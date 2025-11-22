Мои заказы

Экскурсия по выставке «Карл Брюллов. Рим. Москва. Петербург»

Экскурсия по выставке «Карл Брюллов
Это экскурсия по выставке в Новой Третьяковке посвящена одному из самых известных художников 19 века — Карлу Брюллову.

Мы поговорим о его французских корнях и начальном периоде творчества, об эпохе обучения в Академии Художеств, и, конечно, об Италии.
Описание экскурсии

Экскурсия по выставке в Новой Третьяковке посвящена одному из самых известных художников 19 века — Карлу Брюллову. Мы поговорим о его французских корнях и начальном периоде творчества, об эпохе обучения в Академии Художеств, и, конечно, об Италии. Темпераментный художник оставил большое наследие. Хотя многие работы и остались не завершены, они впечатляют, причем, не только яркими красками, но и мастерством исполнения. Мы откроем для себя и «тихого Брюллова», осматривая его графические работы. Важная информация:
Входной билет на выставку нужно оплатить отдельно на сайте Третьяковской Галереи. Билет нужно купить заранее!

Групповые экскурсии по фиксированным датам.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Картины Брюллова из разных музеев:
  • Всадница
  • Последний день Помпеи
  • Портрет Микеланджело Ланчи
  • «Портрет Ю.П. Самойловой, удаляющейся с бала» и другие
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входной билет в Галерею (приобретаются самостоятельно заранее!)
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке внутри. Вход на экспозицию «Искусство 20 века», встреча на 1 этаже слева от касс
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые экскурсии по фиксированным датам.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Входной билет на выставку нужно оплатить отдельно на сайте Третьяковской Галереи. Билет нужно купить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

