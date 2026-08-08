Приглашаем в настоящий дворец 19 века — особняк Стахеева, крупного коммерсанта, золотопромышленника и племянника великого живописца Шишкина. В его парадных залах вы проникнитесь духом застройки Москвы того времени. Увидите холл в греческом стиле, мавританскую курительную и «готическую» столовую. А ещё узнаете факты и легенды из жизни хозяев.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- все парадные залы особняка, где снимали множество фильмов и «Битву экстрасенсов».
- интерьеры в мавританском, классическом и барочном стилях с отделкой ценным деревом, мрамором и естественным камнем.
- белокаменную лестницу в греческом стиле и огромный холл.
- обильную деревянную резьбу, сложный паркет, витражи и лепнину.
И узнаете:
- как купцам Стахеевым удалось увеличить состояние почти в 8 раз.
- где находились тайники, в которых Николай Стахеев спрятал накануне революции свои несметные богатства, и как он их забирал.
- какую сделку заключил владелец дома с Феликсом Дзержинским.
- за что золотопромышленнику назначили персональную пенсию в казино Монте-Карло.
- какую тайну скрывает скульптура «Богиня ночи» и чей образ в ней воплощён.
- на какие благотворительные проекты Стахеев не жалел денег.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Стахеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
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