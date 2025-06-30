Мои заказы

Великий Карл Брюллов: выставка в Новой Третьяковке

Расшифровать картины одного из самых известных русских художников первой половины 19 века
Карл Брюллов — единственный художник 19 века, при жизни удостоенный лаврового венка и перстня из рук императора. Очень редко его картины, разбросанные по всей стране, собирают вместе. Сейчас их можно увидеть в Новой Третьяковке. Вы расшифруете шедевры «Последний день Помпеи», «Гадающая Светлана», «Нарцисс» и другие. А также узнаете много интересного о жизни мастера.
Великий Карл Брюллов: выставка в Новой Третьяковке© Тася

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
  • На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
  • Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
  • Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
  • Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
  • За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
  • Какую картину мастер написал в рекордные сроки
  • При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
  • Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
  • Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
  • Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»

И многое другое!

Организационные детали

  • Выставка проходит с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года
  • Билеты в музей не включены в стоимость — 900 ₽ – взрослый, 450₽ льготный. Купить их нужно заранее для себя и гида
  • Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽
  • Ограничение по возрасту — 9+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проводится без наушников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Кира
30 июн 2025
Были вчера на экскурсии с внучкой. Нашим экскурсоводом был Захар. Глубокие знания истории и темы сделали наше путешествие по экскурсии крайне интересным, два часа пролетели незаметно. Мы остались очень довольным тем, что получили много знаний о художнике, той эпохе, истории каждой отдельной картины. Выставка большая, с удовольствием придем еще раз.
Е
Елена
13 июн 2025
У нас была экскурсовод Ольга. Потрясающая подача материала, множество интересных фактов, полтора часа пролетели на одном дыхании

