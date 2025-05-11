На этой индивидуальной экскурсии по Москве вы посетите два храма: величественный Храм Христа Спасителя и камерный храм Илии Пророка. Узнаете об их архитектуре, росписях и историческом значении.
Храм Христа Спасителя расскажет о своей драматичной судьбе, а храм Илии Пророка удивит уникальными иконами и спокойной атмосферой. На смотровой площадке Храма Христа Спасителя вас ждёт потрясающий вид на Москву
Храм Христа Спасителя расскажет о своей драматичной судьбе, а храм Илии Пророка удивит уникальными иконами и спокойной атмосферой. На смотровой площадке Храма Христа Спасителя вас ждёт потрясающий вид на Москву
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Узнать историю двух знаковых храмов
- 🎨 Оценить уникальные росписи и архитектуру
- 👑 Увидеть императорские троны
- 🔭 Полюбоваться панорамой Москвы
- 🖼️ Рассмотреть ценные иконы
- 🕊️ Почувствовать духовное спокойствие
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Храм Христа Спасителя
- Храм Илии Пророка
Описание экскурсии
На экскурсии мы побываем в храме Христа Спасителя и храме Илии Пророка в Обыденском переулке. Сравним их церковную архитектуру, росписи и внутреннее убранство.
В храме Христа Спасителя:
- Вы услышите о строительстве, разрушении и восстановлении главного православного храма России. И поймёте, почему его называют символом минувших 200 лет российской истории
- Представите себе, как должен был выглядеть этот район по проекту Бориса Иофана и что планировалось возвести на месте храма
- Оцените титанический труд лучших художников своего времени, которые выполнили росписи стен собора. И догадаетесь, какие послания потомкам в этих росписях зашифрованы
- Узнаете, почему здесь установлены императорские троны и где во время рождественской службы находится президент РФ и члены правительства
- Подниметесь на обзорные площадки и посмотрите на Москву с 40-метровой высоты. Отсюда видно даже вертолётную площадку в Кремле
В храме Илии Пророка в Обыденском переулке:
- Вы полюбуетесь великолепием убранства
- Выясните, почему судьба этой церкви менее драматична, чем судьба храма Христа Спасителя
- Раскроете, почему он не подвергся разграблению наполеоновской армии
- Рассмотрите ценные иконы Спасителя и Казанской Богоматери работы Симона Ушакова, а также чудотворную икону «Нечаянная Радость»
- Услышите рассказ о том, как в храм Ильи Пророка попал кусочек Пояса Богородицы и о чём около него молятся
- Поймёте, почему в душе верующего после посещения этого небольшого храма остаётся тихая радость
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в храм Христа Спасителя (600 ₽ с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3891 туриста
Я аккредитованный гид по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 мая 2025
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за интересное и доступное изложение материала. Узнали некоторые совершенно новые факты для себя. Приятно было общаться. Всем рекомендуем.
Д
Дина
9 мая 2025
Сегодня мы посетили с гидом Ириной Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного. Экскурсия очень понравилась! Ирина провела нас по соседним с Храмом улицам, рассказала про здания. Внутри Храма
В
Валерий
29 апр 2025
Отличная экскурсия включает посещение двух церквей. Вторая церковь впечатляет обилием старинных икон. Сама церковь пережила все революции и войны, находится практически в первозданном виде с самого начала 18го века. Рекомендуем к посещению.
Л
Лариса
11 мар 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Наталье за экскурсию "Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного", с которым 2 часа пролетели как один миг. Великолепная подача материала, в заранее оговоренном, для нас формате.
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