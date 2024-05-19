Изящные готические комнаты, сфинксы, светильники-факелы, истории богатства и азарта карточной игры — всё смешалось в жизни золотопромышленника Стахеева и его особняка-самородка за миллион царских рублей.
Здесь каждая деталь говорит о роскоши, могуществе и удивительной жизни, которую Стахеев прожигал ярче всех. На экскурсии мы с вами в неё окунёмся.
Здесь каждая деталь говорит о роскоши, могуществе и удивительной жизни, которую Стахеев прожигал ярче всех. На экскурсии мы с вами в неё окунёмся.
Ближайшие даты:
Время начала: 02:15, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 100 лет здесь почти ничего не поменялось: люстры и торшеры, узорные паркеты и дубовая мебель — всё на своих местах. Такое редко встретишь в московским домах!
- Мы зайдём внутрь через мраморный портал со светильниками-факелами и увидим главные комнаты особняка: готический кабинет, мавританскую курительную, рокайльную столовую со столом-трансформером 18 века и… личный детский театр.
- Изучим в деталях витражи, сфинксов и картины на полу, сделанные из фигурного паркета.
- Поднимем голову, и ахнем от витражного потолка, через который ниспадал водопадом солнечный свет.
- Отыщем маленькие душевные детали: старинный дверной замок, деревянный камин и сверхпрочную метлахскую плитку в стиле модерн.
- Посетим самое сокровенное — личный кабинет хозяина — и тихонько, чтобы ему не мешать, рассмотрим его старинные часы, зеркало, книжный шкаф и стол с секретом.
- Заглянем в прелестный зимний сад особняка, по пути обомлев от цветущей на потолке сакуры.
- Пройдём по готическому залу с витражными окнами, камином из Франции и шкафами от Мюра и Мерилиза (современнного ЦУМа), а в мавританской комнате попытаемся разобраться: как можно быть такой пёстрой!?
Вы узнаете:
- Как построить дорогущий особняк, проиграть 15 миллионов и получать пенсию от казино в Монте-Карло
- Как скульптор Гладков переосмыслил историю и в каждом зале раскрыл свой стиль
- Зачем в подвале дома запасали лёд
- Как работала необычная для века Стахеева система кондиционирования
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Будет интересно как путешественникам, так и местным жителям. Как любителям исторических интерьеров, так и всем увлечённым фотографией, архитектурой и кино: здесь снимали много фильмов.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1226 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 мая 2024
Очень интересно рассказывает экскурсовод Татьяна, очень харизматична и видно что влюблена в то, о чем говорит. История купцов из Сибири и их успехов увлекательна. Сам особняк с готическими интертьерами - жемчужина Москвы. Однозначно рекомендую!
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