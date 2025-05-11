Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного

Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
На этой индивидуальной экскурсии по Москве вы посетите два храма: величественный Храм Христа Спасителя и камерный храм Илии Пророка. Узнаете об их архитектуре, росписях и историческом значении.

Храм Христа Спасителя расскажет о своей драматичной судьбе, а храм Илии Пророка удивит уникальными иконами и спокойной атмосферой. На смотровой площадке Храма Христа Спасителя вас ждёт потрясающий вид на Москву
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Узнать историю двух знаковых храмов
  • 🎨 Оценить уникальные росписи и архитектуру
  • 👑 Увидеть императорские троны
  • 🔭 Полюбоваться панорамой Москвы
  • 🖼️ Рассмотреть ценные иконы
  • 🕊️ Почувствовать духовное спокойствие
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Храм Христа Спасителя
  • Храм Илии Пророка

Описание экскурсии

На экскурсии мы побываем в храме Христа Спасителя и храме Илии Пророка в Обыденском переулке. Сравним их церковную архитектуру, росписи и внутреннее убранство.

В храме Христа Спасителя:

  • Вы услышите о строительстве, разрушении и восстановлении главного православного храма России. И поймёте, почему его называют символом минувших 200 лет российской истории
  • Представите себе, как должен был выглядеть этот район по проекту Бориса Иофана и что планировалось возвести на месте храма
  • Оцените титанический труд лучших художников своего времени, которые выполнили росписи стен собора. И догадаетесь, какие послания потомкам в этих росписях зашифрованы
  • Узнаете, почему здесь установлены императорские троны и где во время рождественской службы находится президент РФ и члены правительства
  • Подниметесь на обзорные площадки и посмотрите на Москву с 40-метровой высоты. Отсюда видно даже вертолётную площадку в Кремле

В храме Илии Пророка в Обыденском переулке:

  • Вы полюбуетесь великолепием убранства
  • Выясните, почему судьба этой церкви менее драматична, чем судьба храма Христа Спасителя
  • Раскроете, почему он не подвергся разграблению наполеоновской армии
  • Рассмотрите ценные иконы Спасителя и Казанской Богоматери работы Симона Ушакова, а также чудотворную икону «Нечаянная Радость»
  • Услышите рассказ о том, как в храм Ильи Пророка попал кусочек Пояса Богородицы и о чём около него молятся
  • Поймёте, почему в душе верующего после посещения этого небольшого храма остаётся тихая радость

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в храм Христа Спасителя (600 ₽ с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
11 мая 2025
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за интересное и доступное изложение материала. Узнали некоторые совершенно новые факты для себя. Приятно было общаться. Всем рекомендуем.
Д
9 мая 2025
Сегодня мы посетили с гидом Ириной Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного. Экскурсия очень понравилась! Ирина провела нас по соседним с Храмом улицам, рассказала про здания. Внутри Храма
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обратила наше внимание на все сокровища, рассказала про иконы, про разные этапы жизни Храма, ответила на все наши вопросы!
Очень приятный, знающий свое дело, экскурсовод! Когда ещё будем в Москве, обязательно посетим другие её маршруты.

В
29 апр 2025
Отличная экскурсия включает посещение двух церквей. Вторая церковь впечатляет обилием старинных икон. Сама церковь пережила все революции и войны, находится практически в первозданном виде с самого начала 18го века. Рекомендуем к посещению.
Л
11 мар 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Наталье за экскурсию "Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного", с которым 2 часа пролетели как один миг. Великолепная подача материала, в заранее оговоренном, для нас формате.

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