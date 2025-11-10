Приглашаю на экскурсию в храм Христа Спасителя. Это главный Православный храм, Кафедральный Собор Русской Православной Церкви.
Вы познакомитесь с историей и внутренним убранством храма, прикоснетесь к святыням, увидите единственную икону, сохранившуюся от прежнего храма. Мы посетим верхний храм, нижний храм и смотровую площадку.
Описание экскурсии
Храм с непростой судьбой Заложили храм в «благодарность Богу за чудесное спасение России» в войне 1812 года. Строили Храм почти 44 года при трех императорах, а всего на исполнение обета по его возведению потребовалось более 60 лет. Сегодняшний восстановленный храм живет новой жизнью, отражается золотыми куполами в Москве-реке, хранит имена и судьбы людей. И каждый день в нем молятся о сохранении России. На экскурсии Вы узнаете:
- при каких императорах строили храм;
- какая сумма была потрачена на строительство и где брали деньги;
- почему он не простоял и 50 лет и был взорван;
как храм был возобновлен на прежнем месте и в прежнем виде. С 40-метровой высоты смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой Кремля и узнаете о других достопримечательностях красавицы Москвы.
- В летнее время при посещении действующего Храма недопустимы шорты, короткие юбки. Женщины должны быть с покрытой головой.
- Фото и видеосъемка в Храме запрещены, на смотровой площадке можно снимать без ограничений.
По сб. и вс. в 13.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в Храм и на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Волхонка, 15, Христа Спасителя (со стороны улицы Волхонка), метро Кропоткинская, выход 1
Завершение: Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: По сб. и вс. в 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В летнее время при посещении действующего Храма недопустимы шорты, короткие юбки. Женщины должны быть с покрытой головой
- Фото и видеосъемка в Храме запрещены, на смотровой площадке можно снимать без ограничений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 ноя 2025
Экскурсия замечательная и по объему, и по содержанию, всем рекомендую
С
Светлана
13 окт 2025
Е
Екатерина
28 сен 2025
С
Светлана
11 сен 2025
М
Марина
10 авг 2025
Е
Елена
27 июл 2025
Е
Елена
5 июл 2025
Очень понравилась экскурсовод Елена. Знающая интересные исторические факты и приятная в общении! Огромное спасибо!
Н
Никулина
21 июн 2025
Экскурсия великолепная! Елена все очень интересно рассказывала,показывала,не торопила. экскурсия прошла в лайт режиме,не спеша,без гонки. большое спасибо!
О
Оксана
2 июн 2025
Елена-великолепный экскурсовод. Максимально подробно рассказала все о храме и его истории. Ответила на вопросы. Самим экскурсоводом очень довольна. Но остались вопросы к Храму. Хотела купить просфору, оказалось только за наличку.
Т
Татьяна
19 мая 2025
Замечательная экскурсия с начала и до конца! Всё понравилось. История Храма, архитектура, иконы, святыни, вид со смотровых площадок и подробный рассказ об этом гида Елены Петровой. Советую всем!
Д
Дунаева
19 мая 2025
М
Михайлова
5 мая 2025
Д
Дмитрий
2 апр 2025
