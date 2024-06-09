Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе

Посетить бывшее противоатомное убежище для мирного населения в компании эксперта
Вы спуститесь в бывшее противоатомное бомбоубежище 1972 года, рассчитанное на укрытие 600 мирных жителей. Сегодня в нём находится музей, посвящённый подземной Москве. Вы узнаете о коллекторах и тоннелях метро, каменоломнях и секретных бункерах.

Отдельная контактная экспозиция расскажет о защите населения во время войны, оснащении гражданских убежищ и подземных спецсооружениях.
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как на самом деле устроены недоступные для посещения городские подземелья.
  • Существует ли в реальности мифическое «метро-2».
  • Какие опасности таятся под люками обычной городской канализации.
  • Какие тоннели в Москве длиннее тоннелей метрополитена.
  • Что делать по сигналу тревожных сирен и как найти ближайшее защитное сооружение.

А также:

  • Посмотрите, в каких условиях живут в бомбоубежище в военное время.
  • Заберётесь в эвакуационную шахту.
  • Облачитесь в костюм химзащиты.
  • Своими руками измерите настоящую радиацию.
  • Отправите секретное послание через старые советские телетайпы.

Организационные детали

  • Билеты в музей включены в стоимость.
  • Экскурсию проводят профильные специалисты: инженеры, историки, спелестологи.
  • Ограничение по возрасту 12+.
  • В музее тепло, не страшно, спускаться не глубоко. Туалета нет, в бомбоубежище отсутствует канализация.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Дети до 18 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Деловой Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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