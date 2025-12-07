читать дальше

на любой интересующий вопрос. Нас было всего четверо, но вопросов задавали много. Анастасия обладает таким широким кругозором, Так профессиональна в своей области, что мы не заметили, как пробежало время нашей экскурсии. Очень надеемся встретиться с Анастасий вновь на других мероприятиях Вашей компании. Очень рекомендую эту выставку и услуги сервиса "Tripster" своим друзьям и знакомым. Лично я пользуюсь сервисом Tripster неоднократно, и всегда была довольная организацией, качеством и ценовым вопросом. Для пенсионеров делается скидка, что очень приятно. Людмила, а также Татьяна, Юлия и Ирина. Все мы внизу на фотографии. Экскурсия очень понравилась.