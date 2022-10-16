Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века

Обласканное царями, оплаканное царевнами… о чем молчат древние стены московской святыни?

Легендарный монастырь, построенный в 16 веке по обету Василия III, повидал немало исторических событий на изломе эпох и трагических судеб отдельных людей.

Эпизоды государственных решений, слезы послушниц, подвиги монахинь — вы погрузитесь в разные периоды существования обители, осознаете значимость средневекового памятника и, конечно, полюбуетесь образцами нарышкинского барокко.
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
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Описание

Что вас ожидает

Новодевичий монастырь — свидетель судеб и эпох

В 1514 г. после нескольких неудачных походов, стоя с войском под стенами древней твердыни, князь Василий III дал обет: «Коли Божиею волею достану свою отчину, град Смоленск и земли Смоленския, тогда поставлю в Москве на посаде девичь монастырь, а в нем храм во имя Пречистыя!. .». Победа была одержана, но вспомнил Василий III о своем обещании только спустя 10 лет. В 1524 году в том месте, где москвичи провожали Смоленскую икону в её вотчину и была заложена обитель Пречистой Богородицы — Новый Девичий монастырь.

Многое повидала обитель: формирование единого русского государства, окончание династии Рюриковичей и восхождение на престол Романовых, перипетии Смутного времени, нашествие французов в 1812 году и революционные события 1917 года.

Стены Новодевичьей обители помнят слезы и стенания первой жены Василия III — Соломонии Сабуровой, отказ от престола царицы Ирины Годуновой и восхождение на престол ее брата Бориса Годунова. Именно в этой обители он будет трижды принимать гонцов с вестью о том, что его хотят видеть на царском престоле и, дважды отказав, только на третий примет на себя столь тяжкую ношу.

Когда же на престол взойдут Романовы, то стены обители услышат плач супруги Петра I — Евдокии Лопухиной и непокорной царевны Софьи Алексеевны. Так уж сложится, что монахинями Новодевичьего монастыря будут опальные жены, «незамужние» царевны, вдовы царских и великокняжеских фамилий.

В наше время Новодевичий монастырь — это не только действующая обитель, но и архитектурная жемчужина Старой Москвы, внесенная в список ЮНЕСКО.

Экскурсия в прошлое

Вы посетите действующие храмы (если они не будут закрыты) и осмотрите музейную экспозицию, увидите дошедшие до нашего времени захоронения, расположенные на территории обители и полюбуетесь удивительными по красоте зданиями, выполненными в стиле московского барокко. Поговорим об истории монастыря в разные периоды его жизни, но особое внимание уделим периоду Отечественной войны 1812 года, связанному с подвигом монахини Сарры. Затронем и историю нашей с вами современницы — легендарной монахини Серафимы.

Организационные детали

  • Входной билет приобретается дополнительно в кассе: 300 рублей — взрослый билет, 100 рублей — дети и пенсионеры (в эту стоимость входит посещение одной экспозиции); по желанию подъем на башню — 300 рублей/человека). Цены могут меняться.
  • Важно! На экскурсии мы посещаем действующий женский монастырь. В связи с этим необходимо соблюдать соответствующий дресс-код: мужчинам — длинные брюки (не бриджи и не шорты); женщинам — иметь с собой платок или шарф на голову, юбка или платье должны быть соответствующей длины, ношение длинных брюк допускается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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