Экскурсия по выставке «Карл Брюллов. Рим. Москва. Петербург»

Экскурсия по выставке в Новой Третьяковке посвящена одному из самых известных художников 19 века — Карлу Брюллову. Мы поговорим о его французских корнях и начальном периоде творчества, об эпохе обучения в Академии Художеств, и, конечно, об Италии. Темпераментный художник оставил большое наследие. Хотя многие работы и остались не завершены, они впечатляют, причем, не только яркими красками, но и мастерством исполнения. Мы откроем для себя и «тихого Брюллова», осматривая его графические работы. Важная информация:

Входной билет на выставку нужно оплатить отдельно на сайте Третьяковской Галереи. Билет нужно купить заранее!