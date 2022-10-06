Я живу в Переделкине вот уже 19 лет, лично знакома с великими литераторами, брала интервью, гостевала на их дачах. Мой свекр, писатель-классик Николай Воронов, дружил и общался с Паустовским, Катаевым, Твардовским, Ошаниным, Ахмадулиной. В арсенале у нас много эксклюзивных писем, автографов и историй. На прогулке я покажу эти артефакты и погружу в необыкновенную атмосферу поселка, где больше полувека сияла советская и русская литература.

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Описание

Что вас ожидает

Городок писателей. Он такой один

Литературное Переделкино стало, своего рода, особым социально-культурным феноменом. На прогулке вы узнаете, как возник поселок, где поселился литературный авангард эпохи, в каких условиях рождались шедевры, как местные жители пережили годы Великой Отечественной войны и какие произведения родились под нашим небом. Я покажу подлинные автографы, телеграммы и почтовые карточки. Открою любопытные факты о культовых высказываниях, названиях, поэтической карте поселка. И расскажу, кто сейчас является насельником Городка.

Сокровища старого Переделкина

Нам предстоит уютная прогулка по улице Серафимовича — Аллее классиков и святой святых Переделкина. Вы осмотрите фасады дач великих литераторов — Кассиля, Катаева, Чуковского, а также увидите библиотеку Корнея Ивановича.

Заглянем на частную территорию дачи Валерия Ганичева, автора книги об адмирале Ушакове из серии «Жизнь замечательных людей». Поговорим о ее обитателях — Тренëве, и Щипачëве, Заболоцком и Арбузове. Рассмотрим корабли на участке, сигнальные флаги, рынду, рисунки юных ушаковцев.

В заповедной парковой зоне нас будет ждать белоколонное здание в духе дворянской усадьбы. Дом творчества писателей. Здесь сияла советская и русская литература более полвека…

Кроме того, вы посетите сквер Пастернака, раскинувшийся недалеко от дома-музея Бориса Леонидовича, каждое растение которого словно выросло из пастернаковских стихов.

Организационные детали

Добраться до дачного поселка вам нужно самостоятельно. Это можно сделать как на машине, так и на общественном транспорте — удобнее всего на электричке от Киевского вокзала, до станции Переделкино вы доедете за 25 минут.