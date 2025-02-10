Мясницкая — одна из главных улиц Москвы. Жизнь здесь протекает уже несколько веков, и следы прошлых столетий можно встретить на каждом углу.
На нашей прогулке мы увидим доходные дома и роскошные особняки, найдем места, связанные с именами Пушкина и Чайковского, и самое необычное здание Москвы, построенное «чайным королем». Приготовьтесь отправиться в настоящее путешествие во времени!
На нашей прогулке мы увидим доходные дома и роскошные особняки, найдем места, связанные с именами Пушкина и Чайковского, и самое необычное здание Москвы, построенное «чайным королем». Приготовьтесь отправиться в настоящее путешествие во времени!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Путешествие по московской истории
Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие сквозь века московской истории. Мы заглянем в документы, имеющие государственное значение, и откроем тайные личные записки. За каждым фасадом и в каждой строке скрываются живые люди с их уникальными историями, мистическими секретами и судьбами, полными удивительных событий.
Что вас ожидает?
Во время нашей прогулки вы узнаете:
- Почему среди мясников и огородников в один прекрасный день начала селиться московская аристократия;
- Как один гусь изменил судьбу целого дворянского рода;
- Кто из великих писателей любил обсуждать светские скандалы в своих переписках;
- Где на самом деле находилось то самое Лукоморье, с которым Пушкин познакомился благодаря ученому коту;
- Как в старину отправлялись письма и почему Мясницкая считается главной почтовой улицей страны;
- Как один дом стал свидетелем творчества трех композиторов с мировым именем;
- Чем производители сельскохозяйственного инвентаря помогли Кремлевской башне;
- Сколько длился первый в России спектакль и кто был его главным зрителем;
- Как театр семнадцатого века стал спасением для выдающегося врача;
- Как выглядела желтая пресса прошлых времён и как в ней отразилась эпидемия любовных самоубийств;
- Как безответная любовь помогла неизвестному художнику стать знаменитым поэтом;
- Почему один рекламный просчет московского торговца обернулся удачей и как столица получила одну из своих архитектурных жемчужин.
Небольшой сюрприз в конце экскурсии
В завершение нашего путешествия вас ждет небольшой сюрприз, а также возможность оставить на память себе и потомкам свой собственный маленький исторический артефакт. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем страницы истории Москвы!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 4800 ₽
|Взрослый (18+)
|800 ₽
|Пенсионный
|700 ₽
|Школьный (от 12 до 18 лет)
|600 ₽
|Детский (до 12 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Фарфора Кузнецовых
- Усадьбу Салтыковых-Черткова
- Первую телефонную станцию Москвы
- Доходный дом Строгановского училища
- Магазин «Чай-кофе» т-ва Перловых
- Дом Юшкова
- Дом Центросоюза
- Усадьбу Барышниковых
- Усадьбу фон Мекк (Дом трех композиторов)
- Усадьбу Лобанова-Ростовского и другие места Мясницкой улицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завершение: Мясницкая ул., д. 26
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 111 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 фев 2025
спасибо большое экскурсоводу! про каждый дом, про каждый поворот, с историей семей, проживающих там, было невероятно интересно, даже мерзнуть ради такого было не жаль!:)
Г
Грибкова
1 фев 2025
Очень хорошая, качественная по информации и насыщенности экскурсия
М
Марина
9 янв 2025
Очень атмосферная экскурсия. Екатерина профессионал своего дела, очень интересно, не стандартно рассказала про памятники архитектуры. Узнали много нового про известных людей. человеческих отношениях. Услышали много смешных и трагических историй.
М
Марта
6 янв 2025
Всё замечательно, группа собралась небольшая, экскурсия интересная. проходили даже больше положенного.
М
Марина
2 янв 2025
Экскурсия очень понравилась,продуманный маршрут,были рассказаны удивительные истории домов и людей,которые в них жили,подкупает энтузиазм и увлеченность Екатерины,видна большая подготовка
Ю
Юлия
25 ноя 2024
Отличная экскурсия, советую!
Надежда очень интересно ведет свой рассказ, не оставляя без внимания дворы, соседние переулочки и даже постройки, которых уже у сожалению нет. Специально шла на эту экскурсию- настальгия). Знаю прекрасно эту улицу, но все равно добавила для себя много нового и неожиданного. Думаю, что людям, которые никогда не бывали здесь с экскурсией будет ещё интереснее.
Спасибо большое, пять баллов!
Надежда очень интересно ведет свой рассказ, не оставляя без внимания дворы, соседние переулочки и даже постройки, которых уже у сожалению нет. Специально шла на эту экскурсию- настальгия). Знаю прекрасно эту улицу, но все равно добавила для себя много нового и неожиданного. Думаю, что людям, которые никогда не бывали здесь с экскурсией будет ещё интереснее.
Спасибо большое, пять баллов!
С
Снежкова
5 окт 2024
Е
Елена
14 сен 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия! 👍 Экскурсовод Надежда выше всяких похвал, 🙌очень эмоционально провела экскурсию, столько дат, фамилий и фактов рассказала наизусть! Три часа экскурсии пролетели незаметно, заразились от экскурсовода восторгом и любовью к Москве! Побольше бы таких преданных делу и Москве людей! Экскурсии Надежды Муравьёвой всем рекомендую! 🙌
Н
Наталия
31 авг 2024
Чудесная очень информативная экскурсия! Надежда- настоящий профессионал, с любовью рассказывающая о городе.
Очень рекомендуем к посещению!)
Очень рекомендуем к посещению!)
Л
Людмила
31 авг 2024
Все прекрасно. Экскурсовод выше всяких похвал. Интересно очень. Группа небольшая,что тоже важно на этом маршруте.
С
Светлана
31 авг 2024
Экскурсия понравилась. Замечательный экскурсовод провела по улицам и переулкам и показала много объектов, которые сама бы я никогда не увидела в этом районе. Рассказ был очень живой и интересный. Группа
K
Kamilla
31 авг 2024
Все прошло замечательно. Благодарю Надежду за эту экскурсию. Пойду еще ❤️
Е
Елена
25 авг 2024
Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная и познавательная. Гид Надежда рассказала много интересных и необычных историй. Время прошло на одном дыхании. Спасибо Надежде и Спутнику.
Г
Галина
21 авг 2024
С
Светлана
19 авг 2024
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