Мы посетим не только верхний и нижний храмы комплекса, но и спустимся в подземелье и взлетим на небеса.
Вы узнаете историю строительства и разрушения храма, услышите о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с этим местом, и откроете символику архитектуры и росписей. Завершением станет панорамный вид на центр Москвы и Кремль.
Описание экскурсии
Верхний храм. Раскроем секреты росписей и вложенные в архитектуру смыслы. Обсудим, что делает храм символом народной стойкости.
Музей Храма Христа Спасителя. Побываем под землёй, в котловане так и не построенного на этом месте дворца, окунёмся в историю постройки и посмотрим на сокровища.
Нижний храм. Переместимся в машине времени на несколько веков назад и поговорим, как события прошлого влияют на наше будущее.
Смотровые площадки. Посмотрим на исторический центр Москвы с высоты птичьего полёта, найдём один из лучших видов на Московский Кремль и разберём, как храм связан с другими достопримечательностями столицы.
Вы узнаете:
- как менялась судьба Храма Христа Спасителя от замысла до разрушения и воссоздания
- какие символы и смыслы скрыты в росписях, мозаиках и архитектурных деталях
- об императорах, патриархах, старцах и выдающихся деятелях искусства, чьи судьбы тесно связаны с этим священным местом
Организационные детали
- Отдельно оплачивается пожертвование на храм — 600 ₽ за чел. Его нужно оплатить гиду на месте в день экскурсии
- Просьба не надевать шорты, рваные джинсы и майки с открытыми плечами. Наличие платка для девушек желательно, но не обязательно
- Поднимаемся на смотровые на лифте, однако переходы между ними предусматривают преодоление лестничных пролётов (1 этаж)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Храме Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 374 туристов
Я аттестованный гид по Москве, а также штатный гид Храма Христа Спасителя в Москве. Проводила экскурсии как для групп детей воскресных и общеобразовательных школ, так и для высокопоставленного духовенства и сенаторов. С радостью проведу экскурсию и вам, ведь так много всего удивительного можно рассказать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
8 ноя 2025
Огромная благодарность Анастасии за экскурсию! 🌸🌸🌸
Были с сыном (14 лет) и моей подругой. Нам всем очень-очень понравилась экскурсия: материал структурирован, маршрут оптимально продуман. Узнали много интересного,при самостоятельном посещении, никогда не обратишь на это должного внимания, не поймешь смысл.
Анастасия всегда была со мной на связи, с уточнением по организационным деталям.
В общем, экскурсия на 5+ 😃👍
С
Сергей
2 ноя 2025
На экскурсии был дважды, второй раз взял индивидуально, привел близких, был приятно удивлен, очень много нового и интересного, чего в первый раз не слышал. Анастасия восхитительна, грамотная четкая речь, образована, мышление системное, эмоции приятные, отвечает на все вопросы, как исторические, так и богословские, очень понятно, два часа пролетели незаметно, рекомендую однозначно👍
Е
Екатерина
26 окт 2025
Мы в восторге! Анастасия очень знающий экскурсовод, рассказала все интересно и доступно! Большое спасибо!
Н
Наталья
21 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии за потрясающую экскурсию по Храму Христа Спасителя! Это было не просто знакомство с архитектурой — это настоящее погружение в историю, символику и духовный смысл храма.
Анастасия
М
Мария
4 окт 2025
Очень понравилось экскурсия. Познавательно, интересно, эмоционально, даже пару раз всплакнула, на сколько Анастасия своим рассказом погружает в историю Храма Христа спасителя. Благодарим ее за экскурсию, обязательно вернемся вновь
