Центральный павильон ВДНХ: выставка «Образ Москвы в русском искусстве» (билеты включены)

Редкая возможность увидеть коллекцию Русского музея в исторических интерьерах
Москва никогда не стояла на месте и постоянно менялась — от старинных улочек до величественных площадей.

В Центральном павильоне ВДНХ собраны её образы в архитектуре и живописи: античные мотивы, гипсовые скульптуры Вучетича, полотна Репина и Сурикова. Здесь прошлое оживает в деталях, и вы увидите столицу такой, какой её запечатлели лучшие художники.
6 отзывов
Описание билета

Центральный павильон № 1 на ВДНХ — монументальное сооружение в стиле ампир, вдохновлённое лучшими образцами русской классики. Девять залов украшают картины и скульптуры выдающихся мастеров советского времени. Здесь же открыта выставка «Образ Москвы в русском искусстве» из собрания Государственного Русского музея.

Чем запомнится выставка

  • Вы изучите в деталях интерьеры главного павильона ВДНХ
  • Увидите 1500 гипсовых фигур, созданных Евгением Вучетичем — долгие годы они были скрыты за фанерой и лишь недавно стали доступны для осмотра
  • Проследите, как достижения советского государства отразились в архитектуре ВДНХ и почему в ней так много античных мотивов
  • Получите редкую возможность увидеть коллекцию Русского музея в столице
  • Откроете для себя Москву в творчестве Сурикова, Серова, Нестерова, Верещагина, Корина и Бродского
  • Подробно рассмотрите грандиозное полотно Репина с более чем 80 историческими персонажами

Я расскажу:

  • какие особенности отличают архитектуру ВДНХ
  • как павильон перекликается с памятниками мировой архитектуры
  • о выдающихся исторических личностях, повлиявших на облик Москвы
  • чем отличаются Москва рабочая и Москва праздничная
  • как видели образ города великие художники

Организационные детали

Входные билеты на выставку включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Школьники1300 ₽
Студенты1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 825 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Федорова
7 дек 2025
Анастасия абсолютно на своём месте. Красивая речь, глубокие знания, дружелюбие и внимательность к деталям. Экскурсия прошла живо, очень информативно. Хочется абонемент на все экскурсии Анастасии)))
Ускова
Ускова
27 ноя 2025
Вчера посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" и были просто очарованы нашим организатором-экскурсоводом Анастасией. Она обладает не просто глубокими знаниями в своем предмете, но и широким кругозором. Легко отвечает
читать дальше

на любой интересующий вопрос. Нас было всего четверо, но вопросов задавали много. Анастасия обладает таким широким кругозором, Так профессиональна в своей области, что мы не заметили, как пробежало время нашей экскурсии. Очень надеемся встретиться с Анастасий вновь на других мероприятиях Вашей компании. Очень рекомендую эту выставку и услуги сервиса "Tripster" своим друзьям и знакомым. Лично я пользуюсь сервисом Tripster неоднократно, и всегда была довольная организацией, качеством и ценовым вопросом. Для пенсионеров делается скидка, что очень приятно. Людмила, а также Татьяна, Юлия и Ирина. Все мы внизу на фотографии. Экскурсия очень понравилась.

Вчера посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" и были просто очарованы нашим организатором-экскурсоводом Анастасией. Она
Е
Екатерина
19 окт 2025
Очень всё понравилось! Анастасия профессионал своего дела!
Анна
Анна
19 окт 2025
Великолепная экскурсия! Сама выставка очень интересная, а главное – в сопровождении с гидом Анастасией!
Марина
Марина
18 окт 2025
Анастасия, как всегда, произвела фурор. После экскурсии несколько человек попросили у неё визитку. Аудиогид или самостоятельное посещение-это, конечно, хорошо, но с Анастасией интереснее.
Т
Толька
2 окт 2025
Великолепная выставка! Очень интересно побывать в павильоне! Анастасия рассказывает очень интересно, благодарим её!

Входит в следующие категории Москвы

