Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Северный речной вокзал в деталях Мы погуляем по знаменитому парку со скульптурами и заглянем в его потаенные уголки, о которых не знает обычный посетитель. Конечно, зайдем в здание вокзала и исследуем его интерьеры: главный вестибюль, зал ожидания, ресторан «Волга-Волга». Кроме того, вы увидите:
постоянно меняющуюся инсталляцию Музея транспорта Москвы;
парадную лестницу, вдохновленную дворцом Дожей в Венеции;
живописные панорамы с верхней палубы 150-метрового трехпалубного белоснежного «парохода» — вокзала;
места, где снимались известные фильмы: «По семейным обстоятельствам», «Волга-Волга», «День выборов» и другие.
История одного места — история 📖 страны Фактически вы пройдете вдоль всего канала имени Москвы, а я расскажу о счастливых и трагических событиях его биографии от создания до наших дней. Мы поговорим о летних кинотеатрах и ресторанах в Советском Союзе, о спортивной культуре и достижениях. За 1, 5-2 часа вы проследите путь здания-корабля и поймете, куда и зачем он должен был «плыть».
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Самое лучшее время для проведения экскурсии 🧭 — с 10 до 16 часов в будние дни (когда меньше людей)
Начало и место завершения
🚩 у входа в парк возле Ленинградского шоссе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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