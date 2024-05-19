Изящные готические комнаты, сфинксы, светильники-факелы, истории богатства и азарта карточной игры — всё смешалось в жизни золотопромышленника Стахеева и его особняка-самородка за миллион царских рублей. Здесь каждая деталь говорит о роскоши, могуществе и удивительной жизни, которую Стахеев прожигал ярче всех. На экскурсии мы с вами в неё окунёмся.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 100 лет здесь почти ничего не поменялось: люстры и торшеры, узорные паркеты и дубовая мебель — всё на своих местах. Такое редко встретишь в московским домах!

Мы зайдём внутрь через мраморный портал со светильниками-факелами и увидим главные комнаты особняка: готический кабинет, мавританскую курительную, рокайльную столовую со столом-трансформером 18 века и… личный детский театр.

Изучим в деталях витражи, сфинксов и картины на полу, сделанные из фигурного паркета.

Поднимем голову, и ахнем от витражного потолка, через который ниспадал водопадом солнечный свет.

Отыщем маленькие душевные детали: старинный дверной замок, деревянный камин и сверхпрочную метлахскую плитку в стиле модерн.

Посетим самое сокровенное — личный кабинет хозяина — и тихонько, чтобы ему не мешать, рассмотрим его старинные часы, зеркало, книжный шкаф и стол с секретом.

Заглянем в прелестный зимний сад особняка, по пути обомлев от цветущей на потолке сакуры.

Пройдём по готическому залу с витражными окнами, камином из Франции и шкафами от Мюра и Мерилиза (современнного ЦУМа), а в мавританской комнате попытаемся разобраться: как можно быть такой пёстрой!?

Вы узнаете:

Как построить дорогущий особняк, проиграть 15 миллионов и получать пенсию от казино в Монте-Карло

Как скульптор Гладков переосмыслил историю и в каждом зале раскрыл свой стиль

Зачем в подвале дома запасали лёд

Как работала необычная для века Стахеева система кондиционирования

И многое другое

Кому подойдёт программа

Будет интересно как путешественникам, так и местным жителям. Как любителям исторических интерьеров, так и всем увлечённым фотографией, архитектурой и кино: здесь снимали много фильмов.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет