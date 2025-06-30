Карл Брюллов — единственный художник 19 века, при жизни удостоенный лаврового венка и перстня из рук императора. Очень редко его картины, разбросанные по всей стране, собирают вместе. Сейчас их можно увидеть в Новой Третьяковке. Вы расшифруете шедевры «Последний день Помпеи», «Гадающая Светлана», «Нарцисс» и другие. А также узнаете много интересного о жизни мастера.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
- На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
- Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
- Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
- Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
- За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
- Какую картину мастер написал в рекордные сроки
- При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
- Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
- Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
- Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»
И многое другое!
Организационные детали
- Выставка проходит с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года
- Билеты в музей не включены в стоимость — 900 ₽ – взрослый, 450₽ льготный. Купить их нужно заранее для себя и гида
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽
- Ограничение по возрасту — 9+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия проводится без наушников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
30 июн 2025
Были вчера на экскурсии с внучкой. Нашим экскурсоводом был Захар. Глубокие знания истории и темы сделали наше путешествие по экскурсии крайне интересным, два часа пролетели незаметно. Мы остались очень довольным тем, что получили много знаний о художнике, той эпохе, истории каждой отдельной картины. Выставка большая, с удовольствием придем еще раз.
Е
Елена
13 июн 2025
У нас была экскурсовод Ольга. Потрясающая подача материала, множество интересных фактов, полтора часа пролетели на одном дыхании
