Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Северному речному вокзалу

Изучить здание и парк — символы сталинской Москвы и новое любимое пространство

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
Москва как порт пяти морей — такой предстанет столица ⭐️ на нашей прогулке 👣.

Вас ждет монументальный и одновременно легкий вокзал-дворец, вокзал-корабль.

Я расскажу о его появлении, упадке и возрождении в 2020 году.

Рассматривая детали и гуляя по парку, вы познакомитесь с ярчайшим символом 30-х годов 20 века и узнаете, кто, куда и на чем отправлялся в путь с этих причалов.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу

Что вас ожидает

Северный речной вокзал в деталях
Мы погуляем по знаменитому парку со скульптурами и заглянем в его потаенные уголки, о которых не знает обычный посетитель. Конечно, зайдем в здание вокзала и исследуем его интерьеры: главный вестибюль, зал ожидания, ресторан «Волга-Волга». Кроме того, вы увидите:

  • постоянно меняющуюся инсталляцию Музея транспорта Москвы;
  • парадную лестницу, вдохновленную дворцом Дожей в Венеции;
  • живописные панорамы с верхней палубы 150-метрового трехпалубного белоснежного «парохода» — вокзала;
  • места, где снимались известные фильмы: «По семейным обстоятельствам», «Волга-Волга», «День выборов» и другие.

История одного места — история 📖 страны
Фактически вы пройдете вдоль всего канала имени Москвы, а я расскажу о счастливых и трагических событиях его биографии от создания до наших дней. Мы поговорим о летних кинотеатрах и ресторанах в Советском Союзе, о спортивной культуре и достижениях. За 1, 5-2 часа вы проследите путь здания-корабля и поймете, куда и зачем он должен был «плыть».

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Самое лучшее время для проведения экскурсии 🧭 — с 10 до 16 часов в будние дни (когда меньше людей)
Начало и место завершения
🚩 у входа в парк возле Ленинградского шоссе
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Экскурсия по Северному речному вокзалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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