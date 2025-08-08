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Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века

Обласканное царями, оплаканное царевнами… о чем молчат древние стены московской святыни?
Легендарный монастырь, построенный по обету Василия III, повидал немало исторических событий на изломе эпох и трагических судеб отдельных людей.

Государственные решения, слезы послушниц, подвиги монахинь — вы погрузитесь в периоды существования обители, осознаете значимость средневекового памятника и, конечно, полюбуетесь образцами нарышкинского барокко.
4.9
14 отзывов
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века

Описание экскурсии

Новодевичий монастырь — свидетель судеб и эпох

В 1514 г. после нескольких неудачных походов, стоя с войском под стенами древней твердыни, князь Василий III дал обет: «Коли Божиею волею достану свою отчину, град Смоленск и земли Смоленския, тогда поставлю в Москве на посаде девичь монастырь, а в нем храм во имя Пречистыя!. .». Победа была одержана, но вспомнил Василий III о своем обещании только спустя 10 лет. В 1524 году в том месте, где москвичи провожали Смоленскую икону в её вотчину и была заложена обитель Пречистой Богородицы — Новый Девичий монастырь.

Многое повидала обитель: формирование единого русского государства, окончание династии Рюриковичей и восхождение на престол Романовых, перипетии Смутного времени, нашествие французов в 1812 году и революционные события 1917 года.

Стены Новодевичьей обители помнят слезы и стенания первой жены Василия III — Соломонии Сабуровой, отказ от престола царицы Ирины Годуновой и восхождение на престол ее брата Бориса Годунова. Именно в этой обители он будет трижды принимать гонцов с вестью о том, что его хотят видеть на царском престоле и, дважды отказав, только на третий примет на себя столь тяжкую ношу.

Когда же на престол взойдут Романовы, то стены обители услышат плач супруги Петра I — Евдокии Лопухиной и непокорной царевны Софьи Алексеевны. Так уж сложится, что монахинями Новодевичьего монастыря будут опальные жены, «незамужние» царевны, вдовы царских и великокняжеских фамилий.

В наше время Новодевичий монастырь — это не только действующая обитель, но и архитектурная жемчужина Старой Москвы, внесенная в список ЮНЕСКО.

Экскурсия в прошлое

Вы посетите действующие храмы (если они не будут закрыты) и осмотрите музейную экспозицию, увидите дошедшие до нашего времени захоронения, расположенные на территории обители и полюбуетесь удивительными по красоте зданиями, выполненными в стиле московского барокко. Поговорим об истории монастыря в разные периоды его жизни, но особое внимание уделим периоду Отечественной войны 1812 года, связанному с подвигом монахини Сарры. Затронем и историю нашей с вами современницы — легендарной монахини Серафимы.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Входной билет на территорию монастыря: 500 ₽ — взрослый, 300 ₽ — дети и пенсионеры
  • Входной билет в Смоленский собор (во внебогослужебное время) 500 ₽ — взрослый, 300 ₽ — дети и пенсионеры. Собор работает только в летний период. Посещение возможно только по согласованию с монастырем.
  • Цены и условия могут меняться по решению монастыря, от гида это не зависит
  • Смоленский и Успенский соборы открываются только на утренние и вечерние богослужения
  • Смоленский собор открыт к посещению с конца мая — начала июня и до конца сентября — начала октября

Важно! На экскурсии мы посещаем действующий женский монастырь. В связи с этим необходимо соблюдать соответствующий дресс-код: мужчинам — длинные брюки (не бриджи и не шорты), женщинам — нужно иметь с собой платок или шарф на голову, юбка или платье должны быть соответствующей длины, ношение длинных брюк допускается.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2235 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.
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Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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1
Елена
Хотим поблагодарить Ольгу за исчерпывающую экскурсию в Новодевичий монастырь!
Ольга так интересно рассказала о монастыре, подкрепляя слайдами и изображениями истории, о которых вела речь, что захотелось снова перечесть и пересмотреть увиденное и углубиться в эту тему!
Очень рады знакомству с Ольгой и желаем ей дальнейших успехов на экскурсионном поприще🤩
Хотим поблагодарить Ольгу за исчерпывающую экскурсию в Новодевичий монастырь!
Хотим поблагодарить Ольгу за исчерпывающую экскурсию в Новодевичий монастырь!
Хотим поблагодарить Ольгу за исчерпывающую экскурсию в Новодевичий монастырь!
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И
Очень понравилась экскурсия. Наша цель была узнать историю монастыря от его создания и интересные исторические факты. Знание истории, коммуникабельность, грамотная речь и приятный голос экскурсовода Ольги, все это в совокупности нам позволило достигнуть цели. Однозначно-рекомендую!
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Ольга
Повезло со всеми пунктами: экскурсовод, погода, компания и проведенное время. Не смотря на обширные реставрационные работы в монастыре, экскурсия получилась очень познавательная. Осталось превосходное впечатление от экскурсовода Ольги, она рассказала
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доступным языком, по порядку и обстоятельно, ответила на все вопросы и показала дополнительный материал. Благодаря ее неравнодушному отношению, экскурсия прошла до дождя, т. к проверив прогноз погоды она предложила перенести мероприятие на более раннее время. Огромное спасибо, за полученные положительные эмоции.

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Т
Хотим выразить глубокую благодарность нашему гиду Ольге за великолепно организованную экскурсию по Новодевичьему монастырю! Мы испытали восторг! Отличное знание истории монастыря! Очень много было интересных исторических фактов и легенд, о
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которых мы не знали. Получили истинное удовольствие от общения с Ольгой! Эрудиция - на высоте! Любой заданный нами вопрос не оставался без ответа! Мы, наша мини-группа, включая несколько гостей из Великобритании, очень рекомендуем гида Ольгу для "прогулки сквозь века" по Новодевичьему монастырю! Татьяна.

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Оксана
Ольга - очень эрудированный и интересный экскурсовод, 1,5 часа прошли на одном дыхании. Узнали много нового и интересного. Как и написано в описании экскурсии, она подходит для взрослых, а не
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для детей. Ребенку (11 лет) было не особо интересно из-за незнания истории этого периода, но мы были к этому готовы, поэтому проблем никаких не было. Очень хотим еще раз сходить на эту экскурсию с Ольгой после того, как строительно-ремонтные работы завершаться!

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А
Ольга провела потрясающую экскурсию! Смогла заинтересовать рассказом, приводила очень увлекательные факты из истории Новодевичьего монастыря и поведала о его нелегкой судьбе. Захотелось сходить на все экскурсии, которые проводит Ольга по Москве!:)
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