Групповая экскурсия по Москве предлагает уникальную возможность познакомиться с историей столицы. Участники посетят Кремль, прогуляются по Красной площади и узнают секреты собора Василия Блаженного. На Театральной площади можно будет полюбоваться майоликой Врубеля и вспомнить известных артистов.
Экскурсия включает прогулку по Александровскому саду и рассказ о драматичных событиях, связанных с отелем «Националь». Интересные факты и неожиданные истории ждут каждого участника
Экскурсия включает прогулку по Александровскому саду и рассказ о драматичных событиях, связанных с отелем «Националь». Интересные факты и неожиданные истории ждут каждого участника
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть Кремль и Красную площадь
- 🎭 Узнать о знаменитых артистах
- 🏨 Посетить исторические отели
- 📜 Погрузиться в историю Москвы
- 🗺 Исследовать Китай-город
Что можно увидеть
- Кремль
- Большой театр
- Метрополь
- Националь
- Китай-город
- Собор Василия Блаженного
Описание экскурсии
- на Манежной площади у стен «Националя» поговорим о зарождении города и о его недавнем прошлом
- пройдём по Александровскому саду и отыщем грот и Могилу Неизвестного Солдата
- прогуляемся по Красной площади вдоль могучих стен средневекового Кремля и откроем историю и секреты собора Василия Блаженного
- на Варварке увидим здания 16 века и вспомним о средневековой Москве
- пересечём квартал Китай-город, ранее бывший и торговым, и образовательным
- выйдем на Театральную площадь, рассмотрим майолику работы Врубеля на здании отеля «Метрополь»
- а у пышных колонн Большого театра вспомним имена самых известных артистов, выступавших здесь в разное время
А ещё вы узнаете:
- как отель «Националь» превратился в Первый Дом Советов
- какие три качества считались необходимыми для жены в средневековой Руси
- о драматичной истории любви одной царственной персоны
- как создавалась Могила Неизвестного Солдата
- в чём секрет имени Саввы Мамонтова
- об удивительном совпадении в биографиях современных исполнителей роли Щелкунчика
- как связаны барсук и храм Василия Блаженного
- и многое другое!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали узнавайте в переписке
в понедельник, среду и четверг в 10:15 и 13:15, в субботу и воскресенье в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 10:15 и 13:15, в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 30 туристов
Я — аккредитованный гид-экскурсовод в Москве, люблю свою работу, люблю никогда не спящую столицу и хорошо её знаю. Постоянно совершенствуюсь в области истории и экскурсоведения, стараюсь сделать подачу информации нескучной, без нагромождения фактов, но в то же время познавательной и интересной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
13 фев 2025
Очень благодарны за содержательную, интересную экскурсию. Получили большое удовольствие от познавательного и увлекательного рассказа. Узнали много нового. Особая благодарность за внимание к ребенку, его интересам и уровню знаний.
Анастасия
20 янв 2025
Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказала про историю города, значение символов, на которые я раньше не обращала внимания, архитектуру зданий и конечно личностей, создававших историю нашей страны) Благодарю 🙏🏻
И
Ирина
7 янв 2025
Экскурсия по центру Москвы была интересная, познавательная. Много новых деталей из истории рассказала Елизавета. Экскурсовод профессионал, с хорошей дикцией, доброжелательная. Рекомендую.
С
Светлана
8 дек 2024
Елизавета хорошо владеет материалом и историческими фактами. Грамотно и логично выстроена подача материала. Творческий и индивидуальный подход. Экскурсия пролетела незаметно и очень динамично. Еще с удовольствием пойдем на другие экскурсии Елизаветы.
Е
Елена
8 дек 2024
Очень интересная экскурсия даже для москвичей. Множество необычных запоминающихся фактов. Все четко и понятно. Скучно не будет. Рекомендую! Елизавета, спасибо большое!
И
Ирина
2 дек 2024
Замечательная экскурсия. Елизавета- отличный рассказчик, интересно и доступно поведала об истории Москвы и Кремля. Очень познавательно. Рекомендую.
Ксения
2 дек 2024
Елизавета, спасибо Вам за прекрасную экскурсию. Получилась великолепная семейная познавательная прогулка, все мои родственники, а их, на секундочку, было пятеро, остались довольны. И даже я, не особый любитель экскурсий, была заинтересована и не скучала ни минуты. Супер! Всем рекомендую ❤️🔥❤️
P.S Родственников добавлять в фото не буду, но свое оставлю ☺️ Еще раз спасибо Вам большое, Елизавета!
P.S Родственников добавлять в фото не буду, но свое оставлю ☺️ Еще раз спасибо Вам большое, Елизавета!
Сергей
27 ноя 2024
После экскурсии осталось прекрасное послевкусие.
Елизавета обаятельная, харизматичная, заинтересованная, чутко реагирует на интересы слушателей. В её арсенале самые увлекательные и далеко не общеизвестные исторические факты, которые она собирает как настоящий исследователь.
Несмотря
Елизавета обаятельная, харизматичная, заинтересованная, чутко реагирует на интересы слушателей. В её арсенале самые увлекательные и далеко не общеизвестные исторические факты, которые она собирает как настоящий исследователь.
Несмотря
Валентина
31 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Узнали много деталей, на которые не обращаешь внимание при обычной прогулке. Подача не даёт скучать, Елизавета загадывала интересные загадки! Очень заботливый подход, за время прогулки прятались от ветра и не замёрзли. Остались довольны и точно рекомендуем!
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