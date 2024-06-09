Вы спуститесь в бывшее противоатомное бомбоубежище 1972 года, рассчитанное на укрытие 600 мирных жителей. Сегодня в нём находится музей, посвящённый подземной Москве. Вы узнаете о коллекторах и тоннелях метро, каменоломнях и секретных бункерах.
Отдельная контактная экспозиция расскажет о защите населения во время войны, оснащении гражданских убежищ и подземных спецсооружениях.
Отдельная контактная экспозиция расскажет о защите населения во время войны, оснащении гражданских убежищ и подземных спецсооружениях.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как на самом деле устроены недоступные для посещения городские подземелья.
- Существует ли в реальности мифическое «метро-2».
- Какие опасности таятся под люками обычной городской канализации.
- Какие тоннели в Москве длиннее тоннелей метрополитена.
- Что делать по сигналу тревожных сирен и как найти ближайшее защитное сооружение.
А также:
- Посмотрите, в каких условиях живут в бомбоубежище в военное время.
- Заберётесь в эвакуационную шахту.
- Облачитесь в костюм химзащиты.
- Своими руками измерите настоящую радиацию.
- Отправите секретное послание через старые советские телетайпы.
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость.
- Экскурсию проводят профильные специалисты: инженеры, историки, спелестологи.
- Ограничение по возрасту 12+.
- В музее тепло, не страшно, спускаться не глубоко. Туалета нет, в бомбоубежище отсутствует канализация.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети до 18 лет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Деловой Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Здравствуйте! Я представляю необычный музей-бомбоубежище в Москве. В нашей команде не просто гиды, а профильные специалисты, занимающиеся подземными исследованиями или техническим обеспечением подземных сооружений. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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