любимого человека необыкновенным подарком! Подарите ему драгоценное время, проведённое наедине с вами в нестандартных условиях. Мы предлагаем уникальный перформанс только для вашей пары на уровне облаков в Москва-Сити.
Вас встретит проводник нашего пространства и погрузит вас в атмосферу чарующего свидания, которое позволит вашей паре испытать яркие и незабываемые эмоции.
Вас встретит проводник нашего пространства и погрузит вас в атмосферу чарующего свидания, которое позволит вашей паре испытать яркие и незабываемые эмоции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Уникальное пространство [СAMERA] в самом центре Москвы
- Непревзойденный вид на город с 56 этажа башни Империя Москва-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пространство [CAMERA] представляет уникальный спектакль-свидание, который рассчитан на двоих людей, готовых почувствовать невероятное сближение и доверие. Снаружи [CAMERA] одинакова для всех — аудио-визуальная инсталляция в абсолютно белой комнате. Главное же происходит внутри, наедине… О концепции Вас двое. У вас час и 1 минута. Время – это самое ценное, что вы можете подарить друг другу, а любовь – это время, проведенное вместе. Что сейчас между вами? Вы влюблены? Легко ли вам делиться своими чувствами? Спектакль-свидание [ДВОЕ] поможет рассказать о своей любви самому важному для вас человеку и шагнуть на новый уровень доверия и близости. Не важно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, кого любите – вас просто [ДВОЕ].
Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Ответы на вопросы
- Что входит
- Уникальный перформанс только для вашей пары в Москва-Сити
- Место начала и завершения?
- Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь с нами для подтверждения времени проведения перформанса 8-916-919-3602
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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