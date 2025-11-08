Мы посетим не только верхний и нижний храмы комплекса, но и спустимся в подземелье и взлетим на небеса. Вы узнаете историю строительства и разрушения храма, услышите о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с этим местом, и откроете символику архитектуры и росписей. Завершением станет панорамный вид на центр Москвы и Кремль.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Верхний храм. Раскроем секреты росписей и вложенные в архитектуру смыслы. Обсудим, что делает храм символом народной стойкости.

Музей Храма Христа Спасителя. Побываем под землёй, в котловане так и не построенного на этом месте дворца, окунёмся в историю постройки и посмотрим на сокровища.

Нижний храм. Переместимся в машине времени на несколько веков назад и поговорим, как события прошлого влияют на наше будущее.

Смотровые площадки. Посмотрим на исторический центр Москвы с высоты птичьего полёта, найдём один из лучших видов на Московский Кремль и разберём, как храм связан с другими достопримечательностями столицы.

Вы узнаете:

как менялась судьба Храма Христа Спасителя от замысла до разрушения и воссоздания

какие символы и смыслы скрыты в росписях, мозаиках и архитектурных деталях

об императорах, патриархах, старцах и выдающихся деятелях искусства, чьи судьбы тесно связаны с этим священным местом

Организационные детали