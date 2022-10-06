Литературное Переделкино стало, своего рода, особым социально-культурным феноменом. На прогулке вы узнаете, как возник поселок, где поселился литературный авангард эпохи, в каких условиях рождались шедевры, как местные жители пережили годы Великой Отечественной войны и какие произведения родились под нашим небом. Я покажу подлинные автографы, телеграммы и почтовые карточки. Открою любопытные факты о культовых высказываниях, названиях, поэтической карте поселка. И расскажу, кто сейчас является насельником Городка.
Добраться до дачного поселка вам нужно самостоятельно. Это можно сделать как на машине, так и на общественном транспорте — удобнее всего на электричке от Киевского вокзала, до станции Переделкино вы доедете за 25 минут.