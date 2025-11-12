Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Музыкальные экскурсии предлагают участникам познакомиться с культурой эпох от Античного Рима до событий XX века. Сказания Гомера, Скандинавские саги и Древнерусские былины.



Мотивы Средневековья и эпоха Ренессанса, где гармония и ритм обогатили музыкальный язык, а период Барокко был запечатлен величественными произведениями Баха и Вивальди.