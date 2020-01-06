21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Наша задача – охватить главное – невероятное московское разнообразие! Вы увидите основные достопримечательности и места, про которые часто не знают сами москвичи. Я познакомлю вас с историей, архитектурой и городской культурой, расскажу, где лучше поесть, где можно развлечься и как спланировать свой отдых. Я покажу вам Москву как город, в который интересно приезжать и в котором безумно интересно жить.

Программа

Наглядная история Москвы. Москва — город, который меняется на глазах. Здесь остро ощущаешь, что история вершится прямо здесь и сейчас и касается тебя лично. Вы увидите основные достопримечательности, а я расскажу, как образовалась и менялась Москва, о людях, которые влияли на город и том, почему сегодня Москва выглядит именно так. Сам город будет наглядной иллюстрацией всему сказанному.

Атмосфера и современная жизнь. Мы пройдем по любимым местам горожан, заглянем в атмосферные кафе и дизайнерскиме шоурумы. Я покажу, что Москва — это город, в котором каждый найдет себе что-то по душе: здесь рядом с шумными проспектами спрятаны тихие дворики, на одной улице соседствуют дома из разных эпох, а еду, одежду и развлечения можно найти на любой вкус и кошелек.

Места, которые мы увидим. Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки.

Я помогу вам интересно спланировать свой отдых, подскажу, какие места стоит посетить, как бесплатно попасть в театр и где лучше купить сувениры. Вы вдохновитесь уникальной московской атмосферой и влюбитесь в город, подобного которому просто нет!