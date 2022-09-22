Таганка — район, где уживаются засекреченный бункер, старинные особняки и храмы 15-го века. По его дорогам скрипели тормоза правительственной «Чайки», в парадной высотки стучали туфельки Улановой, а над кинотеатром «Иллюзион» жила и доставляла хлопоты КГБ Фаина Раневская. Именно такую атмосферу тёплого советского кино мы воссоздадим на экскурсии, а затвор камеры сохранит ее на ваших снимках.

Описание

Что вас ожидает

Маршрут по Таганскому холму

Мы исследуем переулки старинного района, где селились ремесленники. Встретим несколько церквей в стиле московского барокко; оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом.

Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь к месту поговорить о пенициллине и судьбе его создателя.

И конечно, вы со всех сторон полюбуетесь высоткой на Котельнической набережной и получите на ее фоне отличные кадры: издалека, во внутреннем дворе с советским антуражем, в холле и восстановленном кинотеатре «Иллюзион».

Сюжеты Таганки

В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах. А еще любопытные факты об архитектурных памятниках и локациях: как рядом с центром Москвы появилась «вшивая горка» и почему она получила такое название; где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции; какие законы нарушала советская власть при строительстве белоснежной высотки и другие детали.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки

Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии, стоимость не меняется

Дополнительно: