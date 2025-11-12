Музыкальные экскурсии предлагают участникам познакомиться с культурой эпох от Античного Рима до событий XX века. Сказания Гомера, Скандинавские саги и Древнерусские былины.
Мотивы Средневековья и эпоха Ренессанса, где гармония и ритм обогатили музыкальный язык, а период Барокко был запечатлен величественными произведениями Баха и Вивальди.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
Это путешествие во времени через музыку продемонстрирует звуки и песни из прошлого и с их помощью распишет представление о культурных традициях. Программа экскурсии:
- История музыки Музыканты расскажут о музыкальной истории на выбор от античного Рима до Великой Отечественной Войны. На историчных музыкальных инструментах исполнят фрагменты сюжетов и произведений на оригинальных языках.
- Знакомство с инструментом Гостям предоставляется возможность сделать памятные фото, подержать в руках инструменты из прошлого и задать вопросы музыкантам.
- Совместная игра на музыкальных инструментах Участникам экскурсии выдаются музыкальные инструменты, на примере которых объясняется принцип их использования, после чего совместно с музыкантами играется музыкальная композиция, составленная совместными усилиями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В помещении Музея ратной истории
Завершение: В помещении музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
