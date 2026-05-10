Экскурсия в Переделкино с местным жителем предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великих писателей. Гид, живущий здесь 19 лет, поделится эксклюзивными историями и покажет подлинные артефакты.
Прогулка по Аллее классиков, посещение дач известных литераторов и рассказы о жизни в поселке создадут незабываемую атмосферу. Это шанс увидеть, где рождались шедевры и как они влияли на культуру
Прогулка по Аллее классиков, посещение дач известных литераторов и рассказы о жизни в поселке создадут незабываемую атмосферу. Это шанс увидеть, где рождались шедевры и как они влияли на культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные литературные артефакты
- 🏡 Посещение исторических дач
- 👥 Общение с местным жителем
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
- 🌟 Эксклюзивные истории и факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Переделкина - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время поселок особенно красив, а экскурсии проходят с максимальным комфортом. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсии возможны, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аллея классиков
- Дача Кассиля
- Дача Катаева
- Библиотека Чуковского
- Дача Ганичева
Описание экскурсии
Городок писателей. Он такой один
Литературное Переделкино стало, своего рода, социально-культурным феноменом. На прогулке вы узнаете, как возник посёлок, где поселился литературный авангард эпохи, в каких условиях рождались шедевры, как местные жители пережили годы Великой Отечественной войны и какие произведения родились под нашим небом. Я покажу подлинные автографы, телеграммы и почтовые карточки. Открою любопытные факты о культовых высказываниях, названиях, поэтической карте посёлка. И расскажу, кто сейчас является насельником Городка.
Сокровища старого Переделкина
- Нам предстоит уютная прогулка по улице Серафимовича — Аллее классиков и святой святых Переделкина. Вы осмотрите фасады дач великих литераторов — Кассиля, Катаева, Чуковского, а также увидите библиотеку Корнея Ивановича.
- Заглянем на частную территорию дачи Валерия Ганичева, автора книги об адмирале Ушакове из серии «Жизнь замечательных людей». Поговорим о её обитателях — Тренëве и Щипачëве, Заболоцком и Арбузове. Рассмотрим корабли на участке, сигнальные флаги, рынду, рисунки юных ушаковцев.
Организационные детали
- Добраться до дачного посёлка вам нужно самостоятельно. Это можно сделать как на машине, так и на общественном транспорте — удобнее всего на электричке от Киевского вокзала, до станции Переделкино вы доедете за 25 минут
- Продолжительность экскурсии 1 час 45 минут
- Парковка личного транспорта на территории городка писателей невозможна. Машину можно оставить у храма благоверного князя Игоря Черниговского в 15 минутах от посёлка по адресу: ул. 7-я Лазенки, 42с9. Есть бесплатные и платные места — 100 ₽/час
- Возможно проведение экскурсии до 25 человек. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Переделкине, на ул. Серафимовича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1144 туристов
По первому высшему образованию — учитель русского языка, литературы и культурологии (красный диплом), по второму — литературный критик, журналист и очеркист (Литературный институт им. Горького). Член Союза писателей России. Провожу авторские экскурсии уже много лет. Увлекаюсь казачьей культурой. Живу в Переделкине с 2003 года, люблю его всей душой и с особым теплом знакомлю гостей с историями литературного городка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая экскурсия для первого знакомства с Переделкино. Не поставила 5, т. к. ожидала больше информации о писателях, бывавших здесь. Жаль также, что не удалось зайти в музей Чуковского или хотя
Инна
Ответ организатора:
Мария дорогая, спасибо большое за отзыв! жаль, что Вам не все по душе пришлось.
Музей Чуковского и библиотека совсем не относится
Музей Чуковского и библиотека совсем не относится
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Е
Прекрасная экскурсия! Инна погрузила нас в совершенно волшебную атмосферу, мы получили огромное удовольствие от прогулки и гида.
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экскурсия прошла на одном дыхании, все очень душевно. Было интересно и взрослым и детям. Советую данного экскурсовада, она согрела нас теплом даже в ненасытный день, а ее неповторимые рассказы до сих пор будоражат ум. Благодарю от души.
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В
Экскурсия с Инной наполнена особой атмосферой, т. к. она житель этого поселка и часть этого мирка. В рассказе много личных воспоминаний о встречах с известными жителями, это делает историю живой.
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К
Спасибо Инне за атмосферную прогулку, она была максимально адаптирована под детей, которые были с нами.
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Несмотря на прохладную погоду, нам с Инной было очень тепло! Природа, милые дома, рассказы о писателях, стихи! Нам было очень интересно и познавательно. Спасибо, Инна, огромное!
Инна
Ответ организатора:
Ольга, милая, так приятно!!
Мне с Вами и Вашими тоже было очень-очень тепло!
Спасибо самое сердечное ♥♥♥🌹
Мне с Вами и Вашими тоже было очень-очень тепло!
Спасибо самое сердечное ♥♥♥🌹
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