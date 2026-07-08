Мы исследуем переулки старинного района, где селились ремесленники. Встретим несколько церквей в стиле московского барокко; оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом. Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь к месту поговорить о пенициллине и судьбе его создателя. И конечно, вы со всех сторон полюбуетесь высоткой на Котельнической набережной и получите на ее фоне отличные кадры: издалека, во внутреннем дворе с советским антуражем, в холле и восстановленном кинотеатре «Иллюзион».
Сюжеты Таганки
В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах. А еще любопытные факты об архитектурных памятниках и локациях: как рядом с центром Москвы появилась «вшивая горка» и почему она получила такое название; где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции; какие законы нарушала советская власть при строительстве белоснежной высотки и другие детали.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
В зависимости от фотографа съёмка пройдёт на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии, стоимость не меняется
Дополнительно:
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музей-квартиру Улановой, который находится в высотке. Музей работает в определенные дни, необходимо заранее на сайте забронировать посещение (билет 300 ₽) — мы поможем подобрать подходящее время
Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 3340 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города.
Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Замечательная прогулка в честь дня рождения получилась! Легко, интересно, на одном дыхании! Саша показала то, на что раньше мы не обращали внимание и врятли нашли и увидели сами! Да еще и супер фото на память! Обожаем нашу Москву, а в компании Александры этот город открывается с новых сторон и потаенных ракурсов! вернемся еще обязательно!
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Е
Екатерина
Необычная экскурсия. Легкая, приятная, познавательная. Экскурсовод Александра была вовлеченной, внимательной, можно было задавать дополнительные вопросы, дискутировать. Маршрут интересный, от улочек к проспектам. Была с дочкой 9 лет. Время пролетело незаметно.
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Ольга
Все очень понравилось, не смотря на непогоду. Спасибо!
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Светлана
Очень остались довольны экскурсией, тем более про Таганку не каждый может с такой любовью и вниманием к деталям рассказать про каждую улочку, дом и храмы. А бонусом еще нас ждала фотосессия, я не люблю фоткататься но Александра приятно удивила классными фотками, так что теперь у меня остались воспоминания от этого дня и в фотогрфиях
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А
Анна
Великолепная прогулка по Таганке с очаровательной Александрой🫶 Интересно, легко, на одном дыхании пролетели полтора часа. Плюс классные фото на память. Рекомендую экскурсию по Таганке с Александрой💖
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А
Арина
Уже не в первый раз с детьми 3.5 и 8 лет были на экскурсии с Денисом. Мы-москвичи, но на каждой экскурсии узнаём что-то новое! Всегда замечательно! Девочки слушают Дениса, не читать дальшеуменьшить
отвлекаясь. Когда он видит, что малыши устали - останавливается говорит с ними на отвлеченные темы и идём дальше. Маршрут несложный. Рассказ об объектах интересен и содержателен. Планируем и дальше узнавать город с Денисом. Фото- всегда сделаны с душой! Выше всяких похвал! Рекомендую!!!
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