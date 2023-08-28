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Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
Начало: Арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 19:19
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 августа 2023На экскурсии посмотрели высотки Москва-Сити узнали их историю. Сдклали отличные фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии на крыше»
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