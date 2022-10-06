Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей

Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна

Я живу в Переделкине вот уже 19 лет, лично знакома с великими литераторами, брала интервью, гостевала на их дачах.

Мой свекр, писатель-классик Николай Воронов, дружил и общался с Паустовским, Катаевым, Твардовским, Ошаниным, Ахмадулиной. В арсенале у нас много эксклюзивных писем, автографов и историй.

На прогулке я покажу эти артефакты и погружу в необыкновенную атмосферу поселка, где больше полувека сияла советская и русская литература.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Ближайшие даты:
15
окт
22
окт
25
окт
29
окт
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янв
2
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Описание

Что вас ожидает

Городок писателей. Он такой один

Литературное Переделкино стало, своего рода, особым социально-культурным феноменом. На прогулке вы узнаете, как возник поселок, где поселился литературный авангард эпохи, в каких условиях рождались шедевры, как местные жители пережили годы Великой Отечественной войны и какие произведения родились под нашим небом. Я покажу подлинные автографы, телеграммы и почтовые карточки. Открою любопытные факты о культовых высказываниях, названиях, поэтической карте поселка. И расскажу, кто сейчас является насельником Городка.

Сокровища старого Переделкина

  • Нам предстоит уютная прогулка по улице Серафимовича — Аллее классиков и святой святых Переделкина. Вы осмотрите фасады дач великих литераторов — Кассиля, Катаева, Чуковского, а также увидите библиотеку Корнея Ивановича.
  • Заглянем на частную территорию дачи Валерия Ганичева, автора книги об адмирале Ушакове из серии «Жизнь замечательных людей». Поговорим о ее обитателях — Тренëве, и Щипачëве, Заболоцком и Арбузове. Рассмотрим корабли на участке, сигнальные флаги, рынду, рисунки юных ушаковцев.
  • В заповедной парковой зоне нас будет ждать белоколонное здание в духе дворянской усадьбы. Дом творчества писателей. Здесь сияла советская и русская литература более полвека…
  • Кроме того, вы посетите сквер Пастернака, раскинувшийся недалеко от дома-музея Бориса Леонидовича, каждое растение которого словно выросло из пастернаковских стихов.

Организационные детали

Добраться до дачного поселка вам нужно самостоятельно. Это можно сделать как на машине, так и на общественном транспорте — удобнее всего на электричке от Киевского вокзала, до станции Переделкино вы доедете за 25 минут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Переделкине, на ул. Серафимовича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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