Храм с непростой судьбой Заложили храм в «благодарность Богу за чудесное спасение России» в войне 1812 года. Строили Храм почти 44 года при трех императорах, а всего на исполнение обета по его возведению потребовалось более 60 лет. Сегодняшний восстановленный храм живет новой жизнью, отражается золотыми куполами в Москве-реке, хранит имена и судьбы людей. И каждый день в нем молятся о сохранении России. На экскурсии Вы узнаете:

при каких императорах строили храм;

какая сумма была потрачена на строительство и где брали деньги;

почему он не простоял и 50 лет и был взорван;

как храм был возобновлен на прежнем месте и в прежнем виде. С 40-метровой высоты смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой Кремля и узнаете о других достопримечательностях красавицы Москвы. Важная информация:.

