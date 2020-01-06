21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе

Юлия
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Юлия – ваш гид
Москва – это город, в котором есть все! Богатая история, разнообразная архитектура, еда со всего мира, музеи, театры, арт-пространства и магазины...

На экскурсии я научу вас пользоваться столицей, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в лучший город Земли.
7150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча В районе метро «Театральная»
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У этой экскурсии21 отзыв
5
Москва: инструкция по применению

Наша задача – охватить главное – невероятное московское разнообразие! Вы увидите основные достопримечательности и места, про которые часто не знают сами москвичи. Я познакомлю вас с историей, архитектурой и городской культурой, расскажу, где лучше поесть, где можно развлечься и как спланировать свой отдых. Я покажу вам Москву как город, в который интересно приезжать и в котором безумно интересно жить.

Программа

Наглядная история Москвы. Москва — город, который меняется на глазах. Здесь остро ощущаешь, что история вершится прямо здесь и сейчас и касается тебя лично. Вы увидите основные достопримечательности, а я расскажу, как образовалась и менялась Москва, о людях, которые влияли на город и том, почему сегодня Москва выглядит именно так. Сам город будет наглядной иллюстрацией всему сказанному.

Атмосфера и современная жизнь. Мы пройдем по любимым местам горожан, заглянем в атмосферные кафе и дизайнерскиме шоурумы. Я покажу, что Москва — это город, в котором каждый найдет себе что-то по душе: здесь рядом с шумными проспектами спрятаны тихие дворики, на одной улице соседствуют дома из разных эпох, а еду, одежду и развлечения можно найти на любой вкус и кошелек.

Места, которые мы увидим. Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки.

Я помогу вам интересно спланировать свой отдых, подскажу, какие места стоит посетить, как бесплатно попасть в театр и где лучше купить сувениры. Вы вдохновитесь уникальной московской атмосферой и влюбитесь в город, подобного которому просто нет!

Организационные детали

  • Исходя из предпочтений гостей маршрут экскурсии может меняться и корректироваться и всегда только в лучшую сторону.
  • Чай, кофе, по желанию обед и прочие покупки путешественников в стоимость экскурсии не входят

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро «Театральная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
СПАСИБО ,ЮЛИЯ !!!!за интересную экскурсию .
31 декабря 2019
Было очень классно!
12 февраля 2019
Огромное спасибо гиду Юлии за проведённую экскурсию по Москве. Очевидно, что она влюблена в свой город и постаралась донести до нас его очарование. Поскольку мы из Петербурга, считаем свой город лучшим на Земле. Но Москву мы тоже полюбили. Благодаря гиду на нашей экскурсии. Спасибо!
Мария
21 октября 2018
Огромное спасибо Юле! Наша экскурсия была не стандартной, мы побывали в тех местах, куда чаще всего даже не доходят туристы. Юля сама очень здорово и интересно рассказывает. Мы в восторге и всем рекомендуем! СПАСИБО!!!
30 сентября 2018
О Юле, написанно много хороших слов и нет смысла повторять. Могу с уверенностью подтвердить и присоединиться к предидущим отзывам. . Прекрасный маршрут, очень грамотный и ответственный гид и любящий свой город человек. Спасибо 😊 за прогулку в сложных погодных условиях! Обязательно продолжим в следующий визит .
31 августа 2018
Были вдвоём с супругой. Экскурсия с гидом Юлей прошла на одном дыхании. Незнакомая Москва, там где редко ходят толпами туристы, предстала совершенно в новом виде. А какое хорошее место для обеда было рекомендовано! Рекомендую всем данную экскурсию, а ещё с таким замечательным гидом рекомендации на 5+. P. S. Подарок в виде открыток нарисованный Москвы дополнил и без того положительные эмоции.
8 августа 2018
Я бронировала экскурсия для своих друзей, Все было на самом высоком уровне, Юля большая умница, очень рекомендую!
29 июля 2018
Юля - великолепный рассказчик. За пять часов экскурсии мы прожили неполных девять веков истории Москвы. Разрозненные осколки прошлого и настоящего сложились в единое целое. А ещё, она прекрасно передала ту атмосферу, которой дышит современная Москва.
31 мая 2018
Нам понравилось, даже очень! Сами бы мы никогда не увидели бы тото, что нам показала Юля: переулки, домики, внутренние дворикики старого города. И практически каждый со своей историей! Хотя погода была не очень, она нам не помешала в полном объеме насладиться прогулкой по Москве и общению с Юлей. Ну, а пирожки из палат- это отдельная песня! Рекомендуем!
5 мая 2018
Отличная экскурсия, Юлия показала много интересных мест, камерные дворики с историей, все очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
Ещё 11 отзывов

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