Таганка - район, где переплетаются история и современность. Прогулка по его улочкам откроет вам средневековые храмы и советские высотки. Увлекательные рассказы о прошлом, от правительственных автомобилей до жизни Фаины Раневской, создадут атмосферу, достойную кино. Профессиональный гид-фотограф поможет запечатлеть эти моменты, а вы получите около 40 обработанных фото. Возможность посетить музей-квартиру Улановой станет приятным дополнением

Описание фото-прогулки

Маршрут по Таганскому холму

Мы исследуем переулки старинного района, где селились ремесленники. Встретим несколько церквей в стиле московского барокко; оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом.

Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь к месту поговорить о пенициллине и судьбе его создателя.

И конечно, вы со всех сторон полюбуетесь высоткой на Котельнической набережной и получите на ее фоне отличные кадры: издалека, во внутреннем дворе с советским антуражем, в холле и восстановленном кинотеатре «Иллюзион».

Сюжеты Таганки

В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах. А еще любопытные факты об архитектурных памятниках и локациях: как рядом с центром Москвы появилась «вшивая горка» и почему она получила такое название; где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции; какие законы нарушала советская власть при строительстве белоснежной высотки и другие детали.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды

В зависимости от фотографа съёмка пройдёт на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки

Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии, стоимость не меняется

Дополнительно: