Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Северный речной вокзал в деталях

Мы погуляем по знаменитому парку со скульптурами и заглянем в его потаенные уголки, о которых не знает обычный посетитель. Конечно, зайдем в здание вокзала и исследуем его интерьеры: главный вестибюль, зал ожидания, ресторан «Волга-Волга». Кроме того, вы увидите:

постоянно меняющуюся инсталляцию Музея транспорта Москвы;

парадную лестницу, вдохновленную дворцом Дожей в Венеции;

живописные панорамы с верхней палубы 150-метрового трехпалубного белоснежного «парохода» — вокзала;

места, где снимались известные фильмы: «По семейным обстоятельствам», «Волга-Волга», «День выборов» и другие.

История одного места — история 📖 страны

Фактически вы пройдете вдоль всего канала имени Москвы, а я расскажу о счастливых и трагических событиях его биографии от создания до наших дней. Мы поговорим о летних кинотеатрах и ресторанах в Советском Союзе, о спортивной культуре и достижениях. За 1, 5-2 часа вы проследите путь здания-корабля и поймете, куда и зачем он должен был «плыть».

Организационные детали