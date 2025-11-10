Эксклюзивная экскурсия только для нашей группы в самый роскошный и таинственный особняк Москвы, в котором снималось реалити-шоу «Битва экстрасенсов».
Описание экскурсииЭксклюзивный тур в роскошный особняк Вы посетите роскошный Дворец-особняк Стахеева, который пережил войны и революции XX века без потерь и дошел до нас практически в первоначальном виде. Это будет редкая, почти эксклюзивная экскурсия только для нашей группы, так как попасть сюда «с улицы» практически невозможно! Строительство этого великолепного особняка обошлось в баснословную сумму в миллион рублей. Перед домом установлен действующий роскошный мраморный фонтан с изящной скульптурой «Богиня ночи», целиком привезенный из Парижа! Особняк возведен в 1898 году «личным» архитектором Стахеева Бугровским, который до этого построил для него целый ряд многоэтажных доходных домов в центре Москвы. Особняк Стахеева — яркий образец эклектики: фасады роскошного дворца выполнены в неогреческом стиле и украшены великолепными скульптурами, а каждый зал оформлен в собственном стиле, от барокко до готики. Интерьеры этого поражающего замка (другого слова не подберешь!) захватывают дух, а каждая комната и зал завораживают тонкостью декоративной отделки! Вы полюбуетесь роскошным инкрустированным паркетом из драгоценных пород дерева, великолепными сложными потолками с чудесной росписью и изящной лепниной, необыкновенными витражами, оригинальными шелковыми обоями на стенах, подлинными громадными люстрами с подъемными механизмами и резными каминами. Вы подниметесь по роскошной беломраморной лестнице в «греческий» холл, украшенный мраморными резными колоннами и величественными светильниками в виде сфинксов, посетите самый торжественный белый зал, оборудованный даже потайным лифтом для слуг, побываете в рабочем кабинете Николая Стахеева, в котором сохранились часы с кариатидами, шкаф и зеркало, и в самой оригинальной «мавританской» курительной комнате, каждый сантиметр потолка и стен которой покрыт объемным восточным узором. Вы узнаете, где находились многочисленные тайники, в которых Николай Стахеев спрятал накануне революции свои несметные богатства — золото, драгоценные украшения и брильянты. Аура этого таинственного замка-особняка настолько впечатляюща, что именно здесь снимали несколько передач знаменитой телепрограммы канала ТНТ «Битва экстрасенсов». Можно сказать, вы заглянете в закулисье знаменитого телешоу. По дороге к особняку В ходе пешеходной прогулки к дворцу Стахеева вы полюбуетесь городскими усадьбами и особняками и узнаете:
- кто такие «басманных дел мастера»;
- где находится усадьба, в которой даже для управляющего был построен небольшой английский замок;
- в какой усадьбе случился самый скандальный адюльтер XVIII века;
- где находится первая частная московская «гошпиталь»;
• какой храм построили по рисункам Петра Первого. Важная информация:
- Посещение готического зала не гарантируется, он периодически закрывается на реконструкцию.
- Важно!!! Съемка на фото- и видеокамеры запрещена! Также в период всего времени нахождения в здании ЦДДЖ экскурсанты могут находиться строго только в тех помещениях, которые для них отведены. Заходить в иные помещения, а также за ограждения строго запрещено.
- Внимание! В особняке Стахеева иногда проводятся незапланированные видеосъемки фильмов/телепередач, в связи с этим возможны отмены и переносы дат проведения экскурсий. Просьба отнестись с пониманием.
- Обратите внимание, если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Елена
Мало доступных аппартаментов. Цена сильно завышена. Цена завышена. Экскурсовод понравился.
Оксана
Красивый особняк. Интересная история о владельце.
Елена
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Отдельная благодарность экскурсоводу Владе Владимировне!!! Прочувствовали атмосферу быта одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Узнали много нового и интересного об этом великолепном особняке.
Екатерина
Анна
Анастасия
