Искусство – экскурсии в Москве

Найдено 84 экскурсии в категории «Искусство» в Москве, цены от 350 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Квест
2 часа
23 отзыва
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670 за всё до 10 чел.
Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Москва с французским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500 за всё до 20 чел.
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
94 отзыва
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
🚶 Пешая
Групповая
1 час
142 отзыва
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350 за человека
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Все о храме Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000 за человека
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 21:30
10 июня в 08:00
10 400 за всё до 10 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270 за всё до 5 чел.
В поисках модерна. Остоженка и переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 15 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Билеты
2 часа
10 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 2 чел.
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100 за всё до 2 чел.
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 2 чел.
Москва и Чехов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670 за всё до 10 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
10 500 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000 за всё до 10 чел.
Загадочные линии московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000 за всё до 3 чел.
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500 за всё до 3 чел.
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
7 отзывов
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600 за билет
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Шедевры Пушкинского музея
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 5 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000 за всё до 10 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 25 чел.
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
9 отзывов
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200 за билет
Театры Москвы: истории из закулисья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800 за человека
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 2 чел.
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Театральная площадь - достояние России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Театральная площадь - достояние России
История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру
Начало: У фонтана на Театральной площади
7 670 за всё до 4 чел.
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500 за всё до 2 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
Усадьба Люблино - путешествие в XIX век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Усадьба Люблино - путешествие в XIX век
Пройти по парадным залам, узнать тонкости бального этикета и погрузиться атмосферу дворянской Москвы
Начало: возле дворца Дурасова
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
7 400 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дружинин
    5 июня 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Выбирайте этот вариант квест-экскурсии, если хотите провести время с пользой и удовольствием
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Детская экскурсия по Новой Третьяковке
  2. Москва, построенная Шехтелем
  3. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
  4. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  5. Москва с французским акцентом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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