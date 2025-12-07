Москва никогда не стояла на месте и постоянно менялась — от старинных улочек до величественных площадей.
В Центральном павильоне ВДНХ собраны её образы в архитектуре и живописи: античные мотивы, гипсовые скульптуры Вучетича, полотна Репина и Сурикова. Здесь прошлое оживает в деталях, и вы увидите столицу такой, какой её запечатлели лучшие художники.
Описание билета
Центральный павильон № 1 на ВДНХ — монументальное сооружение в стиле ампир, вдохновлённое лучшими образцами русской классики. Девять залов украшают картины и скульптуры выдающихся мастеров советского времени. Здесь же открыта выставка «Образ Москвы в русском искусстве» из собрания Государственного Русского музея.
Чем запомнится выставка
- Вы изучите в деталях интерьеры главного павильона ВДНХ
- Увидите 1500 гипсовых фигур, созданных Евгением Вучетичем — долгие годы они были скрыты за фанерой и лишь недавно стали доступны для осмотра
- Проследите, как достижения советского государства отразились в архитектуре ВДНХ и почему в ней так много античных мотивов
- Получите редкую возможность увидеть коллекцию Русского музея в столице
- Откроете для себя Москву в творчестве Сурикова, Серова, Нестерова, Верещагина, Корина и Бродского
- Подробно рассмотрите грандиозное полотно Репина с более чем 80 историческими персонажами
Я расскажу:
- какие особенности отличают архитектуру ВДНХ
- как павильон перекликается с памятниками мировой архитектуры
- о выдающихся исторических личностях, повлиявших на облик Москвы
- чем отличаются Москва рабочая и Москва праздничная
- как видели образ города великие художники
Организационные детали
Входные билеты на выставку включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1300 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 825 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Федорова
7 дек 2025
Анастасия абсолютно на своём месте. Красивая речь, глубокие знания, дружелюбие и внимательность к деталям. Экскурсия прошла живо, очень информативно. Хочется абонемент на все экскурсии Анастасии)))
Ускова
27 ноя 2025
Вчера посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" и были просто очарованы нашим организатором-экскурсоводом Анастасией. Она обладает не просто глубокими знаниями в своем предмете, но и широким кругозором. Легко отвечает
Е
Екатерина
19 окт 2025
Очень всё понравилось! Анастасия профессионал своего дела!
Анна
19 окт 2025
Великолепная экскурсия! Сама выставка очень интересная, а главное – в сопровождении с гидом Анастасией!
Марина
18 окт 2025
Анастасия, как всегда, произвела фурор. После экскурсии несколько человек попросили у неё визитку. Аудиогид или самостоятельное посещение-это, конечно, хорошо, но с Анастасией интереснее.
Т
Толька
2 окт 2025
Великолепная выставка! Очень интересно побывать в павильоне! Анастасия рассказывает очень интересно, благодарим её!
