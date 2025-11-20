В разное время здесь жили, дышали, гостили, работали, совершая «творческие прорывы к смыслу бытия», титаны мысли 20 века. Здесь были созданы произведения, ставшие классикой не только отечественной литературы. На прогулке вы увидите исторические писательские дачи, а я сделаю для вас фото на память. Ведь время летит, а фотографии остаются!
Описание фото-прогулки
Это классическая фотопрогулка с экскурсией — я буду рассказывать и фотографировать вас:
- Мы увидим Дом творчества
- Пройдём по улице Серафимовича и аллее Классиков
- Остановимся у дач детских писателей Чуковского, Катаева, Кассиля
- Зайдём в сквер им. Пастернака
- Спустимся на улицу Павленко к дому-музею Пастернака
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Nikon D700 c объективами 35-70mm и 50mm
- В течение недели после нашей фотопрогулки я отправлю вам 24 кадра в цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
- Фотопрогулку и экскурсию для вас проведу лично я
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3515 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1248 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов. Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые
Входит в следующие категории Москвы
